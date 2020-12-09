АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

Развитие Автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов потребует затрат в размере 961 млн руб. В результате снятие ограничений на выезд из страны будет осуществляться в течение одного часа, срок предоставления информации о ходе исполнительного производства будет сокращен до 30 секунд. При этом граждане и организации уже получили возможность взаимодействовать с судебными приставами через портал госуслуг.

Взаимодействие с судебными приставами на ЕПГУ

Минцифры сообщило о запуске на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) нового сервиса, позволяющего должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительном производствам в электронной форме. Сервис доступен для физических и юридических лиц.

Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели смогут подать заявление о времени ограничений на выезд должника за границу, сообщить судебному приставку об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника.

Развитие АИС судебных приставов

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» предполагает выделение 961 млн руб. на развитие Автоматизированной информационной системы (АИС) ФССП. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Автоматизация работы судебных приставов обойдется государству в миллиард рублей

Предполагается обеспечить ведение банка данных исполнительных документов на базе ГИС ГМП (Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах), их регистрацию посредством СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) судами и иными органами, а также автоматическое предоставление сведений из банка данных работодателям и банкам. Обеспечение взаимодействия с судебными приставами через ЕПГУ также заложено в федпроект ЦГУ.

Снятие ограничений на выезд из страны в течение часа

Запланированные мероприятия приведут к достижению целого ряда результатов. Во-первых, снятие ограничения выезда из России, наложенного по исполнительному документу о взыскании денежных средств, будет осуществляться автоматически в течение одного часа после оплаты. При этом будет обеспечена возможность отслеживать стадии процесса снятия ограничения выезда на ЕПГУ.

Другой запланированный результат — расширение состава и сокращение до 30 секунд срока предоставления сведений о ходе исполнительного производства. Взыскатель — юридическое лицо сможет получить список исполнительных производств по своему ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), в том числе с указанием ИНН должника — юридического лица.

Будет обеспечена возможность уведомления (извещения) граждан посредством ЕПГУ без наличия согласия и без ожидания входа гражданина в личный кабинет. Соответствующая возможность будет реализована через банки и операторов сотовой связи. Информация о наличии задолженности будет передаваться в цифровой профиль стороны исполнительного производства.

Также будет обеспечена возможность оперативного получения СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) и реквизитов актуального паспорта стороны исполнительного производства по иным сведениям о нем, указанным в исполнительном документе.

Ответы МВД (Министерства внутренних дел) на запросы на получение адреса регистрации по месту пребывания/жительства и на предоставление сведений о наличии/отсутствии судимости, ответы Росреестра из ЕГРН (Единый государственный регистр недвижимости), ответы иных ведомств будут предоставляться в срок не более двух дней и без ограничения по количеству. В запросах можно будет указывать уточняющую информацию (регион проживания, реквизиты паспорта, заграничного паспорта, устаревшего паспорта).

Электронный документооборот с судебными приставами

Документооборот исполнительных документов между ФССП и администраторами доходов бюджета будет исключен. ФССП будет осуществлять принудительное исполнение на основании сведений о неуплате штрафа, налога и сбора в установленный срок, поступающих из ГИС ГМП. Направление исполнительных документов в ФССП, выданных нотариусом, будет возможно в электронном виде.

В пилотной зоне будет обеспечена подача ФССП в суды заявлений и ходатайств в ходе исполнительного производства в электроном виде. Также будет обеспечено получение в электронном виде ФССП из судов судебных актов по результатам рассмотрения заявлений и ходатайств, полученных от ФСПП и от других участников исполнительного производства. Запланировано снятие ограничений для вынесения нескольких исполнительных документов в форме электронного документа в случае, если решение содержит разнородные требования.

Для юрлиц и предпринимателей, являющихся сторонами исполнительного производства, работодателями будет обеспечена возможность организации электронного документооборота с ФСПП посредством СМЭВ в части получения постановлений, получения информации о ходе и наличии исполнительного производства, подачи заявлений и ходатайств. Документооборот со всеми кредитными организациями будет осуществляться посредством СМЭВ полностью в электронном виде.

Ожидается, что будут отсутствовать невыясненные платежи — за счет обязанности указания УИН (уникальный идентификатор начислений) в платежном документе. Снятие ограничений (кроме ограничений на выезд из страны) и окончание исполнительного производства будет осуществляться в течение двух дней после оплаты, реквизиты счеты взыскателя можно будет проверить на сайте ФСПП и ЕПГУ.

Еще один запланированный результат — внедрение упрощенного порядка исполнения для административных штрафов: до возбуждения в течение двух месяцев исполнение штрафа в ФСПП будет осуществляться путем списания средств со счетов должника.