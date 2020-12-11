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Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова
Путин подписал указ, в соответствии с которым с 30 июня 2021 г. чиновники должны будут отчитываться об имеющихся в распоряжении криптовалюте и токенах. Причем потребуется отчитаться не только о собственных о цифровых активах, но и соответствующем имуществе супругов и несовершеннолетних детей.

Подробности указа о криптовалюте

Чиновники должны будут отчитываться о своих цифровых финансовых активах с 30 июня 2021 г. Соответствующий указ 10 декабря 2020 г. подписал Президент России Владимир Путин.

К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта и токены. Госслужащие должны будут предоставлять в уведомление о своих цифровых финансовых активах, цифровых правах, «включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права», утилитарных цифровых правах, а также о своей цифровой валюте. Также чиновники должны отчитываться о цифровых активах своих супругов и несовершеннолетних детей.

Президент рекомендовал федеральным и региональным госорганам, ЦБ, государственным внебюджетным фондам и госкорпорациям руководствоваться этим указом в своих порядках по декларированию доходов. Сведения должны быть предоставлены в срок с 1 января по 30 июня 2021 года.

В июле 2020 г. Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Закон вводит понятие цифровой валюты, но запрещает ее оборот на территории России и запрещает чиновникам владеть ею.

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Путин подписал указ, по которому чиновники должны будут отчитываться об имеющихся в распоряжении криптовалюте и токенах

Так цифровой валютой признается совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России, денежной единицей иностранного государства или международной денежной единицей, и в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора или узлов информационной системы, обязанных только за обеспечение соответствия порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению записей в такую информационную систему ее правилам.

Закон о налоге на криптовалюту

1 декабря 2020 г. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о налоге на криптовалюту. Документ признает криптоденьги имуществом и предполагает крупные штрафы за неправомерное и недостоверное декларирование сведений об операциях с ними.

Как писал СNews, документ представлял собой набор поправок к первой и второй частям Налогового кодекса России. Они подразумевают, что россияне (физические и юридические лица) будут обязаны уведомлять налоговый орган о получении права распоряжаться криптовалютой. Также им будет необходимо предоставлять полный отчет обо всех операциях с виртуальными деньгами и об их остатках на счете после проведения. Отчитываться обо всем этом перед налоговой будет необходимо в случае, если за календарный год оборот криптовалюты превысит сумму, эквивалентную 600 тыс. руб. Под оборотом понимаются как поступления, так и списания денежных средств.

Другие инициативы, касающиеся криптовалют

В ноябре 2020 г. Министерство финансов России (Минфин) выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам — Уголовному и Уголовно-процессуальному.

Согласно предлагаемым изменениям, владельцы криптовалют, будь это биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum), монеро (Monero) и др., могут быть лишены свободы на срок до трех лет. Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.

Уголовное наказание будет грозить владельцам криптовалют в случае, если они не будут отчитываться перед налоговыми органами об операциях с виртуальными деньгами. К примеру, реальный срок будет присужден тому, кто дважды за три года не сообщил об операциях с криптой на сумму от 45 млн руб. Также тюрьма станет следствием предоставления ложных сведений.

Поправки, предложенные Минфином, имеют отношение к закону о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России подписал его 31 июля 2020 г. Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу 1 января 2021 г.

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