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Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

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, Текст: Денис Воейков

Выступая на ежегодном CNews Forum, глава ИТ-службы «Росатома» описал подробности перехода госкорпорации на отечественные решения. Все сразу заменить, не удастся, но очень важные процессы запущены.

Цифровая стратегия «Росатома»

Госкорпорация «Росатом» не готова одномоментно отказаться от использования зарубежного софта, но ряд запущенных проектов нацелен именно на применение отечественных ПО-продуктов. Об этом в ноябре 2020 г. на ежегодном CNews FORUM рассказал директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов.

По словам ИТ-эксперта, в корпорации сейчас реализовывается некая цифровая стратегия, которая и подразумевает импортозамещений. «В ее рамках мы движемся по нескольким направлениям, — отметил он. — Это цифровые продукты компании, это внутренняя цифровивизация, это участие в цифровизации России».

Импортозамещение в «Росатоме»

По оценкам Абакумова, госкорпорация сейчас идет путем импортозамещения «широкой дорогой». «При этом мы понимаем, что на сегодняшний день мы используем зарубежные технологии. И будем их использовать — в логике лучших практик и требований внешних заказчиков, в логике тех процессов, которые сегодня российским ПО не охвачены, — отмечает он. — Год назад я говорил, что мы планируем реализацию проектов. А сейчас об этом можно говорить, как о свершившихся фактах. Уже стартовали проекты по переходу в единую отраслевую систему документооборота — на импортонезависимый стек. Мы уже объявили конкурсные процедуры, касающиеся офисного софта».

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«Росатом» взял курс на импортозамещение

При этом Абакумов отметил, что вопросы импортозамещения ПО его корпорация решает в связке с другими госкомпаниями. «Мы понимаем, что в области регуляторики нам есть что сказать, отметил он. — Мы в структуре РСПП совместно с “Ростелекомом”, РЖД, “Газпромнефтью” и другими крупными компаниями сейчас двигаемся в области анализа законодательства. С точки зрения поддержки процесса импортозамещения мы понимаем, что нам необходимо координировать усилия в области развития российских решений. Нам надо обмениваться информацией о применении технологий».

Общие ИТ-цели «Росатома»

Рассуждая об общих целях ИТ-развития «Росатома», Евгений Абакумов отметил, что его корпорация движется в сторону создания универсальной платформы, которая объединит экосистему внутренних бизнес-процессов организации, среди которых есть как традиционные бизнесы, связанные с атомным направлением, так и новые направления.

Выступление ИТ-директора «Росатома» на CNews FORUM 2020

«И мы сейчас уже понимаем, что такая экосистема должна охватить бизнес-процессы наших партнеров — как потребителей, так и контрагентов, поставщиков и не только».

Планы относительно законодательства

По словам Абакумова, его корпорации сейчас есть что привнести в российское законодательство. «Мы в структуре РСПП совместно с Ростелекомом, РЖД, Газпромнефтью и другими крупными компаниями сейчас двигаемся в области анализа законодательства, — отметил он. — С одной стороны, с точки зрения поддержки процесса импортозамещения, мы понимаем, что нам необходимо координировать усилия в области развития российских решений. Мы должны обмениваться информацией о применении технологий».

Как прошел CNews FORUM 2020

В 2020 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в тринадцатый раз. Впервые для форума организаторами был освоен новый формат — значительная часть мероприятия прошла в онлайн-режиме.

В ходе форума состоялось около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Банки», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «Торговля», «Промышленность».

В пленарной части CNews FORUM выступили заместитель министра Минцифры Дмитрий Огуряев, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский, региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков, CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко, директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ Московской биржи Григорий Васильев, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев, директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов, директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов и многие другие.


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