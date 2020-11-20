Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Минцифры запустило три пилотных проекта госплатформы сбора данных на базе технологии Mail.ru IIoT Platform для удаленного контроля экологии и охраняемых законом объектов культурного наследия. По итогам испытаний планируется стандартизация технологии и ее масштабирование на другие регионы и сферы мониторинга.

Промышленный интернет вещей в масштабах России

В России начала работу государственная платформа сбора данных (ГПСД), созданная на базе технологии промышленного интернета вещей Mail.ru IoT Platform и предназначенная для дистанционного мониторинга экологии и контроля охраняемых законом объектов культурного наследия. Об этом CNews сообщило Минцифры России, выступившее заказчиком проекта.

Особенностью работы ГПСД является режим обработки информации о состоянии культурных объектов и концентрации вредных веществ в атмосфере в реальном времени, с передачей данных в государственную информационную систему (ГИС) «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности», сообщается на сайте Минцифры. За счет этого ведомства получают оперативную картину состояния объектов без проведения контрольных мероприятий.

В январе 2020 г. CNews писал, что победителем объявленного Минцифры открытого конкурса на создание госплатформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах в составе платформы исполнения государственных функций стало госпредприятие НИИ «Восход», которое обязалось выполнить работы за 237,5 млн руб.

В настоящее время, по данным Минцифры, экспериментальные проекты эксплуатации ГПСД внедрены в Челябинской, Вологодской и Калужской областях. Информации об охраняемых законом памятниках и исторических зданиях, которые будут подключены к ГПСД, пока нет, как нет ясности в вопросе источников финансирования проекта, пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию из Минцифры. Ожидается, что это будет определено позже, отмечает издание.

Зачем нужна госплатформа сбора данных

Создание ГПСД заложено в федеральных проектах «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление», входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика». Кураторами платформы значатся Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг, Минстрой, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Управление делами Президента России.

iiot1.jpg

Концепция ГПСД (из презентации НИИ «Восход»)

ГПСД подразумевает подключение организациями приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля предприятий для обеспечения систематического контроля и мониторинга, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований, предотвращения ущерба охраняемых законом ценностям, а также органами контроля для использования этих данных при мониторинге и планировании деятельности.

В плане создания ГПСД также отмечена необходимость нормативного урегулирования требований к определению состава и порядка хранения собираемых данных, их обработки, предоставления доступа и контроля их использования.

Платформа Mail.ru Group IIoT

Впервые Mail.ru Group сообщила о планах запуска собственной платформы промышленного интернета вещей Tarantool IIoT на базе промышленной системы управления базами данных (СУБД) Tarantool еще в начале 2017 г. Платформа Tarantool IIoT изначально разрабатывалась с учетом возможностей адаптации под различное оборудование и протоколы обмена данными.

В августе 2017 г. CNews рассказал о запуске платформы Tarantool IIoT, которая к тому времени уже была интегрирована с LPWAN- сетью (Low-Power Wide-Area Network, протокол передачи данных на большие расстояния в телеметрических сетях) и в качестве готового полностью российского решения для сбора и анализа телеметрических данных проходила пилотные испытания в нефтегазовом секторе.

Официально облачная платформа промышленного интернета вещей для потоковой обработки событий и управления устройствами в реальном времени при помощи протоколов Modbus, MQTT была представлена Mail.Ru Group в декабре 2019 г.

К началу реализации проекта ГПСД платформа Mail.ru IoT Platform уже обладала всеми необходимыми функциональными возможностями, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова представителей Mail.ru Group. Для запуска системы мониторинга ГПСД понадобилась лишь интеграция с дополнительным ПО – например, для онлайн-авторизации на платформе через госуслуги.

«Интернет вещей имеет широкий спектр применения: от охраны природы до мониторинга транспортной системы и сельскохозяйственных угодий, — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии». — Пользу от внедрения подобных систем в конечном итоге ощущает на себе каждый из нас: воздух становится чище, пробок меньше, а продукты качественнее. Мы рады, что технологии Mail.ru Group стали частью столь значимого проекта».

Пилотные внедрения и перспективы ГПСД

По данным Минцифры, сейчас один из пилотных проектов внедрения ГПСД реализован в Челябинской области, где с его помощью осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха. Датчики, с помощью которых осуществляется забор данных, фиксируют уровень концентрации вредных веществ на предприятиях и в жилых зонах области.

iiot3.jpg

Пилот ГПСД в Челябинской области

Еще один пилотный проект внедрения ГПСД задействован в Вологодской области для контроля за состоянием объектов культурного наследия. Здесь для сбора данных используются датчики температуры, влажности воздуха, уровня задымления, протечки и появление трещин на фасадах зданий.

iiot2.jpg
Пилот ГПСД в Вологодской области

Третий пилотный проект реализован в Калужской области, где платформа помогает выявлять незаконные вырубки леса.

iiot4.jpg

Пилот ГПСД в Калужской области

По итогам пилотных испытаний планируется разработка цифрового стандарта для последующего масштабирования госплатформы на другие регионы.

«Во второй очереди проекта будет создана система экологического надзора в области охраны водных ресурсов, а также решение для обнаружения фактов незаконного строительства и нарушения параметров строительства», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.



Другие материалы рубрики

Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО

Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати

Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России

Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Техноблог

Как защититься от излучения смартфона, если вы его все-таки боитесь?

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
CNEWS TV
Комплекс подводной связи IVA S/W
Легендарный микрокомпьютер получил дизайн в стиле 40-летней...
Intel создала эталонный ноутбук для небольших производителей
Microsoft создала инструмент для тренировки ИИ без написания...
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию