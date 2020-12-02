Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям

Квоты на целевое обучение в 2021 г.

Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах в 2021 г. за счет бюджетных ассигнований (то есть на бесплатное для студентов высшее образование). Соответствующее распоряжение от 28 ноября 2020 г. подписал глава Правительства Михаил Мишустин. Самые низкие квоты установлены на обучение по ИТ-специальностям. На этот факт обратил внимание «Экспертный центр электронного государства».

Квота в 10% утверждена для бакалавриата по специальностям «Прикладная математика и информатика», «Механика и математическое моделирование», «Математика и компьютерные науки», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Электроника и наноэлектроника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Мехатроника и робототехника». Чуть большая квота — в 20% —выделена для специальности «Информационная безопасность».

Самые большие квоты в сфере промышленности выделены для специальностей «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Эксплуатация железных дорог», «Системы обеспечения движения поездов». Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%.

Кроме того, в 2021 г. останутся целевыми большинство бюджетных мест по медицинским специальностям. В частности, по специальности «Лечебное дело» их доля составит 70%, по «Педиатрии» – 75% (специалитет), а по наиболее дефицитным направлениям ординатуры — 100%.

Небольшие подробности о целевом обучении

Каждый год Правительство определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Студенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен не менее трёх лет отработать в организации, которая его направила.

Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах в 2021 г. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям

Расчет доли мест ежегодно производит Минобрнауки на основании заявок будущих работодателей, субъектов России. При формировании квоты приёма на целевое обучение министерство учитывает динамику целевого приёма в организациях, итоги зачисления предыдущих лет.

Новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах, утвержденное Михаилом Мишустиным в октябре 2020 г., вступает в силу 1 января 2020 г. В соответствии с этим документом, устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве такие организации будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика.

Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учёбу, за исключением образовательных. С 2021 г. единые требования будут действовать для всех.

Кроме того, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов.

Другие программы по обучению ИТ

В июле 2019 г. в России началась программа выдачи трудоспособному населению сертификатов от государства на изучение компетенций цифровой экономики. Планировалось, что соответствующие мероприятия обойдутся федеральному бюджету в 2,9 млрд руб. По их результатам обучение пройдут 160 тыс. человек. С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн- или смешанном формате по программе в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики. Провайдерами образовательных услуг стали организации высшего, среднего, профессионального и дополнительного профессионального образования, а также образовательные онлайн-платформы, подтвердившие свою готовность участвовать в апробации персональных цифровых сертификатов в интересах развития кадрового потенциала региона.