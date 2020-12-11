Умер Игорь Дуброво, экс-гендиректор «Ланита», один из первых информатизаторов банковской системы СССР и России

Скончался Игорь Глебович Дуброво, экс-гендиректор компании «Ланит», в последние годы работавший советником ее президента.

Игорь Глебович внес колоссальный личный вклад в развитие банковской системы нашей страны. Он работал в Госбанке СССР, а затем в Банке России в те годы, когда вопрос цифровизации стоял наиболее остро.

Игорь Дуброво возглавил этот сложнейший процесс, потребовавший профессионализма, дальновидности, самоотверженности, управленческого таланта, умения вести за собой. Именно Игорь Дуброво возглавлял разработку и внедрение первой автоматизированной платежной системы страны.

Более 20 лет своей жизни Игорь Дуброво отдал «Ланиту». Сотрудники компании запомнили его как человека яркого, неординарного, фигуру огромного масштаба, и говорят, что работать рядом Игорем Глебовичем было большой честью для них. Он участвовал в решении оперативных и стратегических вопросов управления, отвечал за все многочисленные проекты для банковского сектора, был вовлечен во все новые направления развития бизнеса.

Игорь Глебович Дуброво (03.01.1946-11.12.2020)

Его энергия и тонкое чувство юмора не оставляли равнодушным ни одного собеседника, а крылатые фразы стали частью корпоративной культуры «Ланиту». Игорь Глебович покорял своим обаянием, умением всегда найти нужные и точные слова в любой ситуации, поддержать, вдохновить. Он обладал редким даром выстраивать диалог внутри команды, услышать разные стороны, объяснять, создавать позитивную атмосферу. Его самоотдача и любовь к делу стали примером для нескольких поколений молодых специалистов компании.

Заслуги Игоря Дуброво были отмечены высокими правительственными наградами, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сотрудники «Ланита» приносят искренние соболезнования родным и близким Игоря Глебовича Дуброво.

Редакция CNews присоединяется к соболезнованиям.

Выразить свои соболезнования можно по электронной почте memory-dubrovo@lanit.ru

Прощание с Игорем Глебовичем Дуброво состоится во вторник 15 декабря 2020 г. на Троекуровском кладбище.

За подробностями, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу группы компаний «Ланит»: +7 (495) 967-66-50, доб. 16888, pressa@lanit.ru.