Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru

Минцифры подготовило список российских приложений, которые будут предустанавливаться на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ. Большая их часть – это сервисы Mail.ru и «Яндекса», также есть программы «Лаборатории Касперского». ПО небольших разработчиков в перечне отсутствует.

ПО для предустановки поделили крупные корпорации

Минцифры России завершило обработку заявок российских разработчиков ПО на включение их программ в перечень для предварительной установки на смартфоны и другую электронику. Всего, по данным Министерства, было подано около 100 таких заявлений.

Об обработке заявок Министерство сообщило на своем официальном сайте, но названия отобранных приложений не уточнило, раскрыв лишь общие моменты. Выбор пал на приложения крупных отечественных корпораций – ПО небольших компаний-разработчиков в списке не приведены. Так, в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли разработки ИТ-гиганта «Яндекса», а антивирус для предустановки предоставит «Лаборатория Касперского».

Приложения холдинга Mail.ru Group Минцифры определило в три категории – «новостной агрегатор», «социальные сети» и «электронная почта». Напомним, что соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», наиболее популярные среди российских пользователей интернета, принадлежат именно ему.

В дополнение к перечисленному на иностранную смарт-технику, ввозимую в Россию, будет устанавливаться мобильное офисное приложение «Мой офис». После включения пользователь также обнаружит программу сервиса «Госуслуги» и приложение платежной системы «Мир».

Цель – импортозамещение

Предустановка ПО, как сообщили в Минцифры – это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение, уверены в Министерстве, позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.

Смартфон со стандартным набором российского ПО

Отобранные программы будут устанавливаться на смартфоны, планшеты, смарт-ТВ, ноутбуки и персональные компьютеры. Изначально в списке были и смарт-часы, однако в актуальной версии перечня устройств они отсутствуют.

Что немаловажно, пользователи смогут устанавливать те браузеры, почтовые клиенты, антивирусы, навигаторы и другие программы из списка, какие ему нравятся, однако неизвестно, предоставят ли им возможность удалять предустановленное ПО.

Кто отбирал программы

Рейтинг популярности приложений, согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства России № 1867 от 18 ноября 2020 г., Минцифры сформировало на основе информации, представленной компаниями и подтвержденной независимыми аудиторскими заключениями.

Специально для оценки заявок ведомство сформировало комиссию, в состав которой вошли руководители крупных российских ИТ-организаций. В их числе главы организаций РАТЭК, «Руссофт», «Отечественный софт», АПКИТ, АКИТ и др.

Подготовка законодательной базы

Российское правительство подготовило итоговую версию постановления, обязывающего производителей устройств устанавливать на них российское ПО, 23 ноября 2020 г. Требование вступает в силу 1 января 2021 г., однако 24 ноября 2020 г., по информации ТАСС, замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что сроки могут быть перенесены на апрель 2021 г. «Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 г., и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят», – добавил он.

Согласно постановлению Правительства, в зависимости от типа устройства на него будут устанавливаться российские обозреватели, новостные агрегаторы, поисковики и навигаторы, а также голосовой ассистент, офисные программы и ПО для обмена сообщениями и электронными письмами. Не остались без внимания программы для соцсетей и доступа к социально значимым сайтам, антивирусы и онлайн-кинотеатры.

Классы российского ПО для предустановки на гаджеты

№ п/п Название класса 1 Браузеры 2 Поисковые системы 3 Картографические и навигационные сервисы 4 Программы для доступа к облачным сервисам хранения данных 5 Программы для отправки и получения электронной почты 6 Программы для мгновенного обмена сообщениями 7 Голосовой помощник 8 Новостные агрегаторы 9 Доступ к онлайн-трансляциям 10 Доступ к социальным сетям 11 Программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы 12 Программы для использования платежной системы «Мир» 13 Офисное ПО 14 Антивирусное ПО 15 Программы для доступа к социально значимым сайтам

Источник: Правительство России

Всего предусмотрено 16 классов российского ПО, где последний называется так: «Программы, обеспечивающие доступ к элементам инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе программы, предназначенные в соответствии с законодательством России для осуществления идентификации и (или) аутентификации лиц, в том числе с использованием биометрических персональных данных». Какие именно программы можно отнести к этому классу, в постановлении не сказано.

В начале декабря 2020 г. стало известно, какие приложения онлайн-кинотеатров могут появиться в списке на предустановку на гаджеты. Перечень «авудиовизуальных сервисов» сформировал Роскомнадзор, и в него вошли: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, «SPB TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ», «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ Плюс», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и «ТВ онлайн».