Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Госкомпании обязали закупать не менее 50% российских ПК и ноутбуков

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Правительство обязало российские госкомпании с начала 2021 года закупать не менее половины ПК отечественного производства. И это только начало: в 2022 году импортозамещающие квоты для госкомпаний составят уже 60%, а в 2023 году – все 70%.

Квоты из реестра электроники

С 1 января 2021 г. для российских государственных предприятий вводятся обязательные нормы минимальной доли закупок товаров, работ и услуг отечественного происхождения – в том числе, российской радиоэлектроники. Соответствующее постановление Правительства №2013 от 3 декабря 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации pravo.gov.ru.

Документ вводит процентное отношение отечественной продукции и услуг к объему госзакупок соответствующего вида для каждого отчетного года в соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», включая госкорпорации, госкомпании, бюджетные, государственные и муниципальные предприятия и учреждения.

Документ предлагает считать происхождение товара российским, если он включен, в том числе, в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Закупки, оформленные до 1 января 2021 г., допускается завершить по прежним правилам.

Со схожей инициативой об обязательном переводе госструктур на отечественное ПО выступают российские ИТ-ассоциации. В частности, в конце ноября 2020 г. CNews рассказал о том, что к Президенту России Владимиру Путину в письменной форме обратилась Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) и Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

До этого – в начале ноября 2020 г., CNews рассказал об инициативе Минцифры России о переносе импортозамещения ПО на 2024 г.

Компьютерное импортозамещение на различную глубину

Всего в прилагаемый к документу перечень включен 251 товар российского производства с обязательными квотами. Из них не менее 50 пунктов являются товарами радиоэлектронной промышленности или компонентами для производства таких продуктов.

iz10.jpg

Госкомпании обязали закупать не менее 50% российских ПК

Согласно документу, на все ПК, «содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных», в 2021 г. для госпредприятий вводится квота не менее 50% от всего объема закупки, при этом на 2022 г. квота повышается до 60%, а на 2023 г. – до 70%.

Аналогичные квоты вводятся на закупку ноутбуков и планшетов российского производства. В документе они фигурируют как «компьютеры портативные массой не более 10 кг», включая ноутбуки, планшеты, а также карманные компьютеры с функцией мобильного телефона или электронной записной книжки и иже с ними.

На «запоминающие и прочие устройства хранения данных» российского производства стартовый порог установлен на более низком уровне: от 30% в 2021 г, от 40% в 2022 г. и от 50% в 2023 г.

В минимальной степени квоты затронут госзакупки мониторов и проекторов для систем автоматической обработки данных, а также устройства ввода/вывода, в том числе, со встроенными накопителями – здесь товары российского происхождения доставят не менее 2% в 2021 г. и не менее 3% после 2022 г.

Связь, медицина и другие сегменты

На радиоэлектронные средства связи квоты установлены еще жестче: не менее 50% в 2021 г., и не менее 90% начиная с 2022 г. Исключение сделано только для средств связи, выполняющих функцию «систем коммутации, цифровых транспортных систем, систем управления и мониторинга»: для этих трех сегментов квота установлена на уровне не менее 44% в 2021 г. и не менее 49% начиная с 2022 г.

Программное обеспечение для средств связи, задействованное при оперативно-розыскных мероприятиях, квотировано отечественными решениями не менее чем на 55% в 2021 г. и не менее 62% после 2022 г.

Наименьшая квота устанавливается на телефоны для сотовых и «прочих беспроводных сетей» – их доля в 2021-23 гг. не может быть менее 1%. На части и комплектующие для коммуникационного оборудования допускается 0% российских товаров в 2021 г. и 1% после 2022 г.

Большинство из сложных медицинских систем, включая маммографы, томографы, рентгеновские аппараты и эндоскопические комплексы, устанавливается квота на отечественные изделия в размере 50-55% в 2021 г. и 65-75% в последующие годы. На системы МРТ, прикроватные кардиомониторы и гамма-томографы вводятся квоты в размере от 30-40% в 2021 г. до 50-60% в 2023 г.

На большинство товаров для работы со звуком – усилители, микрофоны, громкоговорители и тому подобное, начиная с 2021 г.для госкомпаний вводится импортозамещение в размере не менее 70%, на различные устройства охранной и пожарной сигнализации – не менее 50% в 2021 г. и не менее 90% после него.

В меньшей степени импортозамещение затронет телевизионное оборудование. Так, на телекамеры предусмотрена отечественная квота в размере не менее 16% в 2021 г. и не менее 18% начиная с 2022 г.

Другие материалы рубрики

Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения

Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам

Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook

Путин распорядился в кратчайшие сроки провести цифровую трансформацию всей России

Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро

Вышел новый релиз ОС «Аврора»: еще безопаснее, еще удобнее, еще корпоративнее

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Нужна ли смартфону зарядка 120 Вт?

Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Комплекс подводной связи IVA S/W
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать