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ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

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24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».

24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО

  • Законодательные инициативы в сфере электронного документооборота;
  • «Государственная СЭД»: планы, ожидания, прогнозы;
  • Риски юридически значимого электронного документооборота;
  • Электронная подпись как необходимый шаг к переходу на ЭДО;
  • Новые требования бизнеса к функциональности СЭД;
  • Роль ЭДО в системе маркировки и прослеживаемости товаров.

Кейсы и практика

  • Роботизация документооборота: кейсы внедрения RPA в системы ЭДО;
  • Внедрение ЭДО с внешними контрагентами в компании: препятствия и решения;
  • Как посчитать экономический эффект от внедрения ЭДО?
  • Использование искусственного интеллекта в ЭДО для первичной обработки документов.

Технологии и методологии

  • Подходы к организации роуминга в процессе ЮЗЭДО;
  • Как правильно интегрировать электронный документооборот в существующий ИТ-ландшафт;
  • Риски хранения электронных документов;
  • Сервис-ориентированная архитектура для ЭДО: миф или ближайшее будущее.

Подтвердили выступление с докладом:

Илья Зайчиков, Product Owner СЭД «ТЕЗИС»;
Елена Пискунович, директор департамента портальных решений «Корус Консалтинг»;
Борис Шевелев, директор по информационным технологиям, «Русские башни»;
Михаил Егоров, исполнительный директор, «АйДи – Технологии управления»;
Александр Дмитриев, начальник отдела информационных технологий, ОССП;
Светлана Юдина, руководитель управления разработки, «Гулливер энд Ко Интернейшнл»;
Валентин Черепащук, руководитель департамента автоматизации и роботизации, QIWI;
Илья Королев, начальник отдела бизнес-процессов, ТМК;
Евгений Гончаров, руководитель проектного офиса, Российский футбольный союз.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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