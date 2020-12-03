В США отменили трамповские ограничения на въезд иностранных программистов

Калифорнийский суд отклонил два решения Трампа, касающиеся виз H-1B для иностранных специалистов – об ограничениях уровня зарплат и перечня должностей, на которые они могут претендовать в США. Судья посчитал, что для этих мер не существует достаточных причин, и что при их принятии власти допустили отклонение от предусмотренных законом процедур

Судья против Трампа

Окружной суд Калифорнии отменил сразу два постановления Презента США Дональда Трампа (Donald Trump), в том числе и на выдачу рабочих виз. Такое решение суд принял ввиду беспочвенности подобных указов.

Оба постановления Трамп выдал в октябре 2020 г., а отменил их, пишет Cnet, федеральный судья Джеффри Уайт (Jeffrey White). Первое из них, за авторством Министерства внутренней безопасности США, резко ограничивало список должностей, претендовать на которые могли не только американцы, но и иностранные рабочие. Это решение Трампа должно было вступить в силу 2 декабря 2020 г., и, по подсчетам Министерства, оно должно было затронуть примерно треть от общего числа иностранцев, находящихся в США по рабочим визам.

Второе нововведение предложило американское Министерство труда, но если первое ограничивало возможности иностранных работников, то второе, напротив, могло улучшить их жизнь в США. Идея Минтруда, вступившая в силу еще в октябре 2020 г., заключалась в повышении уровня зарплат, которую могли получать иностранцы, получившие рабочую визу H-1B, предназначенную для высококвалифицированных специалистов.

По мнению специалистов ВВС и издания The Indian Times, все его ограничительные меры, связанные с иностранцами, направлены в первую очередь против граждан Индии. Напомним, что даже во главе американского холдинга Alphabet, в который входит ИТ-гигант Google, в настоящее время находится уроженец Индии Сундар Пичаи (Sundar Pichai) – он возглавил его, как сообщал CNews, в декабре 2019 г.

Причины отмены

По мнению судьи Уайта, власти приняли оба постановления поспешно – у них было недостаточно времени на всестороннее их рассмотрение. Судья посчитал, что спешка в этом вопросе не имела под собой никаких оснований и веских причин.

Не все методы Трампа по ограничению притока иностранцев с страну дают нужный результат

Помимо этого, руководство страны посчитало, что эти вопросы можно не выносить на публичное обсуждение. Данный факт Джеффри Уайт счел полным несоответствием требованиям действующего законодательства США к процедуре принятия такого рода решений.

Что такое «виза H-1B»

H-1B – это один из видов американской визы, позволяющих гражданину другой страны находиться на территории США. Данную визу выдают исключительно иностранным специалистам с высшим образованием, и в первую очередь, ИТ-специалистам. Она позволяет им не только жить, но еще и работать в США.

H-1B не считается иммиграционной визой. В то же время иностранные граждане, получившие ее, также получают право приобретать недвижимость в США и претендовать на постоянный вид на жительство в этой стране.

Чтобы иметь возможность получить H-1B, у человека должен быть диплом, подтверждающий наличие у него степени бакалавра. Ежегодно США выдавали до 65 тыс. виз H-1B таким специалистам, и 20 тыс. виз могли получить обладатели магистерской степени в США. Получив такую визу, иностранные граждане могут рассчитывать на право занимать различные должности в американских компаниях на срок до шести лет.

Как Трамп боролся с притоком иностранных специалистов

Дональд Трамп стал Президентом США 20 января 2017 г., когда прошла его инаугурация. Однако свои планы относительно иностранных работников он озвучил сразу после победы на выборах в ноябре 2016 г. Он заявил, что планирует сделать визу H-1B, достаточно дорогой, чтобы поток соискателей иссяк. Таким способом он хотел добиться больших возможностей для выпускников американских университетов при поиске работы.

В конце января 2017 г. администрация Трампа подготовила президентский указ, который менял правила распределения рабочих виз H-1B среди иностранных программистов. Указ предполагал выдачу виз только профессионалам с высокой квалификацией или высокой зарплатой.

В апреле 2017 г. с ведома Трампа правительство США выпустило новое руководство по выдаче виз H-1В. Согласно им, соискатель этой визы должен был доказать, что он действительно программист, притом одного диплома о высшем образовании в ИТ-сфере для этого было уже не достаточно.

Все эти меры незамедлительно возымели действие, и в августе 2017 г. в США резко обрушился спрос на иностранных программистов. Американские компании стали набирать в свой штат меньше таких специалистов, опасаясь, что власти придумают новые ограничения для трудовых мигрантов и для их работодателей.

В мае 2019 г. стали известны масштабы отказов в выдаче виз H1-B – выяснилось, что власти США не предоставляют ее каждому четвертому иностранному программисту. Доля отказов в получении этой визы выросла почти вдвое всего за год: в 2017 г. она составляла 13%, в 2018 г. — уже 24%.

На тот момент это был самый высокий показатель за всю историю подсчета отказов и одобрений H-1B, которые администрация президента США ведет с 2009 г. Согласно данным администрации, до этого самый высокий процент отказов был зафиксирован как раз в 2009 г., но тогда он составлял чуть более 15%. В 2012 г. показатель снизился до 5% и не демонстрировал значительного роста до 2016 г., то есть до прихода к власти Дональда Трампа.

В июне 2020 г. Трамп ввел новые временные ограничения на въезд иностранцев на территорию США сразу по нескольким видам виз. H-1B была в их числе, и власти связали это с пандемией коронавируса и ростом числа безработных американцев. Они заявили, что подобный шаг повысит шанс гражданам страны, лишившимся работы, найти новую.