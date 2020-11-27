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В 2021 г. в России начнется выдача электронных паспортов

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова
МВД заявило о начале подготовки пилотного проекта по запуску электронных паспортов в Москве. Документ в виде пластиковой карточки с электронным носителем информации жители столицы получат до 1 декабря 2021 г. Если эксперимент пройдет успешно, его действие распространят на всю Россию.

МВД готовит электронные паспорта

МВД начнет выдавать в Москве электронные паспорта до 1 декабря 2021 г., сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас МВД совместно с Минцифры, Правительством Москвы, другими заинтересованными госорганами и представителями бизнеса готовится к проведению этого эксперимента. Если пилотный проект в столице пройдет успешно, его действие расширится на всю территорию страны.

В МВД пояснили, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации. На носителе отечественного производства будут размещены данные, содержащиеся в действующем бумажном паспорте, в частности, о регистрации по месту жительства, семейном положении и детях. Основные сведения о гражданине будут напечатаны на самой пластиковой карте.

Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью бесплатного мобильного приложения.

По заявлению МВД, электронный паспорт и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, а также обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.

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МВД заявило о начале подготовки пилотного проекта по запуску электронных паспортов в Москве

МВД подчеркнуло, что основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры.

В мае 2020 г. Минкомсвязи (ныне называемое Минцифры) подготовило проект правительственного постановления о проведении в Москве эксперимента по замене бумажного паспорта на мобильное приложение. Начать его предлагалось 1 июля 2020 и провести по 31 декабря 2021 гг. В сентябре 2020 г. ТАСС писал со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко, что приложение «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта создано и сейчас проходит сертификацию.

Коротко об истории электронных паспортов

История электронных паспортов началась с I квартала 2013 г. подготовкой Федеральной миграционной службой (ФМС) России первого соответствующего законопроекта. В документе были прописаны первые сроки начала перевода страны на новые паспорта — 1 января 2015 г. В сентябре 2013 г. были установлены срок прекращения выдачи в России бумажных паспортов — 2025 г., а также срок их действия — 2030 г. Тогда же была назначена новая, вторая по счету дата начала выдачи электронных паспортов — 2016 г.

В августе 2014 г. появились первые изображения, демонстрирующие формат будущих электронных паспортов. На них была запечатлена пластиковая карта размерами 54х86 мм с указанными на ее лицевой стороне ФИО владельца, даты и места его рождения, пола, номера и даты оформления удостоверения, а также срока действия паспорта. Тогда же предлагался примерный образец электронного паспорта —небольших размеров пластиковая карта со встроенным в нее чипом NFC. На сам пластик нанесен уникальный QR-код, плюс присутствует дополнительная голографическая защита.

В июле 2019 г. CNews сообщал, что власти планируют прекратить выпуск бумажных паспортов с целью перехода на их электронные аналоги в 2022 г. Тогда же стало известно, что проработкой защиты, хранящейся в электронном паспорте информации, займутся российские компании. В частности, в процессе примут участие НИИ «Восход», Гознак и ПАО «Микрон. ПО выпустят для платформ Google Android и Apple iOS, а также для российской «Авроры».

В августе 2019 г. российские операторы сотовой связи выступили с предложением дополнить электронные паспорта россиян технологией Mobile ID. Это система идентификации посредством SIM-карты, установленной в смартфоне или обычном сотовом телефоне гражданина России, и привязанного к ней номера телефона. Операторы связи планировали реализовать проект по внедрению Mobile ID в первой половине 2020 г.

Тогда же, в августе 2019 г. Правительство представило еще один прототип документа, им стала пластиковая карточка размером с банковскую. На ее поверхность была нанесена основная информация о владельце и данные, предназначенные для машинного считывания.

В ноябре 2020 г. глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации рассказал, что реализация проекта, предполагающего использование цифровых двойников документов вместо оригиналов, начнется в декабре 2021 г. в Москве. Цифровые аналоги могут появиться для водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета и, возможно, паспорта.

Напомним, что в России уже действует несколько видов документов с чипами. Помимо загранпаспортов, это электронные полисы ОМС, карты для систем контроля удаленного доступа, персональные электронные карты военнослужащего, муниципальные карты (например, карта москвича).



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