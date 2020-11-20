В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов

Промышленный интернет вещей в масштабах России

В России начала работу государственная платформа сбора данных (ГПСД), созданная на базе технологии промышленного интернета вещей Mail.ru IoT Platform и предназначенная для дистанционного мониторинга экологии и контроля охраняемых законом объектов культурного наследия. Об этом CNews сообщило Минцифры России, выступившее заказчиком проекта.

Особенностью работы ГПСД является режим обработки информации о состоянии культурных объектов и концентрации вредных веществ в атмосфере в реальном времени, с передачей данных в государственную информационную систему (ГИС) «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности», сообщается на сайте Минцифры. За счет этого ведомства получают оперативную картину состояния объектов без проведения контрольных мероприятий.

В январе 2020 г. CNews писал, что победителем объявленного Минцифры открытого конкурса на создание госплатформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах в составе платформы исполнения государственных функций стало госпредприятие НИИ «Восход», которое обязалось выполнить работы за 237,5 млн руб.

В настоящее время, по данным Минцифры, экспериментальные проекты эксплуатации ГПСД внедрены в Челябинской, Вологодской и Калужской областях. Информации об охраняемых законом памятниках и исторических зданиях, которые будут подключены к ГПСД, пока нет, как нет ясности в вопросе источников финансирования проекта, пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию из Минцифры. Ожидается, что это будет определено позже, отмечает издание.

Зачем нужна госплатформа сбора данных

Создание ГПСД заложено в федеральных проектах «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление», входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика». Кураторами платформы значатся Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг, Минстрой, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Управление делами Президента России.

Концепция ГПСД (из презентации НИИ «Восход»)

ГПСД подразумевает подключение организациями приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля предприятий для обеспечения систематического контроля и мониторинга, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований, предотвращения ущерба охраняемых законом ценностям, а также органами контроля для использования этих данных при мониторинге и планировании деятельности.

В плане создания ГПСД также отмечена необходимость нормативного урегулирования требований к определению состава и порядка хранения собираемых данных, их обработки, предоставления доступа и контроля их использования.

Платформа Mail.ru Group IIoT

Впервые Mail.ru Group сообщила о планах запуска собственной платформы промышленного интернета вещей Tarantool IIoT на базе промышленной системы управления базами данных (СУБД) Tarantool еще в начале 2017 г. Платформа Tarantool IIoT изначально разрабатывалась с учетом возможностей адаптации под различное оборудование и протоколы обмена данными.

В августе 2017 г. CNews рассказал о запуске платформы Tarantool IIoT, которая к тому времени уже была интегрирована с LPWAN- сетью (Low-Power Wide-Area Network, протокол передачи данных на большие расстояния в телеметрических сетях) и в качестве готового полностью российского решения для сбора и анализа телеметрических данных проходила пилотные испытания в нефтегазовом секторе.

Официально облачная платформа промышленного интернета вещей для потоковой обработки событий и управления устройствами в реальном времени при помощи протоколов Modbus, MQTT была представлена Mail.Ru Group в декабре 2019 г.

К началу реализации проекта ГПСД платформа Mail.ru IoT Platform уже обладала всеми необходимыми функциональными возможностями, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова представителей Mail.ru Group. Для запуска системы мониторинга ГПСД понадобилась лишь интеграция с дополнительным ПО – например, для онлайн-авторизации на платформе через госуслуги.

«Интернет вещей имеет широкий спектр применения: от охраны природы до мониторинга транспортной системы и сельскохозяйственных угодий, — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии». — Пользу от внедрения подобных систем в конечном итоге ощущает на себе каждый из нас: воздух становится чище, пробок меньше, а продукты качественнее. Мы рады, что технологии Mail.ru Group стали частью столь значимого проекта».

Пилотные внедрения и перспективы ГПСД

По данным Минцифры, сейчас один из пилотных проектов внедрения ГПСД реализован в Челябинской области, где с его помощью осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха. Датчики, с помощью которых осуществляется забор данных, фиксируют уровень концентрации вредных веществ на предприятиях и в жилых зонах области.

Пилот ГПСД в Челябинской области

Еще один пилотный проект внедрения ГПСД задействован в Вологодской области для контроля за состоянием объектов культурного наследия. Здесь для сбора данных используются датчики температуры, влажности воздуха, уровня задымления, протечки и появление трещин на фасадах зданий.

Пилот ГПСД в Вологодской области

Третий пилотный проект реализован в Калужской области, где платформа помогает выявлять незаконные вырубки леса.

Пилот ГПСД в Калужской области

По итогам пилотных испытаний планируется разработка цифрового стандарта для последующего масштабирования госплатформы на другие регионы.

«Во второй очереди проекта будет создана система экологического надзора в области охраны водных ресурсов, а также решение для обнаружения фактов незаконного строительства и нарушения параметров строительства», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.