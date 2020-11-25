Россияне нашли бесплатную замену смартфонам

В России резко выросла популярность таксофонов – в 2020 г. жители страны стали более чем в 10 раз чаще звонить с них на мобильные телефоны. Причиной этому стала инициатива «Ростелекома», оператора таксофонов, по всероссийскому обнулению платы за такие звонки.

Все исходящие - бесплатно

Россияне стали значительно чаще пользоваться таксофонами при звонках на мобильные телефоны. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», продолжительность звонков с таксофонов на мобильные телефоны домашнего региона и междугородные номера выросла более чем в 10 раз в период с января по октябрь 2020 г.

За тот же период времени возрос и общий трафик внутризоновых и междугородных телефонных соединений с таксофонов – не в 10 раз, но в 2,6 раза. Причиной всего этого могла стать пандемия коронавируса, но в первую очередь на это повлияла отмена платы за звонки с таксофонов на мобильные номера российских операторов – «Ростелеком» отметил ее 1 ноября 2019 г.

Кому нужны таксофоны

По данным «Ростелекома», обнуление платы за звонки привлекло интерес к таксофонам далеко не только жителей населенных пунктов, в которых они установлены. Использовать их для звонков могут, к примеру, водители и пассажиры автотранспортных средств, если в дороге у них разрядился личный телефон, или если в местности, в которой они находятся, отсутствует сигнал сотовой сети. Подобное на территории России встречается довольно часто.

Устройство, позволяющее многим экономить на исходящих звонках на мобильные

Также таксофоны могут пригодиться туристам и заблудившимся, не имеющим возможности позвонить по своему мобильному. Помимо этого, таксофоны до сих пор являются единственным средством связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России.

В период пандемии коронавируса, охватившей Россию еще в марте 2020 г., «Ростелеком» стал фиксировать регулярный рост звонков с таксофонов в экстренные службы. В сравнении с февралем 2020 г. на пике продолжительность звонков в такие службы выросла в 2,1 раза.

Откуда можно звонить бесплатно

Согласно статистике «Ростелекома», по состоянию на 25 ноября 2020 г. по всей территории России установлено порядка 148 тыс. таксофонов. Они могут использоваться не только для исходящих, но также и для входящих вызовов – для этого у каждого есть собственный телефонный номер.

Все таксофоны распределены между 131 тыс. российских населенных пунктов, однако найти их в крупных городах будет сравнительно непросто. Большая их часть смонтирована в небольших населенных пунктах – селах, поселках, деревнях и станицах с населением менее 500 человек. На них приходится 80% всех действующих в России таксофонов, а это около 118 тыс.

Как «Ростелеком» создал сеть таксофонов с бесплатными звонками

В настоящее время «Ростелеком» является единым оператором универсального обслуживания, предоставляющим универсальные услуги связи (УУС). Согласно действующему законодательству, к этой категории относятся таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет (ПКД).

Сам термин «Универсальные услуги связи» был принят в 2003 г. вместе с действующим законом «О связи», а механизм универсального обслуживания заработал в 2005 г. Для финансирования УУС формируется так называемый «Резерв универсального обслуживания», создававшийся в рамках реализации проекта по устранению «цифрового неравенства». Он существует до сих пор, и каждый российский оператор связи должен перечислять в него 1,2% от своей выручки.

Операторов универсального обслуживания сейчас выбирает государство, компенсируя им убытки от оказания соответствующих услуг. «Ростелеком» заявил о своем желании стать таким оператором еще в сентябре 2013 г., и, как сообщал CNews, своей цели он достиг уже в январе 2014 г. Попутно он взял на себя дополнительное обязательство провести во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 человек волоконно-оптические линии связи со скоростью не менее 10 Мбит/с (тоже для устранения «цифрового неравенства»).

В июле 2015 г. над сетью российских таксофонов нависла серьезная опасность – Министерство финансов России выступило с предложением сократить расходы госбюджета на финансирование работ «Ростелекома» по оказанию УУС. В частности, ведомство не видело необходимости поддерживать работу таксофонов в крупных российских городах. В апреле 2017 г. против них ополчилось и Минцифры России – ведомство захотело полностью реформировать механизм универсальных услуг связи и предложило устанавливать таксофоны исключительно в населенных пунктах с числом жителей менее 10 тыс. человек. Также оно обратило свой взор на ПКД и подало идею размещать их только в поселениях из определенного перечня.

Спасение таксофонов

Для популяризации таксофонов «Ростелеком» в конце 2017 г. принял решение сделать бесплатными местные звонки с них, а год спустя, в конце 2018 г. отменил плату еще и на зоновые исходящие звонки (вызовы внутри региона). Все это привело к резкому росту трафика с таксофонов – для примера, В 2015 г. он составил 633 тыс. минут, в 2016 г. снизился на 13% до 548 тыс. минут, а в 2017 г. еще на 7% до 510 тыс. минут. Однако после появления возможности бесплатных звонков трафик в 2018 г. вырос в пять раз до 2,52 млн минут.

Следующим шагом «Ростелекома» стало обнуление платы за междугородние звонки – оператор сделал его в июне 2019 г. О планах компании сделать бесплатными еще и звонки с таксофона на мобильные CNews сообщал в середине октября 2019 г. «Ростелеком» вел переговоры с другими операторами связи, и 1 ноября 2019 г. задуманное было реализовано в масштабах всей России.

Дальнейшая судьба УУС не определена

Соглашение о создании «Резерва УУС» «Ростелеком» подписывал с Федеральным агентством связи (Россвязь). В ноябре 2020 г. Президент России Владимир Путин распорядился упразднить Россвязь наряду с Роспечатью и передать все их полномочия Минцифры. Таким образом, дальнейшая судьба универсальных услуг связи теперь во многом зависит от Министерства, которое ранее уже предлагало реформировать их.