У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах

Счетная палата сообщила об «аномалиях» в ИT-расходах министерств и силовых ведомств за 2019 г. В частности, в Минобрнауки бюджет на ИТ увеличился в 11-12 раз после образования двух министерств, в Минэкономразвития в четыре раза, а Генпрокуратура запланировала в 2019 г. ИТ-расходы на сумму почти в три раза больше, чем годом ранее.

Счетная палата о расходах на ИТ

Счетная палата проверила расходы министерств и ведомств в 2019 г. и установила, что ИТ-бюджет многих из них значительно вырос. Например, в Минобрнауки он увеличился в 11-12 раз после образования двух министерств (о них — ниже), в Минэкономразвития расходы на ИТ выросли в четыре раза. Также аналитики зафиксировали увеличение ИТ-бюджета других министерств, Генпрокуратуры, МВД и Росгвардии.

Как говорится в экспертной записке, подготовленной аналитиками Счетной палаты, темпы роста от года к году ИТ-бюджетов, в среднем, на несколько процентных пунктов опережают темпы роста общих объемов бюджетов. Это может свидетельствовать как о повышении роли ИТ в деятельности ведомств, так и просто об удорожании ИТ-продукции и услуг для ведомств. «Наличие многолетнего временного ряда по ИТ-бюджетам в разрезе отдельных ведомств позволяет выявить аномалии в профиле ИТ-расходов ведомств, что может послужить стимулом для специальных исследований», — отмечает надзорный орган.

Так Минобрнауки, существовавшее до 2018 г., в среднем в 2014-2018 гг. тратило на ИТ ежегодно порядка 120-140 млн руб., приводит данные Счетная палата. А ИТ-бюджеты образованных на его базе двух министерств — Минпросвещения и нового Минобрнауки, унаследовавших и разделивших между собой ИТ-инфраструктуру предшественника, составили в 2019 г. более 1,1 млрд руб. и более 550 млн руб. соответственно (с учетом субсидий через «подведы»), то есть суммарно примерно в 11-12 раз больше, чем у старого министерства.

Счетная палата зафиксировала резкий скачок ИТ-расходов министерств и силовых ведомств

Росалкогольрегулирование, которое располагало в 2016-2018 гг. ИТ-бюджетом в размере 150-200 млн руб., в 2019 г. увеличило его в плане информатизации до 790 млн руб., а потратило почти 800 млн. То есть ИТ-бюджет увеличился в четыре-пять раз.

Росрезерв, который планировал в 2018 г. ИТ-затраты в размере около 240 млн руб., в реальности израсходовал 711 млн руб., после чего вернулся на средний для себя уровень, близкий к 300 млн руб. ежегодно.

Генпрокуратура запланировала в 2019 г. ИТ-расходы на сумму почти в 8,5 млрд руб., то есть в три раза больше, чем годом ранее. По данным Счетной палаты она израсходовала практически всю сумму. «Чем обусловлен такой резкий рост ИТ-расходов в главном надзорном ведомстве страны?» — задают риторический вопрос авторы экспертной записки.

ИТ-бюджет у Росгвардии вырос более чем в полтора раза в 2019 г. — с 2,86 млрд руб. до 4,5 млрд руб., причем исполнение бюджета составило 4,2 млрд руб. (93%).

ИТ-бюджет МВД также увеличился в 2019 г. почти в полтора раза — и по общему объему, и по исполнению. Он составил почти 10 млрд руб. «На что расходовало свои почти 10 млрд руб. силовое ведомство, кроме нашумевших миллиардных закупок ПК?» — также спрашивают аналитики Счетной палаты в экспертной записке.

Минэкономразвития, которое в течение нескольких лет находилось в начале третьей десятки ранкинга с ИТ-бюджетами от 400 млн руб. до 800 млн руб., совершило в 2019 г. скачок сразу на 16 позиций вверх по размеру исполненного ИТ-бюджета — почти 1,7 млрд руб. против 460 млн руб. годом ранее. Аналитики Счетной палаты объясняют такой резкий скачок тем, что в ИТ-расходы Минэкономразвития в 2019 г. вошли бюджеты на создание и эксплуатацию Единого правительственного комплекса в «Москва-сити», куда переехали сразу несколько федеральных ведомств.

Дальнейшая цифровизация ведомств

В октябре 2020 г. Правительство одобрило новое положение о ведомственных программах цифровой трансформации и закрепило внесение изменений в соответствующие правовые акты. Фактически Правительство перешло на новую систему цифровой трансформации госуправления — она предполагает формирование пула «цифровых чиновников» и отказ от ежегодных ведомственных планов информатизации в пользу трехлетних программ.

В частности, документом закреплены такие ключевые изменения в области координации ИТ-развития госорганов как усиление ответственности уполномоченных руководителей цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO), введение показателей оценки выполнения программы, гибкий трехлетний горизонт планирования программ с ежеквартальной отчетностью, а также персональная ответственность руководителей ведомств за заявленные в программах показатели.

Обеспечение целевого расходования средств госбюджета и внебюджетных госфондов поручено Минфину, что также будет закреплено изменениями в ряде нормативных правовых актов ведомства.

Так, отныне бюджетные лимиты на финансовый год и плановый период, выделяемые на закупку товаров, работ, услуг в сфере ИКТ для информатизации, утверждаются госорганам в рамках бюджетов ведомственных программ. Федеральный бюджет и внебюджетные фонды расходуются только на мероприятия в рамках утвержденных программ цифровой трансформации.