Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов

В рамках федпроекта «Цифровой регион» планируется потратить 87 млрд руб. на внедрение систем «умного ЖКХ». Речь идет о внедрении регионального сегмента ГИС ЖКХ, системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов и системы расчетов на базе технологии блокчейн.

Повышение эффективности управления ресурсами ЖКХ

CNews продолжает серию публикаций на основе предварительного варианта федерального проекта «Цифровой регион», который должен стать частью национальной программы «Цифровая экономика». Одна из включенных в документ задач — повышение качества управления ресурсами жилищно-коммунального хозяйство (ЖКХ), в том числе за счет внедрения комплексной системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов в регионе.

На решение данной задачи предлагается выделить 87,4 млрд руб. Из этой суммы большую часть потратят бюджеты регионов — 81,7 млрд руб.. На долю федерального бюджета придется 5,74 млрд руб.

Региональный сегмент ГИС ЖКХ

Первый запланированный в рамках данной задачи результат заключается во внедрении регионального сегмента государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ и обеспечения эффективного управления сферой ЖКХ. На эти цели будет потрачено 12,6 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет понесет нагрузку в 4,6 млрд руб.; бюджеты регионов — 8 млрд руб.

В том числе 850 млн руб. будет направлено на внедрение современных цифровых систем управления деятельностью фондов капитального строительства (ФКР) и государственных жилищных инспекций (ГЖИ) с целью повышения их эффективности. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 430 млн руб., бюджеты регионов — 420 млн руб.

Переход регионов на «Умный ЖКХ» обойдется российской казне в 87 млрд рублей

На создание цифровых паспортов в объектах, находящихся на территории муниципальных образований, и переход на электронную форму взаимодействия собственников и арендаторов жилых помещений в многоквартирных домах с управляющей компаний с помощью личных кабинетов и порталов, проинтегрированных с региональным и федеральным сегментами ГИС ЖКХ, будет выделено 3,65 млрд руб.

Эта сумма поровну будет поделена между федеральным бюджетом и бюджетами регионов. В том числе будет создан механизм проведения электронных собраний жильцов. На формирование федеральной нормативной базы для обеспечения создания Единого расчетного кассового центра (ЕРКЦ) в субъектах России будет потрачено еще 30 млн руб.

Интеграция единого расчетного центра с базой регионального сегмента ЖКХ и обеспечение актуальных и достоверных взаиморасчетов между поставщиками и потребителями энергоресурсов и услуг, в том числе в рамках интеграции с региональным и федеральным сегментом ГИС ЖКХ, обойдется в 7,3 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,9 млрд руб., бюджеты регионов — 5,4 млрд руб.

Еще 800 млн руб. будет выделено на создание единой городской диспетчерской ЖКХ, интегрированной с «Системой-112» и прочими отраслевыми системами и решениями, проинтегрированных с региональным и федеральным сегментами ГИС ЖКХ, в том числе с оповещением жителей об отключениях и регламентных работах. Данная сумма поровну будет поделена между федеральным бюджетом и бюджетами регионов.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов

Второй результат — внедрение системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов в субъектах России и их интеграция с ГИС ЖКХ и ГИС ТЭК (топливно-энергетический комплекс). На это будет выделено 70,1 млрд руб. Практически вся данная сумма — 69 млрд руб. — будет выделена бюджетами регионов. Из федерального бюджета будет направлено только 1,1 млрд руб.

В частности, будет проведена разработка мер стимулирования к переходу на дистанционный сбор данных с приборов учета коммунальных и энергетических ресурсов. В частности, 400 млн руб. потребуется для создания комплексной автоматизированной системы планирования мероприятий по энергоэффективности и создания системы прогнозирования учета расходов энергоресурсов. В том числе будет разработан комплексный план повышения энергоэффективности зданий и проведения оценки энергосервисных мероприятий в бюджетных учреждениях в рамках федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Еще 44,7 млрд руб. потребуется для оснащения многоквартирных домов системами «умного города» с интеграцией в региональный и федеральный сегменты ГИС ЖКХ. В том числе речь идет о системах интеллектуального учета и индивидуальных приборов учета и иных систем автоматизации ведения хозяйственной деятельности по управлению жилым фондом, организации видеонаблюдения, домофона, охранно-пожарной сигнализации и иных услуг.

Еще 15 млрд руб. будет выделено на установку приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях и объектах социальной сферы с передачей данных в региональный сегмент ЖКХ (УТЭР).

Кроме того, 6 млрд руб. будет направлено на субсидирование ставки по концессионным соглашениям на модернизацию и переоснащение котельных и объектов водоснабжения, находящихся в ведении субъектов России при условии обязательного обеспечения передачи данных в ГИС ЖКХ и ГИС ТЭК.

Разработка единой методологии ведения учета и отчетности в управляющие компании ЖКХ, ТСЖ (товарищества собственников жилья) и ЖСК (жилищно-строительных кооперативов) обойдется в 50 млн руб. Еще 725 млн руб. потребуется на создание и внедрение регионального облачного сервиса для указанного типа управляющих компаний, интегрированных в региональный и федеральный сегменты ГИС ЖКХ.

Еще 800 млн руб. потребуется для создания региональной системы учета выработки, транспортировки и потребления энергоресурсов (УТЭК) с передачей данных в региональный и федеральный сегменты ГИС ТЭК и ГИС ЭКХ. Данную сумму поровну поделят федеральный бюджет и бюджеты регионов.

Также 360 млн руб. потребуется для разработки системы оповещения населения о плановых и аварийных отключениях по всем видам ресурсов с интеграций в региональный и федеральный сегменты ГИС ЖСК. Данную сумму поровну поделят федеральный бюджет и бюджеты регионов.

На внедрение цифровых сервисов по мониторингу состояния систем электроэнергетики и повышения эффективности их управления в целях обеспечения бесперебойного энергоснабжения, контроля роста тарифов и сокращения сроков подключения обойдется в 2,07 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 518 млн руб., бюджеты регионов —1,55 млрд руб.

Расчеты за ЖКХ на основе блокчейн

Третий результат проекта — внедрение в субъектах федерации системы взаиморасчетов, обеспечивающей достоверность и прозрачность на основе технологий распределенного реестра (блокчейн), а также обеспечение интеграции с ГИС ЖКХ. На эти цели, преимущественно из бюджетов регионов, будет направлено 4,66 млрд руб.

В том числе 3,8 млрд руб. будут направлены на создание интегрированной с ГИС ЖКХ региональной платформы распределенных вычислений для использования смарт-контрактов с целью заключения многосторонних контрактов (ресурсоснабжающих компаний, управляющих компаний, потребителей).

Предусматриваются настраиваемые варианты расчетов по услугам ЖКХ — платеж распределяется пропорционально сформированной задолженности за ресурсы, у плательщика есть возможность распределить платежи по получателям. Кроме того, функциональность смартконтрактов будет предусматривать возможность ее использования в других областях деятельности регионов.

Интеграция расчетных центров с базой регионального и федерального сегмента ГИС ЖКХ с обеспечением технической возможности взаиморасчетов потребителей и поставщиков ЖКУ за счет создания единого платежного документа (ЕПД) на региональном уровне потребуется затрат в размере 855 млн руб.