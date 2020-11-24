Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для операторов связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы интернета на территории России. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Максимальный размер штрафа может составить 1 млн руб.

Поправки к закону о «суверенном Рунете»

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский 24 ноября 2020 г. внесли в палату законопроект о штрафах для операторов связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы интернета на территории России. Необходимые поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Как пояснили в Роскомнадзоре, с принятием внесенных в Госдуму поправок операторы могут получить штраф за неисполнение закона «о суверенном Рунете» до 1 млн руб. Также возможна приостановка действия лицензии на срок до 90 дней.

Закон о «суверенном Рунете» — неформальное название федерального закона от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон „О связи“ и федеральный закон „Об информации, ИТ и о защите информации“», предусматривающего создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, инструментов централизованного управления и пр. Он вступил в силу 1 ноября 2019 г.

При возникновении угроз централизованное управление сетью связи общего пользования на территории России сможет брать на себя Роскомнадзор. Правительство должно утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению. В компетенции властей входит определение случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам. Такие средства операторам связи также должен предоставлять Роскомнадзор.

Для операторов установят штрафы за нарушение закона «о суверенном Рунете»

Поправки предусматривают, что нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования на территории России влечет за собой административные штрафы. Для должностных лиц сумма составит от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Повторное нарушение в течение года грозит повышенными штрафами для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 60 тыс. до 100 тыс. руб., а для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, как пишет ТАСС, отказ оператора связи установить или применять положенные по закону технические средства контроля над соблюдением требований законодательства об ограничении доступа к информации влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс., на ИП — от 30 тыс. до 50 тыс., на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Законопроект и в данном случае предусматривает повышенные штрафы — до 1 млн руб.— за повторное неисполнение требований в течение года.

Что еще предлагается внести в КоАП

В КоАП также может быть внесена статья о штрафах за нарушение требований законодательства о функционировании точек обмена трафиком. Если собственник такой точки не уведомил власти или нарушил порядок уведомления о своей работе, это повлечет штрафы для физических лиц в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс., для ИП — от 30 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Точка обмена трафиком — физическое место, где соединяются между собой сети различных организаций (крупных компаний, провайдеров интернет-услуг, хостинг-провайдеров). Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Леонид Левин пояснил, что «упрощенно — это зал, где стоят стойки с коммутаторами и много-много проводов, в котором как на бирже предлагаются маршруты движения пакетов информации». Выбор маршрутов или, другими словами, обмен трафиком осуществляется со скоростями, превышающими скорость работы домашнего роутера во много раз. Такие точки существенно повышают качество и надежность интернета на всей территории России.

Вышеупомянутой статьей в КоАП, поясняет ТАСС, предусмотрены штрафы для операторов связи и за неисполнение требования по использованию точек обмена трафиком из специального реестра. В случае первого нарушения они могут составить до 700 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 1 млн руб. Подключение собственником или иным владельцем точки обмена трафиком к точке обмена трафиком сетей связи, которые не обеспечивают положенный по закону доступ к своим сетям для уполномоченных органов власти, повлечет за собой штрафы до 300 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект также предусматривает штрафы за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетями связи общего пользования. В частности, нарушение лицами, участвующими в таком управлении, требований по замещению на территории России средств связи и центра мониторинга и управления сетью связи повлечет штраф для физических лиц в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для ИП — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. руб.

Чем объясняет поправки Роскомнадзор

Одна из основных целей закона № 90-ФЗ — обеспечение стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации, поясняет Роскомнадзор. Чтобы обеспечить устойчивость российского сегмента интернета, операторы должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Отказ от предоставления одним оператором может поставить под угрозу связность сети в целом.

Другая цель закона — централизованный мониторинг и защита граждан от информации, запрещенной к распространению на территории России, в том числе детская порнография, пропаганда наркотиков и наркомании, суицида, материалы экстремисткой направленности.

Только в этом году противоправный контент был удален на более чем 24 тыс. сайтов с детской порнографией, 18 тыс. — с пропагандой наркотиков, 21 тыс.— суицидальной тематики, 188 тыс.— с экстремистской информацией. В случае же неудаления необходимо оперативное ограничение доступа к этой информации всеми операторами связи (более 11 тыс.).

Закон «О суверенном Рунете»

Системы для возможности автономной работы Рунета обсуждались довольно давно. В 2014 г. в Минкомсвязи проводили учения, в которых моделировали отключение России от интернета извне. Целью эксперимента было понять, как можно сохранять работоспособность Сети в таком случае.

В 2018 г. авторами законопроекта о «суверенном Рунете» выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Как следовало из пояснительной записки, проект подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 г. стратегии национальной кибербезопасности США». В стратегии говорится,что Россия в числе прочих стран представляет угрозу киберпространству и обвиняется в совершении хакерских атак.

Президент России Владимир Путин подписал закон в мае 2019 г. В силу документ вступил 1 ноября 2019 г. Тогда же в ноябре Правительство разработало итоговый список угроз, которым может подвергнуться российский интернет извне. Были определены три основные категории опасностей: угрозы безопасности, устойчивости и целостности Рунета.

Закон определил необходимые правила маршрутизации трафика и контроля их соблюдения. Также законом регулировались вопросы создания необходимой инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. Законом также предусматривается создание национальной системы доменных имен. Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен начнут действовать 1 января 2021 г.

Расходы, необходимые для закупки оборудования противодействия угрозам, заложены в бюджете России на 2019-2021 гг. в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в части, относящейся к федеральному проекту «Информационная безопасность».

В августе 2020 г. CNews писал, что Минцифры (ранее Минкомсвязи) подготовило законопроект, который предлагает обязать российских операторов ЦОДов сообщать в Роскомнадзор в рамках закона о «суверенном Рунете» подробные данные о своей инфраструктуре, тарифах и услугах. Информацию предполагается использовать для контроля качества услуг.