Российских операторов заставят развязать войну с телефонными мошенниками

Минцифры готовится заставить операторов связи внедрить системы блокировки телефонных мошенников. Для этого оно подготовило законопроект, который будет рассмотрен рабочей группой в составе МВД, ФСБ, крупных банков и сотовых операторов. В случае принятия документа новые системы могут использоваться не по назначению – например, для блокировки телефонов той или иной компании по жалобе ее конкурентов.

Законопроект против телефонных мошенников

Минцифры России выступило с предложением по внедрению систем блокировки телефонных мошенников. Министерство, пишет «Коммерсант», хочет сделать внедрение таких систем обязательным для всех действующих в России операторов связи.

Минцифры уже подготовило законопроект, в котором говорится о необходимости подобного рода систем. В нем сказано, что от операторов будет требоваться интеграция в свои сети технологий распознавания телефонных номеров и определения источника трафика.

Также в документе рассматривается понятие «фрода» (от анлл. fraud – мошенничество). Под «фродом» его авторы подразумевают звонки с подменных номеров при помощи техсредств или несанкционированного доступа к оборудованию операторов связи, повлекшие за собой нарушение прав третьих лиц и безопасности сети оператора.

Операторы связи, согласно законопроекту, будут обязаны бороться с фродом при помощи упомянутых технологий. Также они будут должны решить вопрос с телефонным спамом – в законопроекте под этим подразумеваются входящие вызовы и текстовые сообщения с рекламой, на которые пользователь своего согласия не давал.

Минцифры решило бороться со спам-звонками, захлестнувшими россиян

Абоненты смогут оказывать посильную помощь в борьбе как с мошенничеством, так и с телефонным спамом. После вступления законопроекта в силу им предоставят возможность жаловаться своему оператору на подобные звонки. В ответ на такую жалобу оператор составит заявление и направит его на проверку. Если указанный в нем номер действительно будет замечен в использовании для спама или фрода, оператор сможет заблокировать его.

Продвижение законопроекта и мнение операторов

Свой новый законопроект Минцифры планирует рассмотреть в рамках совещания межведомственной рабочей группы 16 ноября 2020 г. Оно пройдет с участием операторов связи, Роскомнадзора, Центробанка, ряда крупных банков России (наименования не уточняются), а также Министерства внутренних дел России (МВД) и самого Минцифры.

В «Ростелекоме» считают, что предложенные министерством меры вполне эффективны, но положения законопроекта могут потребовать уточнений в подзаконных актах. Оператор полагает, что расходы на внедрение новых технологий не будут значительными ввиду того, что у многих операторов уже есть подобные системы.

В МТС, пишет «Коммерсант», считают, что новый законопроект нуждается в детальной проработке. Оператор, по словам его представителей, уже внедрил собственную систему борьбы с мошенничеством (фродом). То же самое заявили сотрудники «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Представители Tele2 от комментариев отказались. а «Мегафон» изучает все предложения в рамках рабочей группы.

Мнения против

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, пишет «Коммерсант», считает, что после принятия законопроекта россияне могут начать злоупотреблять использованием систем блокировки номеров. К примеру, тот или иной предприниматель может подать заявление о блокировке номеров телефонов своего конкурента. «Это приведет к блокировке большого количества номеров добросовестных абонентов и компаний, которые должны будут доказывать, что они не совершали спам-вызовов», – добавила она.

Глава консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко уверен, что интеграция дополнительных систем в сотовые сети определенно потребует от операторов связи дополнительных затрат. По его словам, даже если «железо» будет закуплено на деньги государства, его установка все равно потребует вложений.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян сообщил «Коммерсанту», что выполнить требования нового законопроекта смогут не все операторы. Он считает, что такая задача окажется непосильной для небольших местных операторов.

Гигантские масштабы проблемы

За последние годы спам-звонки стали проблемой всероссийского масштаба. В начале ноября 2020 г. CNews писал, что почти две трети (63%) всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей в 2020 г. оказались спамом. При этом зимой 2020 г., до введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, среди таких звонков фиксировалось больше предложений с займами, а с июля 2020 г., после того, как были сняты наиболее строгие ограничения в рамках борьбы с пандемией, их доля уменьшилась, уступив место звонкам от коллекторов.

Для защиты от спам-звонков существуют специальные приложения, также у многих операторов есть соответствующие услуги. Кроме того, в прошивках смартфонов ряда крупных производителей есть собственные решения, позволяющие блокировать входящие с неизвестных и скрытых номеров, а также SMS-сообщения от них. К примеру, такое ПО входит в состав актуальных моделей смартфонов Xiaomi.

Со звонками мошенников борются и российские власти. Так, в начале октября 2020 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий блокировать SIM-карты, использующиеся на территории исправительных учреждений. Авторы документа уверены, что новая мера позволит существенно снизить число мошеннических звонков, поскольку примерно половина таких колл-центров дислоцируются именно в тюрьмах. На момент публикации материала дата второго чтения назначена не была.

Мошеннические колл-центры, организованные заключенными российских тюрем, приносят гигантские доходы. Один такой тюремный колл-центр в составе 50 «сотрудников» может совершать в пределах 20 тыс. звонков каждую неделю. В среднем потенциальная жертва снимает трубку в половине случаев.

Масштабы деятельности подобных колл-центров в России продолжают расти. В одном только Сбербанке за неполный 2020 г. было зафиксировано около 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана, а это вдвое больше, чем за весь 2019 г.