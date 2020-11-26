Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном»

За просрочку исполнения шестимиллиардного контракта Минобороны «Воентелекому» придется расстаться с 900 млн руб. Контракт был связан с поставками «железа», предположительно, на объекты связи. Среди элементов поставки — собственные разработки «Воентелекома»: «Блейд» и «Гном».

Санкции для «Воентелекома»

Как выяснил CNews, компании «Воентелеком» придется выплатить Минобороны 906,8 млн руб. в качестве неустойки за просрочку исполнения контракта на поставку различного «железа» — предположительно на объекты связи (об этом ниже). Контракт был заключен 23 сентября 2016 г., и в редакции от 17 июня 2020 г. его сумма составляет 6,05 млрд руб.

Изначально поставки должны были завершиться до 30 июня 2018 г. По факту нарушения этого срока Минобороны 25 октября 2019 г. обратилось в Арбитражный суд Москвы. Сумма исковых требований после уточнений составила 1,54 млрд руб. Однако сотрудники «Воентелекома» представили служителям Фемиды некий контррасчет, согласно которому неустойка должна была составлять сумму на три порядка меньшую — 1,83 млн руб. Но даже ее ответчики хотели снизить «в связи с ее несоразмерностью».

Кроме того, как можно заключить из судебных документов, «Воентелеком» в принципе считал требования о штрафных выплатах незаконным. При этом подрядчик ссылался на задерживающие факторы, вроде смены ответственных военных представительств и изменения конфигурации поставки.

Судей эти аргументы не убедили, но все же сумма неустойки, как не сложно посчитать, была уменьшена более чем на 600 млн руб. по сравнению со стартовыми требованиями истца. «Кратность уменьшения неустойки определяется судом по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем изучении материалов дела и позиций сторон спора», — говорится в судебном заключении.

Минобороны взыскало с «Воентелекома» 900 млн руб. за задержку исполнения контракта

На момент публикации данного материала ни Минобороны, ни «Воентелеком» прокомментировать исход разбирательства не смогли, оставив без ответа вопрос CNews, не намереваются ли они оспаривать решение судей.

Большая победа Минобороны

Несмотря на столь существенное снижение суммы санкций, такой исход дела вполне можно считать большой победой Минобороны. Многолетняя практика CNews мониторинга судебных решений, связанных с ИТ-проектами, показывает, что во многих прошлых разбирательствах «Воентелекома» и Минобороны (а их число измеряется десятками) министерство, если и выигрывало, то судьи начисляли в его пользу буквально смехотворные суммы.

В частности, в декабре 2019 г. CNews выяснил, что за просрочку исполнения двухлетнего сервисного ИТ-контракта с Минобороны на сумму в 9,96 млрд руб. «Воентелекому» придется выплатить неустойку в 1,28 тыс. руб. При этом министерство намеревалось взыскать с оператора существенно большую сумму — в 996,2 млн руб., но не смогло убедить власти в правомерности своих расчетов.

Примечательно, что подтвержденная сумма неустойки уступала по размерам даже госпошлине, которую «Воентелекому» нужно было перечислить в госбюджет как проигравшей стороне. Она составила 2 тыс. руб.

Что должен был поставить «Воентелеком»

В рассматриваемом разбирательстве номер контракта Минобороны с «Воентелекомом» указан четко, но поисковая система сайта госзакупок его не находит. Нет сведений о нем и в базе «Контур.фокус», что позволяет сделать вывод о его закрытом характере.

В то же время вывод об общих очертаниях поставки можно сделать по структуре субподрядов, которые «Воентелеком» отдал различным коммерческим компаниям в ходе исполнения головного контракта. Таких субподрядов сайт госзакупок находит 60 штук.

Их суммы весьма отличаются. Среди самых крупных можно отметить договор от 10 февраля 2017 г. с «Центром безопасности МВО» на 337 млн руб. Он подразумевал поставку автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора видеонаблюдения и программно-аппаратного комплекса (ПАК) видеонаблюдения.

Другой договор от 10 февраля 2017 г. на 318,4 млн руб., доставшийся «Информационной внедренческой компании», касается изготовление и поставки маршрутизаторов видеонаблюдения и программных мультипротокольных маршрутизаторов.

Еще 467 млн руб. 19 мая 2017 г. достались «Центру безопасности МВО» за поставку комплектов оборудования Центра мониторинга и управления сетью, включая АРМ, АТС, контроллеры, ЖК-панели, микрофоны и пр.

2 мая 2017 г. «Центр регион сервис» получил 343,9 млн руб. на поставку сетевых IP-видеокамер. 10 февраля 2017 г. «Информационная внедренческая компания» получила 386,1 млн руб. на изготовление и поставку программных мультипротокольных маршрутизаторов.

Примечательно, что многие из субдоговоров имеют статус незавершенного исполнения.

«Блейд» и «Гном»

Среди изученных CNews субдоговоров «Воентелекома» большая часть техники является унифицированной и взаимозаменяемой. Но есть и исключения — «Воентелеком» заказывал «железо», которое позиционируется в качестве его собственных разработок.

В частности, 31 марта 2017 «Кибертехника» получила 274,6 млн руб. на изготовление и поставку узла комплексного нфотелекоммуникационного оснащения на основе модульных серверных платформ общего назначения «Блейд».

Тогда же, 31 марта 2017 г. «Кибертехника» получила 376,2 млн руб. на изготовление и поставку комплекса технических средств «Гном». А 28 марта 2017 г. «Информационная внедренческая компания» получила 73,1 млн руб. на поставку и «Блейдов», и «Гномов» (69,5 млн руб. пришлись именно на «Гномы»).

На сайте «Воентелекома» «Гном» описывается как современный комплекс технических средств для доступа пользователей к защищенной сети передачи данных. «Одно из главных его преимуществ — возможность предоставления полного набора инфокоммуникационных услуг на стационарных объектах, требующих дооснащения цифровым оборудованием, — говорится в описании. — Совместив в одном конструктиве сразу три сегмента связи (открытого, конфиденциального и закрытого), разработчикам удалось снизить стоимость изделия, улучшив при этом показатели надежности и доступности».

Использованные в «Гноме» новые решения построены на разделении программных и аппаратных платформ, отмечают разработчики. Это дает возможность за счет ПО конфигурировать комплекс индивидуально под требования заказчика.

«Поставка изделия планируется в рамках исполнения государственного контракта на оснащение объектов связи Минобороны», — отмечается в заметке от 3 июля 2016 г.