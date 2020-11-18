Доверенное лицо Путина займется цифровизацией промышленности и лесным хозяйством в «Ростелекоме»

Бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов, занимавший также посты представителя Президента России в Уральском и Северо-Западном округах, стал вице-президентом «Ростелекома». На это посту он будет курировать вопросами цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

Николай Цуканов стал вице-президентом «Ростелекома»

«Ростелеком» сообщил о назначении старшим вице-президентом Николая Цуканова. В этой должности Цуканов будет курировать вопросы цифровизации промышленности и лестного хозяйства.

Цуканов родился в 1965 г. в Калининградской области. В 2005 г. в том же регионе он начал политическую карьеру. Сначала он был избран главой муниципального образования Гусевский городской округ, позднее стал секретарем регионального политсовета партии «Единая Россия».

Как Цуканов работал с Путиным

В 2010 г. Цуканов был утвержден губернатором Калинингардской области, проработав в данной должности до 2016 г. После этого Цуканов стал полночным представителем Президента России Владимира Путина в Северо-Западном округе.

Проработав год в этой должности, Цуканов стал помощником Президента России по вопросам местного самоуправления и секретарем Совета при Президенте России по местному самоуправлению. Еще через год Цуканов перешел на пост полномочного представителя Президента России в другом федеральном округе – Уральском.

Владимир Путин (слева) и Николай Цуканов

На этой позиции Цуканов проработал два года. Одновременно Цуканов входил в Совет безопасности России.

Сын Сергея Кириенко в «Ростелекоме»

Назначение Николая Цуканова вице-президентом «Ростелекома» не первое кадровое решение в данной компании, которое может иметь политический характер. В 2016 г. старшим вице-президентом компании стал Владимир Кириенко. На этом посту он курирует новые направления развития бизнеса.

Владимир Кириенко – сын известного политика Сергея Кириенко. В середине 1998 г. Сергей Кириенко был премьер-министром, и на это время пришлось объявление Россией дефолта и экономический кризис. Уйдя в отставку, Кириенко стал одним из основателей партии «Союз правых сил».

Позднее Сергей Кириенко стал полночным представителем Владимира Путина в Приволжском федеральном округе. В 2005 г Кириенко возглавил госкорпорацию «Росатом», а в 2016 г. стал заместителем главы Администрации Президента.