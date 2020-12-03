Из-за свободы закупок российские чиновники могут перейти на пиратские и иностранные антивирусы

Власти хотят отказаться от централизованных закупок лицензий на антивирусы для российских ведомств (оно курирует этот процесс), и предоставить им право проводить такие закупки самостоятельно. Многие не успеют сделать это до истечения срока лицензий (у некоторых они заканчиваются в январе 2021 г.), что может вынудить их перейти на пиратский или зарубежный софт или остаться без защиты перед вирусами.

Чиновники без антивирусов

Российские ведомства могут лишиться защиты от компьютерных вирусов из-за невозможности обновления лицензий на антивирусное ПО. Как пишет РБК, это связано с новыми правилами закупки этих самых лицензий на такого рода софт, предложенными Минцифры.

Минцифры, согласно проекту изменений в постановление правительства от 8 июня 2018 г. об алгоритмах закупки лицензий, опубликованному им на портале правовой информации в ноябре 2020 г., предлагает полностью отменить централизованную закупку антивирусов для отечественных ведомств. Между тем, действие большинства лицензий на такой софт, заканчивается в начале 2021 г., и из-за перехода на новую политику многие из ведомств не успеют обновить их.

Опасение о возможных проблемах с антивирусами высказал руководитель Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Он сообщил об этом в своем письме в Минцифры, в котором упомянул и проект Министерства.

Что именно хочет поменять Минцифры

Министерство не устраивает действующий порядок закупки лицензий на антивирусы, согласно которому полномочия на осуществления таких закупок имеются непосредственно у самого Минцифры, а бухгалтерское ПО покупается только с ведома Федерального казначейства. Проект изменений предлагает дать каждому ведомству право на самостоятельное проведение закупок, но, по прогнозам Лашина, в случае вступления новых правил в силу многие из них попросту не успеют перейти на новый формат до того, как истекут действующие лицензии.

Новые правила могут усложнить жизнь пользователям ПК в российских ведомствах

Ренат Лашин считает, что перераспределение денег на закупку антивирусного и бухгалтерского софта растянется на месяцы, плюс к этому определенных затрат времени потребуют организация и проведение тендеров.

Чем недовольно Министерство

Действующие алгоритмы централизованных закупок лицензий, сказано в пояснительной записке к проекту изменений в постановление Правительства, не нравятся Минцифры по ряду причин. Первая – это «недостаточно эффективный» сбор информации о потребностях ведомств в лицензиях на антивирусное ПО, а также затянутый во времени процесс передачи этих лицензий от разработчика пользователям.

В Министерстве обратили внимание на то, что в России нет централизованной системы контроля за датами активаций лицензий, их количества и сроков закупки новых. Отдельно был затронут и вопрос импортозамещения – в Минцифры считают, что значительная часть сотрудников ведомств в настоящее время используют российские антивирусы, что открывает возможность ведомствам самостоятельно проводить закупки их лицензий.

«Текущая форма контракта является громоздкой, из предыдущего опыта можно сделать вывод, что процедура может занимать более полугода. Мы хотим дать возможность ФОИВам проводить закупки гораздо быстрее. Также в ведомственных программах цифровой трансформации закреплён показатель перехода на отечественный софт. Также для дальнейшего обеспечения ФОИВ офисным программным обеспечением и программным обеспечением в сфере информационной безопасности мы работаем над предоставлением сервиса с новыми подходами с учетом полученного опыта - типового автоматизированного рабочего места, которым будут обеспечены служащие ведомств, выразивших свою заинтересованность в его использовании. В рамках этого проекта ведомства смогут продолжить централизованно получать офисное программное обеспечение и программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности», – сообщили CNews представители Минцифры.

Минцифры, как сообщили CNews его представители, в настоящее время ищет пути решения вопроса с нехваткой у ведомств времени на закупку новых лицензий до истечения действующих.



Проблема приобретает гигантские масштабы

На момент публикации материала не было известно, сколько всего российских госведомств столкнутся с проблемой невозможности продления лицензий на антивирусы. Однако их точно будет много, о чем сообщил РБК руководитель спецпроектов компании «Доктор Веб» (разработчик антивирусов) Дмитрий Орлов.

Он заявил, что 1 января 2020 г. лицензии на их программное обеспечение истекут сразу в 12 ведомствах. К их числу относятся Росстат, Росреестр и упомянутое Федеральное казначейство, а это не сотни и даже не тысячи, а десятки тысяч лицензий, притом у каждого.

«Многие вновь уйдут в серую зону, многие начнут использовать иностранные бесплатные версии антивируса с ограниченным функционалом, которые не обеспечивают должный уровень защиты. Совокупность этих факторов представляет собой серьезнейшую проблему в кибербезопасности ИТ-инфраструктуры федеральных госорганов», – сказал Дмитрий Орлов.

Мнение Орлова разделяет и глава компании «Новые облачные технологии» (разработчик офисного ПО «Мой офис») Дмитрий Комиссаров. Он, пишет РБК, тоже считает, что из-за невозможности закупить лицензии в срок ведомствам придется «пиратить» российский софт или перейти на лицензионное, но иностранное ПО вопреки требованиям Президента России Владимира Путина по импортозамещению в сфере программного обеспечения для госструктур.

Российские антивирусы используются и в министерствах. Например, в августе 2020 г. CNews писал о планах МИД России потратить около 28 млн руб. на отечественные защитные средства. МИДу потребовалось 445 лицензий, установочных комплектов и сертифицированных дистрибутивов на средства защиты информации. Из них 40 – на Kaspersky Certified Media Pack, остальные – без указания марки.