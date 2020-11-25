Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия

Субсидии на разработку квантовых чипов

Правительство России утвердило конкурсный порядок предоставления бюджетных субсидий на разработку прототипов квантовых процессоров. Соответствующее постановление №1875 от 18 ноября 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации pravo.gov.ru. Субсидии будут предоставляться в рамках мероприятий дорожной карты «Квантовые вычисления» федерального проекта «Цифровые технологии» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

В июне 2020 г. CNews рассказал о проекте дорожной карты по развитию технологий квантовых вычислений, подготовленном «Росатомом» в рамках соответствующего контракта с Правительством. Согласно этому проекту, общее финансирование соответствующих мероприятий в 2020-2024 гг. составит 23,66 млрд руб., из которых 13,25 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета и внебюджетные источники составят 10,4 млрд руб. «Росатом» в рамках внебюджетного финансирования выделит на развитие квантовых вычислений 1,5 млрд руб.

Список условий на получение субсидии для юридических лиц включает требование располагать чистыми активами в размере не менее 100 млрд руб., иметь опыт запуска международных высокотехнологичных проектов стоимостью более 1 млрд руб., иметь собственную инфраструктуру для реализации проекта и штатных сотрудников с не менее чем пятилетним профильным опытом.

В опубликованном документе изложено положение о конкурсной комиссии и правилах отбора участников программы субсидирования. Документ также определяет целевой список расходов средств в рамках полученной субсидии и лимиты допустимых расходов по каждому из подпунктов. Распорядителем госсубсидий на разработку квантовых чипов назначена госкорпорация «Росатом», которая является получателем средств федерального бюджета на эти цели.

Как получить субсидию

Конкурсы по отбору юридических лиц, претендующих на получение субсидий, будут проводиться на сайте «Росатома». Там же будут публиковаться условия конкурсов и их итоги, а также приниматься заявки на участие.

Первый в России прототип квантового компьютера (НИТУ «МИСиС»)

В задачи конкурсной комиссии входит оценка поданных заявок и составление рейтинга участников. Победителем и получателем субсидии становится юрлицо, набравшее наибольшее число баллов, при паритете баллов предпочтение отдается заявке с более ранней датой регистрации.

Сведения о субсидии будут размещаться на едином портале бюджетной системы России budget.gov.ru в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона о внесении изменений в федеральный бюджет.

При составлении соглашения на предоставление субсидии, которое заключается на срок от одного года до трех лет, победитель конкурсного отбора также берет на себя обязательства по привлечению внебюджетных средств, «предусмотренных дорожной картой», говорится в документе.

Получатели субсидий на разработку прототипов квантовых процессоров обязаны ежегодно отчитываться по таким критериям достижения результата, как формирование соответствующей материально-технической базы и прогресс в достижении целей предоставления субсидии.

Квантовые вычисления для индустрии к 2024 г. (из презентации дорожной карты «Квантовые вычисления»)

«Росатом» наделяется полномочиями полного или частичного отзыва субсидии, если ее получатель не справился с достижением оговоренных показателей. Кроме того, в случае сокращения лимитов государственного финансирования программы в рамках каждого финансового года, госкорпорация также имеет право сократить размер соответствующей субсидии и потребовать внесения изменений в ранее заключенное соглашение.

На что можно потратить субсидию

Получатели субсидии из госбюджета могут расходовать полученные средства на оплату труда сотрудников, непосредственно занятых разработкой прототипов квантовых процессоров, говорится в документе. На эти цели можно расходовать не более 5% субсидии в 2021-2024 гг.

На капитальные вложения, включая закупку оборудования, ПО, комплектующих и инструментов, оплату услуг сторонних партнеров в части научных исследований и опытно-конструкторских работ, получатели субсидии могут расходовать до 100% полученной субсидии в 2020-2021 гг., и не более 95% в 2022-2024 гг.

На различные расходы «текучки» допускается расходовать не более 5% субсидии в 2021-2024 гг. К ним относятся расходы по содержанию, ремонту, техобслуживанию и амортизации оборудования; маркетинг, обучение персонала; поддержка стартапов, исследований и патентные платежи; стажировки, командировки, привлечение иностранных специалистов; проведение российских и международных профильных мероприятий, форумов и выставок; аренда помещений и техники, и т.п.

