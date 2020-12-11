У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты

При расследовании громкого уголовного дела о хищении, по которому в качестве соучастника проходит основатель компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко, у главного фигуранта — полковника МВД Александра Александрова — обнаружились яхты, дома в Подмосковье и квартиры в Москве. Суд наложил арест на его имущество. Главным фигурантом дела следствие считает именно его. Опанасенко — лишь соучастник.

Арест имущества Александрова

В ходе расследования громкого уголовного дела, связанного с хищениями денег при поставках компьютеров в структуры МВД компанией «Т-платформы», арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра Александрова. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал заместитель председателя Следственного комитета Ростислав Рассохов.

Согласно версии следствия, соучастником Александрова в этом деле был основатель и гендиректор компании «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко. В 2016 и 2018 гг. его компания заключила два госконтракта с МВД на сумму 357,1 млн руб., в рамках которых фирма должна была обеспечить полицию компьютерами с процессором «Байкал-Т1» для приема теоретической части экзамена на водительские права.

В качестве страны происхождения рабочих мест в документах указывалась Россия. Как пишет «Коммерсант», фактическим исполнителем госконтрактов на основании договора с «Т-Платформы» стала «Депо электроникс», которая закупила комплектующие на китайских фабриках и собрала из них ПК.

У фигуранта дела, по которому проходит основатель «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты

По словам Рассохова, Александров после приемки компьютерного оборудования, якобы признанного непригодным, «оказался не внакладе». В результате, для возмещения ущерба были наложены обеспечительные меры на его имущество, стоимость которого, впрочем, может значительно превышать указанную сумму закупки. Речь о двух дома с земельными участками в Подмосковье, трех квартирах в Москве, двух гаражах, трех внедорожниках, $500 тыс. и двух яхтах в Севастополе.

В интервью «Коммерсанту» Рассохин уточнил, что по версии следствия, преступление, вменяемое Опанасенко, никоим образом не относится к предпринимательской деятельности. «Отмечу, что он не является и центральной фигурой расследования, следствие считает его соучастником преступления, организованного Александровым», — сообщил он.

Краткая история вопроса и суть обвинений

Как ранее писал CNews, глава «Т-платформ» и полковник Александр Александров были арестованы в марте 2019 г. Первоначально Александров обвинялся в нарушении ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России (УК) — злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Опанасенко обвинялся в подстрекательстве к нарушению этой же части этой же статьи. Такое нарушение (но не подстрекательство к нему) наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Из обвинения можно было понять, что контракты в целом были выполнены, но у МВД возникли претензии к качеству оборудования. В частности, по данным обвинения, оно оказалось маломощным, «работавшим на пределе возможностей», при этом были использованы не отечественные комплектующие (что являлось условием сделки), а китайские — на закупленные в КНР детали сотрудники компании «Т-платформы» наклеивали стикеры с логотипами самой компании. В результате, посчитало обвинение, государству был причинен ущерб на полную сумму контракта — 357,1 млн руб.

В феврале 2020 г. с обоих фигурантов дела обвинения в злоупотреблениях сняли, но предъявили обвинения в нарушении ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Наказывается лишением свободы также на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

После годичного нахождения под стражей 18 марта 2020 г. и Опанасенко, и Александров были отправлены под домашний арест.

Судебная экспертиза оборудования

В июне 2020 г. «Коммерсант» писал, что Опанасенко вины не признает, отмечая, что технические требования были выработаны после заключения контрактов. Александров также заявлял в суде, что до августа 2019 г. в МВД не были утверждены технические требования к компьютерному оборудованию, поэтому обвинение в том, что закупленные в 2016 и 2018 гг. автоматизированные станции им не соответствовали, необоснованно.

Для того чтобы окончательно доказать свою правоту, компания «Т-платформы», как писал CNews, заявила ходатайство о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы. В начале июня 2020 г. служители Фемиды его удовлетворили — «в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу, для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний». В соответствии с решением Арбитражного суда Москвы, экспертизу провели специалисты Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН.

Организация была выбрана по причине того, что она располагает необходимым техническим оборудованием и специальными лабораторными условиями, а также специальными техническими навыками и компетенциями экспертов.

В результате оборудование было признано кондиционным, и это стало основанием для суда отказать МВД в удовлетворении иска о его замене.

В ноябре 2020 г. компания «Т-платформы» вышла из процедуры банкротства и начала возвращение на рынок, набирая новых сотрудников.