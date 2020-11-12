Власти решили помочь продажам российских процессоров за рубеж

Экспортные преференции

Все отечественные микроэлектронные разработки, которые входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции при Минпромторге, внесены в государственный перечень приоритетной экспортной продукции. Соответствующее распоряжение №2928-р от 10 ноября 2020 г. подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Поддержка экспорта российской радиоэлектроники на государственном уровне включена в стратегию развития отрасли до 2030 г., разработанную по поручению Президента России Владимира Путина и утвержденную в январе 2020 г. Стратегия, в частности, предусматривает рост выручки отрасли в два с половиной раза и почти трехкратное увеличение экспорта в ближайшие 10 лет.

В дополнение, Правительство также направит 300 млн руб. на поддержку российских компаний, работающих в сфере микроэлектроники. Эта мера поддержки включена в общенациональный план действий по восстановлению экономики в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы», отмечается в документе.

Усиление экспорта

Документом о приоритетной поддержке экспорта российской микроэлектроники внесены изменения в распоряжение Правительства России №1473-р от 12 июля 2017 г. «Об утверждении перечня продукции, работ, услуг, экспорт которых будет поддерживаться в приоритетном порядке».

Отечественная микроэлектроника получила статус приоритетной экспортной продукции

В частности, в распоряжение добавлен новый раздел о том, что вся продукция из реестра российской радиоэлектроники теперь включена в «перечень продукции (товаров, работ, услуг), поддержка экспорта которой осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке».

Ранее, в июле 2020 г., CNews также рассказал о субсидиях в размере 300 млн руб., выделенных из федерального бюджета для поддержки отечественного экспорта кинематографа и ИТ-продукции. Предполагалось, что до 70% этой суммы (до 210 млн руб.) будет направлено на поддержку экспорта российского кино и анимации, до 30% (до 90 млн руб.) – на поддержку экспорта онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов.

В начале сентября 2020 г. CNews также сообщил о планах Правительства России по освобождению провайдеров отечественных ИТ-сервисов от маркетинговых расходов за рубежом в рамках реализации второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли.

Дополнительные меры господдержки ИТ-отрасли

Госсредства в размере 300 млн руб. на поддержку российских разработчиков микроэлектроники будут выделены из резервного фонда Правительства и предоставлены до конца 2020 г., отмечается в распоряжении Правительства №2893-р, подписаном Михаилом Мишустиным 7 ноября 2020 г.

Средства будут распределены в виде субсидий «на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации» в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В частности, предполагается направление субсидии российским производителям микросхем для платежных карт «Мир». На сегодняшний день себестоимость изготовления таких чипов в России выше, чем за границей, уточняется в документе, поэтому «субсидия поможет сделать российскую продукцию более конкурентоспособной».

Предполагается, что за счет господдержки в 2020 г. будет реализовано 5 млн микросхем, при этом в дальнейшем себестоимость отечественной продукции снизится до уровня зарубежных конкурентов «за счет увеличения объемов производства», поясняется в документе.

Первая и вторая волны мер поддержки российской ИТ-отрасли

В конце апреля 2020 г., как сообщал CNews, Минцифры России сформировало перечень предложений по поддержке ИТ-бизнеса, которые были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В пакет предлагаемых мер вошли предложения, сформулированные с участием ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

В начале мая 2021 г. CNews рассказал о том, что Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию в российской ИТ-сфере, сложившуюся из-за пандемии коронавируса и ухудшившейся экономической ситуации. В конце июня 2020 г. Владимир Путин в рамках обращения к стране предложил резко и бессрочно снизить ставку страховых взносов для российских ИТ-компании с 14% до 7,6%.

Закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли был подписан Владимиром Путиным в конце июля 2020 г. Начиная с января 2021 г. для снижения ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и ставки налога на прибыль с 20% до 3% ИТ-компании необходимо получить госаккредитацию в Минкомсвязи. Бессрочный налоговый маневр будет доступен для ИТ-компаний, выручка которых в размере не менее 90% складывается из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке, а штат состоит из не менее чем семи сотрудников.

В июле 2020 г. CNews сообщил о представленной премьер-министром обновленной программе господдержки ИТ-отрасли. В нее было включено снижение налогов для российских ИТ-компаний, полное освобождение от уплаты НДС при предоставлении права на использование ПО из реестра отечественного софта по лицензии или модели SaaS, развитие государственно-частного партнерства и стимулирование спроса на российскую ИТ-продукцию.

Программой, в частности, было предусмотрено появление в России единой платформы продвижения отечественного ПО на мировом рынке и обеспечение государственного софинансирования расходов, которые для этого потребуются.

Тогда же была озвучена смена приоритетов при совершении госзакупок на продукцию российского ИТ-бизнеса. Согласно программе, госкомпании и госорганы также обязаны согласовать планы импортозамещения используемого иностранного лицензионного ПО до 2024 г. не позднее 1 января 2021 г.

Дополнительно были озвучены меры поддержки стартапов и инновационной активности, а также меры по снижению дефицита ИТ-специалистов в России.

В дополнение, новая госпрограмма включает поддержку исследований, проводимых крупными российскими ИТ-компаниями. В частности, в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в период до 2024 г. на эти цели планируется выделить 20 млрд руб.

В конце августа 2020 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко также заявил, что Правительство России намерено подготовить второй пакет законодательных мер поддержки ИТ-отрасли для защиты интересов российских производителей.