Средства в рамках полученной субсидии также разрешается направлять на заключение договоров о поставке товаров, проведении работ или оказание услуг с авансовыми платежами не более 75% от всей суммы договора. Категорически запрещается тратить средства субсидии на приобретение иностранной валюты, за исключением случаев закупки за валюту импортного оборудования, сырья или комплектующих.

Ожидаемые итоги внедрения квантовых вычислений в России

Согласно информации дорожной карты «Квантовые технологии», опубликованной на сайте Минцифры России, наиболее перспективным и лидирующими платформами для создания квантовых компьютеров в настоящее время считаются сверхпроводящие цепочки, нейтральные атомы и ионы в ловушках.

На эти цели предполагается выделить 18,6 млрд руб., включая 9,12 млрд руб. из федерального бюджета и 9,49 млрд руб. (в том числе 1,2 млрд руб. «Росатома») из внебюджетных источников. Ожидается, что российские квантовые процессоры с десятками кубитов без коррекции ошибок будут готовы до конца 2024 г., после чего начнется коммерциализация готовых устройств на их основе.

На разработку сверхпроводниковых квантовых процессоров будет потрачено 9,87 млрд руб., из них примерно поровну из федерального бюджета и внебюджетных источников, плюс «Росатом» потратит 380 млн руб.

На создание квантового процессора на основе нейтральных атомов будет выделено 2,12 млрд руб., в том числе, федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят примерно по 1 млрд руб. каждый, «Росатом» выделит 270 млн руб.

На создание квантового процессора на основе фотонных чипов будет потрачено 2,33 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят примерно по 1,1 млрд руб. каждый, в том числе «Росатом» 210 млн руб.

На создание квантового процессора на основе ионов в ловушках будет потрачено 4,29 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят по 2 млрд руб. каждый, в том числе «Росатом» 340 млн руб.

Дополнительно программой предусмотрена реализация сервиса по предоставлению доступа к облачной платформе для квантовых вычислений с бюджетом 1,72 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 810 млн руб., внебюджетные источники – 915 млн руб., в том числе «Росатом» 300 млн руб.

Ожидается, что мировой рынок сверхпроводниковых квантовых процессоров вырастет к 2024 г. до $250 млн, квантовых процессоров на основе нейтральных атомов до $100 млн, на основе ионов в ловушках – до $150 млн.

Список российских организаций, имеющих серьезные наработки в области квантовых вычислений, включает ВНИИА им. Н.Л. Духова, ИАЭ СО РАН, Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде, Институт спектроскопии РАН (ИСАН), ИТФ им. Л.Д. Ландау РАН, ИФП А.В. Ржанова СО РАН, ИФП им. П.Л. Капицы РАН, ИФТТ РАН КНИТУ–КАИ, КФТИ, КФУ, МПГУ, МГТУ им Н.Э. Баумана, МФТИ, НИТУ «МИСиС»; НГТУ (Новосибирск), Российский квантовый центр (РКЦ, «МКЦТ»), «Сколтех», Университет ИТМО, ФИАН им. П.Н. Лебедева, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, а также Центр квантовых технологий МГУ им. М.В. Ломоносова (ЦКТ МГУ).

По мнению авторов дорожной карты, результатом реализации программы станет объем продаж российских компаний в 2024 г. на внутреннем рынке решений квантовых вычислений в сумме 150 млн руб. Интегральный показатель QTRL, отражающий уровень развития технологий квантовых вычислений, увеличится с «3» в 2019 г. до максимального возможного «9» в 2030 г.

К 2030 г. в России ожидается появление как минимум одного «единорога» в области квантовых вычислений с капитализацией более $1 млрд. Объем инвестиций в капитал российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий квантовых вычислений, к 2024 г. составит 2,45 млрд руб., из них 750 млн руб. придется на посевное финансирование и 1,7 млрд руб. на венчурное финансирование.

Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологии на базе квантовых вычислений (дополнительно к мероприятиям дорожной карты), к 2024 г. составит 6,1 млрд руб. Из них на фундаментальные и поисковые исследования будет выделено 3,7 млрд руб., на прикладные исследования – 1,5 млрд руб., на опытно-конструкторские – 900 млн руб.