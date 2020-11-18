В России утроят размер выплат изобретателям

Рационализаторство становится выгодным

Российские работодатели будут выплачивать изобретателям, создателям полезных моделей или промышленных образцов продукции вознаграждение в размере до трех средних зарплат. Соответствующее постановление №1848 от 16 ноября 2020 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте Правительства России и вступает в силу с 1 января 2021 г.

Новый порядок выплат работодателями авторам служебных изобретений сменит прежние правила, которые были приняты в 2014 г. и ограничивали размер поощрения создателей полезных для бизнеса разработок размером одной средней зарплаты за последние 12 календарных месяцев использования изобретения. Эти правила были позже отменены в рамках концепции «регуляторной гильотины».

Новые правила приняты в рамках реализации принятой Правительством в августе 2020 г. «дорожной карты» трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, и призваны «стимулировать творческую активность и развитие рынка интеллектуальной собственности», говорится в пояснении к постановлению.

Новые правила распространяются на все случаи, когда между работодателем и работником не заключен соответствующий договор о размере, условиях и порядке выплат вознаграждения. Права Правительства на установление таких условий закреплены в Гражданском кодексе России.

На какие вознаграждения теперь можно рассчитывать

Согласно документу, сам факт изобретения, создания служебной полезной модели или служебного промышленного образца служит основанием для выплаты вознаграждение его автору. За изобретение автор может рассчитывать на поощрение в размере 30%, за полезную модель или образец – в 20% своей средней заработной платы.

Автор изобретения может рассчитывать на вознаграждение в размере трехмесячного оклада

Средняя зарплата автора рассчитывается за последние 12 календарных месяцев на дату подачи работодателем заявки на получение патента, либо на день принятия решения о сохранении информации о факте изобретения в тайне, либо на день передачи работодателем права на получение патента другому лицу.

Вознаграждение должно быть выплачено не позднее двух месяцев со дня получения патента, принятия решения о сохранении информации в тайне или передаче права на получение патента другому лицу, или не позднее 18 месяцев с даты подачи патентной заявки, если патент не получен по зависящим от работодателя причинам.

Следующий уровень выплат – за использование служебного изобретения. Работодатель обязан выплатить автору такого изобретения вознаграждение в размере трех средних зарплат за последние 12 календарных месяцев, в которых оно было использовано. Автору служебной модели или промышленного образца причитаются выплаты в размере двух средних зарплат за последние 12 календарных месяцев, в которых они были использованы.

Эти вознаграждения должны быть выплачены не позднее месяца после истечения каждых 12 календарных месяцев использования изобретения, модели или промышленного образца.

Если же работодатель принимает решение передать лицензионные права на использование служебного изобретения, модели или промышленного образца иному лицу, автор этой разработки должен получить 10% от вознаграждения, причитающегося работодателю по соответствующему лицензионному договору.

Такие выплаты необходимо произвести в течение месяца со дня получения работодателем отчислений по лицензионному договору, однако если договор подразумевает фиксированные разовые платежи, периодические отчисления или другие формы выплат, автору разработки необходимо выплатить его вознаграждение в течение месяца со дня получения соответствующих отчислений, и также в размере 10% от всей суммы.

Наконец, случай с передачей прав на получение патента или исключительного права на служебное изобретение, модель или промышленный образец иному лицу – когда речь идет о заключении договора о передаче прав на получение патента или об отчуждении исключительного права.

В этом случае работодатель выплачивает автору вознаграждение в размере 15% от всей суммы по такому договору, и не позднее истечения месяца со дня получения им вознаграждения. Если же договором предусмотрены разовые, периодические или иные формы выплат, работодатель выплачивает автору ту же пропорциональную 15% часть от полученного им вознаграждения.

Вознаграждение за коллективные изобретения, служебные полезные модели или промышленные образцы распределяются работодателем между соавторами в равных долях – если ранее не заключалось соглашение с другими условиями.

Если же авторскийколлектив договорился о распределении вознаграждения между авторами, любой его представитель обязан уведомить работодателя о согласованном решении в письменной форме в течение пяти календарных дней со дня заключения такого соглашения, и предоставить ему копию такого соглашения.

Новые правила также закрепляют за автором изобретения, служебной модели или промышленного образца право получать вознаграждение за свою разработку после увольнения или любого другого формата прекращения трудовых отношений между работодателем и работником.