В России новые правила предустановки российского ПО на ПК и смартфоны. Начат прием заявок от разработчиков

Российское правительство подготовило итоговую версию постановления, обязывающего производителей устройств устанавливать на них российское ПО. Требование вступает в силу 1 января 2021 г., однако списка программ для предустановки до сих пор нет – над его формированием работает Минцифры.

Постановление есть, перечня программ нет

Правительство России утвердило окончательный вариант постановления по предварительной установки российского ПО на продаваемую в России электронику. Он рассмотрен в постановлении Правительства от 18 ноября 2020 г. и опубликован на портале правовой информации.

Согласно этому документу, предустановка отечественного ПО на иностранные гаджеты обязательна с 1 января 2021 г. Весь софт, который необходимо устанавливать, поделен на 16 классов, однако итогового перечня приложений на момент публикации материала не существовало.

Составлением перечня программ, пригодных для предустановки на зарубежную технику, займется Минцифры, в прошлом известное как Минкомсвязи. Его представители сообщили CNews, что прием заявок от разработчиков ПО начался 23 ноября 2020 г.

Список ПО, необходимого для установки, будет составлен с учетом «критерия высокой популярности», сказано в постановлении. Сам критерий при этом определяется непосредственно российским Правительством, и чтобы приложению получить место в этом перечне нужно, как минимум, чтобы оно было скачано не менее 500 тыс. раз за предшествующий год.

До появления российского софта на новых устройствах остались считанные недели

Финальный вариант перечня будет включать по нескольку программ из каждого класса. Таким образом, в настоящее время неизвестно, сколько всего российских приложений обнаружит потребитель на своем новом устройстве, приобретенном после 1 января 2021 г.

Всего же под обязанность устанавливать российское ПО попадают производители пяти видов техники. Это смартфоны, планшетные компьютеры, смарт-ТВ, ноутбуки и настольные ПК, тогда как смарт-часы в документе не упомянуты.

Полтора десятка классов

Согласно постановлению Правительства, в зависимости от типа устройства на него будут устанавливаться российские обозреватели, новостные агрегаторы, поисковики и навигаторы, а также голосовой ассистент, офисные программы и ПО для обмена сообщениями и электронными письмами. Не остались без внимания программы для соцсетей и доступа к социально значимым сайтам, антивирусы, ПО для платежной системы «Мир» и онлайн-кинотеатры.

Классы российского ПО для предустановки на гаджеты

№ п/п Название класса 1 Браузеры 2 Поисковые системы 3 Картографические и навигационные сервисы 4 Программы для доступа к облачным сервисам хранения данных 5 Программы для отправки и получения электронной почты 6 Программы для мгновенного обмена сообщениями 7 Голосовой помощник 8 Новостные агрегаторы 9 Доступ к онлайн-трансляциям 10 Доступ к социальным сетям 11 Программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы 12 Программы для использования платежной системы «Мир» 13 Офисное ПО 14 Антивирусное ПО 15 Программы для доступа к социально значимым сайтам

Источник: Правительство России

Последний класс, предложенный в постановлении, называется так: «Программы, обеспечивающие доступ к элементам инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе программы, предназначенные в соответствии с законодательством России для осуществления идентификации и (или) аутентификации лиц, в том числе с использованием биометрических персональных данных». Какие именно программы можно отнести к этому классу, в постановлении не сказано.

Списком программ займется Минцифры

В Минцифры уточнили, что несмотря на обязательную установку российских программ на компьютеры, смартфоны и телевизоры еще до того, как все они окажутся на витринах магазинов, покупатели всегда будут иметь возможность установить программы аналогичных категорий по собственному выбору. Важно отметить, что про возможность удаления предустановленных российских программ базовыми средствами прошивки купленного устройства в Минцифры не говорят ничего.

Закон о предустановке российского ПО

Закон об обязательной предустановке отечественных программ на умную иностранную технику был подписан Президентом России Владимиром Путиным в начале декабря 2019 г. и получил номер 425-ФЗ. Сам по себе закон включает лишь общие формулировки, и в нем отсутствует информация об устройствах, попадающих под его действие, и обязательных к предустановке приложений.

Все эти уточнения должны были быть внесены в течение оставшегося до вступления его в силу времени. Над этими уточнениями работала, в частности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Она дважды публиковала сроки установки российского ПО на гаджеты – сперва в конце января 2020 г., затем 17 февраля 2020 г.

В первый раз ФАС заявила, что отечественный софт будет необходимо ставить: с 1 июля 2020 г. на смартфоны, с 1 июля 2021 г. на планшеты, с 1 июля 2022 г. на компьютеры, а с 1 июля 2023 г. – на умные телевизоры. В дальнейшем они были смещены на год назад: для смартфонов, и планшетов наличие предустановленного российского ПО должно было стать обязательным с 1 июля 2020 г., для ноутбуков и ПК – с 1 июля 2021 г., а для смарт-ТВ – с 1 июля 2022 г.

В марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса российские депутаты решили перенести вступление требований к обязательной предустановке отечественного софта на 2021 г. В ноябре 2020 г. комитет Госдумы по экономической политике порекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, переносящий сроки начала такой предустановки на март 2021 г.