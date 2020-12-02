Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату

Правительство России разработало законопроект, приравнивающий криптовалюту в России к имуществу, за которое необходимо платить налоги. Россиянам придется уведомлять налоговые органы обо всех операциях с криптой, а неподчинение будет караться штрафами в десятки тысяч рублей. Документ вступит в силу 1 января 2021 г.

Нужно больше налогов

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о налоге на виртуальные деньги – криптовалюту. Документ признает криптоденьги имуществом и предполагает крупные штрафы за неправомерное и недостоверное декларирование сведений об операциях с ними.

На момент публикации материала законопроект был направлен в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. Имена депутатов, причастных к его разработке, не раскрывались. Если документ будет принят, то доходы от любых операций с виртуальной валютой будут облагаться налогом на прибыль или доходы физлиц (НДФЛ).

Сам по себе документ – это набор поправок к первой и второй частям Налогового кодекса России. Они подразумевают, что россияне (физические и юридические лица) будут обязаны уведомлять налоговый орган о получении права распоряжаться криптовалютой. Также им будет необходимо предоставлять полный отчет обо всех операциях с виртуальными деньгами и об их остатках на счете после проведения. Отчитываться обо всем этом перед налоговой будет необходимо в случае, если за календарный год оборот криптовалюты превысит сумму, эквивалентную 600 тыс. руб. Под оборотом понимаются как поступления, так и списания денежных средств.

Наказание за неподчинение

Для стимулирования владельцев криптовалют сообщать о своих активах и операциях с ними в налоговую новый законопроект Правительства предусматривает и ряд наказаний. Так, непредоставление информации о получении права распоряжаться криптоденьгами россиянам придется выложить из своего кармана 50 тыс. руб.

За криптовалюту придется платить. За неуплату налогов - тоже

Отказ раскрывать налоговой сведения об операциях с криптовалютой тоже будет приводить к штрафам. Их размер не фиксирован – он составит ровно 10% от наибольшей из двух сумм – поступления или списания виртуальных денег. Кара за неуплату налога на операции с криптой составит 40% от суммы неуплаченного налога.

Сроки обозначены

В случае принятия нового законопроекта он вступит в силу 1 января 2021 г. В документе, помимо штрафов, также указываются сроки и способы предоставления в налоговые органы сведений о криптовалюте.

Любую информацию о виртуальных деньгах россиянам, будь то физические или юридические лица, необходимо подавать в налоговую не позднее 30 апреля календарного года, следующего за отчетным календарным годом. Физическое присутствие в налоговой при этом не требуется – отчетность можно передать в электронной форме. Для этого физлица могут воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика, юрлица – «телекоммуникационными каналами связи». Что конкретно подразумевается под ними, в тексте документа не сказано.

Уголовное наказание

Непредоставление в налоговые органы информации о криптовалюте могло привести и к уголовному преследованию. Как сообщал CNews, еще в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптоденег. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, и предложило лишать россиян свободы на срок до трех лет.

Пакет поправок за авторством Минфина включает угрозу для россиян не только оказаться в тюрьме, но еще и крупных штрафов. Они варьируются от 50 тыс. руб. до 2 млн руб. в зависимости от тяжести «преступления» и того, кто нарушил закон – физлицо или юрлицо.

Главный закон о криптовалюте

Поправки Минфина и законопроект российского Правительства напрямую связаны с законом о регулировании криптовалют, в котором виртуальные деньги называют «цифровыми финансовыми активами» (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г.

Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (259-ФЗ) вступит в силу 1 января 2021 г., как и предложенные Правительством поправки к Налоговому кодексу.

Тотальный контроль над криптовалютой

Закон о ЦФА и поправки Правительства к Налоговому кодексу – лишь малая часть мер, предпринимаемых российскими властями для регулирования обращения криптовалют. Например, буквально через несколько дней после подписания Владимиром Путиным закона о регулировки ЦФА Росфинмониторинг выступил с предложением по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Как сообщал CNews, прототип уже разработан и даже опробован в действии. На создание системы служба попросила 760 млн руб. Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект».

В целом, идея штрафовать граждан России за работу с криптовалютой появилась у властей еще в июне 2019 г. CNews писал, что они захотели объявить любые действия с криптовалютой нелегитимными и взимать за них штрафы. Даже майнинг, ставший для многих россиян источником заработка, мог оказаться вне закона. Такую идею озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.