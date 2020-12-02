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«Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов

Бизнес Тендеры Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Оператор «Ростелеком» выделил почти 257 млн руб. на приобретение отечественного софтверного продукта Postgres Pro. В компании говорят, что это не первый опыт использования в ней отечественной СУБД, но это самая масштабная закупка оператором данного ПО.

Postgres Pro для «Ростелекома»

Как выяснил CNews, «Ростелеком» готов потратить 256,9 млн руб. на отечественную систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro, созданную российской компанией Postgres Professional. Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в запущенном 30 ноября 2020 г. тендере оператора

Заявки от претендентов принимаются до 8 декабря 2020 г. На подведение итогов госзаказчик отвел себе почти два месяца. Определить подрядчика он планирует 5 февраля 2020 г.

По представленному техническому заданию не вполне понятно, сколько именно лицензий планируется к закупке. Этот вопрос в техническом задании обойден. На момент публикации «Ростелеком» не смог ответить на вопрос CNews о числе требующихся компании лицензий.

Это не первый опыт использования в «Ростелекоме» Postgres Pro

В разговоре с редакцией заместитель генерального разработчика, директора Postgres Professional Иван Панченко подтвердил, что для «Ростелекома» это не станет первым опытом использования Postgres Pro для решения задач компании. В то же время он оказался не готов комментировать вопросы, связанные с тем, закупается ли ПО под новые ИТ-системы, или замещает ранее установленные продукты.

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«Ростелеком» выделил почти 257 млн руб. на приобретение отечественного софтверного продукта

Еще в середине ноября 2020 г. компания заявляла о завершении тестовых испытаний на совместимость программно-аппаратного комплекса оператора и системы управления базами данных Postgres Pro.

Что такое российский Postgres Pro

Основа отечественной Postgres Pro Enterprise — это это PostgreSQL, реляционная СУБД, написанная одноименным сообществом разработчиков. Разработка PostgreSQL восходит к проекту Postgres, который стартовал в Калифорнийском университете в Беркли, США, в 1986 г. Проект спонсировали американские госведомства, в том числе Министерство обороны США. Разработкой руководил Майкл Стоунбрейкер (Michael Stonebraker), создатель таких СУБД как Ingres, Informix и VoltDB. Первая рабочая версия Postgres была выпущена в 1989 г.

Postgres использовалась в области анализа финансовых данных и работы с реактивными двигателями. На нем работали базы данных наблюдений за астероидами и медицинской информации, а также ряд геоинформационных систем. В 1993 г. разработку системы прекратили, последней версией стала 4.2.

В 1994 г. Эндрю Ю (Andrew Yu) и Джолли Чен (Jolly Chen) модифицировали Postgres, добавив в него интерпретатор языка SQL. Система получила название Postgres95 и стала распространяться с открытым кодом.

В 1996 г. проект был переименован в Postgres SQL. В этот же период была восстановлена нумерация версий, восходящая к Postgres. Если Postgres95 фокусировался на поиске проблем в серверном коде, то Postgres SQL — на расширении функциональности.

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