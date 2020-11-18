«Ростех» и «Ростелеком» потратят 208 миллиардов на 5G

«Ростелеком» и «Ростех» согласовали у Правительства России дорожную карту по строительству сетей5G в стране. Они предлагают вложить в это более 208 млрд руб. в ближайшие три года. Между тем, в настоящее время в России нет ни одной коммерческой сети пятого поколения, и даже к концу 2024 г. подключиться к ним сможет лишь малая часть населения страны. При этом в КНР уже сейчас 5G-абонентов насчитывается свыше 130 млн.

Миллиарды на российские 5G

Создание сотовых сетей пятого поколения (5G) на территории России потребует колоссальных инвестиций в размере свыше 208 млрд руб. Эту сумму, пишет РБК, обнародовали «Ростелеком» и «Ростех» в дорожной карте развития российских 5G-сетей, получившей название «Мобильные сети связи пятого поколения».

Над этой картой организации совместно работали почти полтора года. 16 ноября 2020 г. документ был рассмотрен вице-премьером Дмитрием Чернышенко, экс-председателем предправления «Газпром-медиа холдинга», назначенным на пост вице-премьера в январе 2020 г. 17 ноября 2020 г., как сообщил РБК неназванный источник, приближенный к разработчикам, прошло еще одной совещание, на котором были урегулированы последние разногласия. «В ближайшие дни должен быть подписан протокол, то есть «карта» будет утверждена», – добавил он.

Согласно документу, сумма в 208,13 млрд руб. должна быть вложена в строительство 5G в России до конца 2024 г., то есть в течение следующих трех лет. Федеральный бюджет выделит 28,856 млрд руб. из этой суммы, плюс еще 21,46 млрд руб. предлагается предоставить «Ростеху» для наладки серийного производства отечественного 5G-оборудования.

Подготовка страны к 5G-сетям затребует гигантских инвестиций

Работа над дорожной картой стартовала в июле 2019 г. Компании не стали уточнять, почему на ее проработку и согласование с властями потребовалось так много времени.

Направления и цели развития 5G

Дорожная карта за авторством «Ростелекома» и «Ростеха» предполагает достижение к 2024 г. семи основных целей создания и развития сотовых сетей пятого поколения. Первая из них заключается в развертывании таких сетей не менее чем в десяти российских городах-миллионниках. Другими словами, даже через три года оценить возможности сетей 5G смогут, вероятно, не все жители крупных городов России, поскольку миллионников в стране по состоянию на 1 января 2020 г. было 15. Про менее крупные населенные пункты в документе упоминаний нет.

Вторая цель дорожной карты заключается в достижении к 2024 г. объема капитальных вложений в строительство российских 5G до 152 млрд руб., а к 2030 г. – 241,3 млрд руб. Также к 2024 г. абонентов таких сетей должно быть 5 млн человек, а к 2030 г. – 50 млн.

Четвертая цель – 10 тыс. установленных базовых станций к 2024 г., притом доля российского «железа» в этом сегменте должна составить 30%. Пятая цель – через три года на базе сетей пятого поколения должны быть запущены 20 проектов в основных отраслях российской экономики.

Шестая цель – это увеличение доли российских компаний на глобальном рынке решений на базе 5G до 1,8%, и прирост объема их продаж на внутреннем рынке – до 19,5%. Наконец, седьмая цель заключается в достижении Россией восьмого места в мировом рейтинге стран по уровню развития сетей пятого поколения.

Россия отстает от крупных стран

На момент публикации материала в России не существовало ни одной полноценной сети пятого поколения, доступной обычным абонентам операторов связи. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила строить такие сети в диапазоне 24,25–24,5 ГГц, как сообщал CNews, еще в марте 2020 г., притом разрешение распространялось как на обычные сети, так и на специализированные – технологические и корпоративные. Отметим, что в других странах для 5G используется диапазон 3,4-3,6 ГГц, но в России он занят средствами связи отечественных госструктур, и те пока не готовы освободить его для потребительских сетей.

В июне 2020 г. Минцифры России предложило идею отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании. Операторы связи сразу же воспротивились этому – они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

В конце октября 2020 г. стало известно о планах ГКРЧ одобрить предложения по внесению изменений в таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами и разрешить использование для сетей 5G миллиметрового диапазона частот, который сейчас выделен для спутниковой связи. Также для беспроводной передачи данных планируется выделить новый диапазон 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц, который в настоящее время используется аналоговым телевидением.

В России не будет 5G еще несколько лет

Тем временем, в ряде других стран строительство сетей 5G идет полным ходом. Для примера, по данным исследовательской компании IDC, в ближайшие пять лет Китай потратит на развертывание сетей пятого поколения около 800 млрд юаней или в пределах $120 млрд по курсу на 18 ноября 2020 г.

Еще в мае 2020 г., согласно статистике Китайского научно-исследовательского института информации и связи количество зарегистрированных абонентов в сетях 5G Китая превысило 50 млн человек. В ноябре 2020 г. оператор связи China Mobile отрапортовал о подключении к его сетям пятого поколения 130 млн абонентов.

16 ноября 2020 г., как пишет портал RCRWireless News, количество базовых станций 5G в этой стране превысило 700 тыс. Изначально целью Китая была установка 500 тыс. таких станций к концу 2020 г.

По прогнозам компании Huawei, к концу июня 2021 г. число 5G-абонентов достигнет 20% от общего числа подключенных к мобильным сетям людей. Но в данном случае это предположение страгивает Китай одновременно с Южной Кореей – второй в мире страной по распространенности сетей нового стандарта.