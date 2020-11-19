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Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб

ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова

Бюджет британских военных будет увеличен на 16,5 млрд фунтов на ближайшие четыре года на космические и кибероборонные проекты. Это крупнейший скачок финансирования в этой сфере за последние 30 лет. Деньги, в частности, пойдут на создание национальных кибервойск и формирование нового командования, которое сможет запустить первую ракету в 2022 г.

Рекордный бюджет на военные расходы

Британские военные получат рекордное дополнительное финансирование в размере 16,5 млрд фунтов стерлингов (1,665 трлн руб., по курсу ЦБ на 19 ноября 2020 г.) на ближайшие четыре года на космические и кибероборонные проекты. Это крупнейшее за последние 30 лет увеличение финансирования военных расходов в Великобритании, сообщает BBC.

Годовой бюджет Министерства обороны Великобритании составляет около 40 млрд фунтов, так что 16,5 млрд фунтов за четыре года — это примерно 10% прироста. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), по данным BBC, объявит о распределении финансирования Палате общин по видеосвязи 19 ноября 2020 г. из своей резиденции.

Планируется, что на выделенные средства в Великобритании создадут новые секретные службы. В стране появятся национальные силы кибербезопасности, способные защитить население от интернет-угроз, агентство по искусственному интеллекту и «космическое командование», которое сможет запустить первую ракету в 2022 г.

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Вооруженные силы ее величества получат рекордные деньги на кибероборону и космические проекты

Дополнительные деньги пойдут на модернизацию вооруженных сил, создание роботов, автономные системы и противодействие новым угрозам в космосе и киберпространстве. Предполагается, что за четыре года в этих сферах будет создано порядка 40 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, что в сентябре 2020 г. английский генерал Патрик Сандерс (Patrick Sanders) заявил о том, что Великобритания обладает кибероружием, способным нанести удар по критической инфраструктуре противника. Среди потенциальных противников Сандерс назвал Россию, Иран и Китай.

Почему Великобритания увеличивает расходы

Правительство Великобритании давно обсуждает возможность создания национальных кибервойск, которые объединят специалистов из Минобороны и спецслужб. Ожидается, что увеличение расходов на создание кибероружия будет одним из главных пунктов пятилетнего плана оборонной политики Великобритании.

Борис Джонсон полагает, что международная ситуация сейчас наиболее напряженная, чем когда-либо со времен холодной войны. Положение обостряет пандемия коронавируса, поэтому «защита Королевства должна быть на первом месте», считает он. В его понимании, вооруженные силы сейчас защищают от гораздо больших угроз, чем это было ранее, поэтому необходимо инвестировать в прорывные технологии и сделать Великобританию лидером в киберпространстве и космосе.

Несмотря на то, что ранее Казначейство страны настаивало на гораздо меньшем ежегодном увеличении военного бюджета, на решение Джонсона повлияли, в частности аргументы министра обороны Бена Уоллеса (Ben Wallacе), который давно продвигает идею увеличить военные расходы. В интервью BBCУоллес сказал, что вооруженные силы Великобритании «оснащены устаревшим оборудованием», тогда как противники по всему миру имеют лучшее оборудование и при атаке используют самые широкие возможности.

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