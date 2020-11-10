Власти нашли способ забрать у россиян бумажные трудовые книжки, который удобен всем

Новый законопроект российского Правительства предусматривает хранение в электронных трудовых книжках всех без исключения записей, имеющихся в бумажных версиях этого документа. Действующее законодательство позволяет вносить данные в электронные книжки, сделанные лишь после 1 января 2020 г., а более ранние необходимо хранить в бумажных.

Бумажным трудовым приходит конец

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, позволяющий включать в электронные трудовые книжки весь стаж каждого россиянина, с момента его выхода на первую в его жизни работу. Документ получил название «О внесении изменений в ст. 12 и 16 Федерального закона “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования” и ст. 2 Федерального закона “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде”».

Суть данного законопроекта заключается в том, что действующее в России законодательство в отношении электронных трудовых книг предписывает хранение в них записей, начиная с января 2020 г. Информация о местах работ россиян за предыдущие года должна оставаться в бумажной версии трудовой книжки, которую необходимо хранить либо самому работнику, либо его работодателю.

Законопроект был зарегистрирован и направлен Председателю Госдумы 10 ноября 2020 г. Дата его первого чтения на момент публикации материала установлена не была.

Если документ пройдет все три чтения и получит одобрение Совета Федерации наряду с подписью Президента России Владимира Путина, то все данные из бумажных трудовых россиян будут перенесены в электронные.

Даже после полного переноса всех данных в электронную трудовую бумажную лучше на всякий случай сохранить

Важно отметить, что законопроект предусматривает добровольный перенос этой информации – каждый гражданин России сможет решить, хочет ли полностью перейти на электронную трудовую, или же ему нужнее бумажная.

Как перенести записи

Переносом информации займется Пенсионный фонд России (ПФР). Гражданам достаточно будет обратиться с соответствующим заявлением в ближайшее отделение фонда и после переноса обязательно проверить правильность внесенных данных.

Удостовериться в правильности информации или, наоборот, найти ошибку (или ошибки) можно будет прямо в личном кабинете пользователя на сайте ПФР. Там будет отражена вся электронная трудовая гражданина, и ее же можно найти на портале госуслуг или же в фирменных приложениях этих сервисов.

Существует способ частичного превращения электронной трудовой обратно в бумажную. Для этого можно заказать выписку из нее у последнего работодателя, в ПФР или любом многофункциональном центре (МФЦ).

Как сейчас работают виртуальные трудовые

Закон об электронных трудовых книжках действует на территории России с 1 января 2020 г. и дает работающему населению право выбора – остаться на бумажной трудовой или выбрать электронную. Сделать этот выбор необходимо не позднее 31 декабря 2020 г., плюю нужно поставить в известность работодателя.

Выбор бумажной трудовой означает, что она продолжит храниться в отделе кадров и действовать даже после смены работы. Одновременно с этим работодатель будет заполнять и электронную ее версию.

При выборе электронной трудовой бумажная версия возвращается работнику, и ответственность за ее хранение перекладывается с работодателя на него. Все новые сведения будут вноситься в электронный вариант.

Если не уведомлять работодателя о том или ином решении, после 31 декабря 2020 г. за ним будет сохранена бумажная книжка. Все перечисленное не затрагивает тех, кто будет впервые устраиваться на работу после 1 января 2021 г. – таким гражданам бумажные трудовые не полагаются, только электронные.

Продвижение закона об электронных трудовых

Закон о внедрении в России электронных трудовых и постепенном переходе на него Владимир Путин подписал в середине декабря 2020 г. Принятие документа заняло менее полутора лет – власти впервые заговорили о нем в начале июля 2020 г. Как сообщал CNews, тогда Правительство России опубликовало решение о разработке системы учета данных о трудовой деятельности работников в России.

Ряду госорганов, так или иначе имеющих отношение к запуску электронных трудовых, было поручено до 29 октября 2018 г. внести в правительство проекты федеральных законов, регламентирующих формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде. Переработке должно было подвергнуться и архивное законодательство с учетом внедрения электронной трудовой книжки. В частности, такие поручения были переданы Минтруду, Минэкономразвития и Минцифры, на тот момент называвшемуся Минкомсвязи

Подготовка первого варианта законопроекта об электронных трудовых заняла у властей буквально несколько дней – его представили 19 июля 2018 г., но после этого продвижение изменений в законодательстве, касающихся электронных трудовых застопорилось ровно на год.

В июле 2019 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен новый вариант законопроекта о виртуальных трудовых книжках. В сравнении с первым он получил множество изменений, и его рассмотрение, в отличие от первой версии, было молниеносным.

Первое чтение состоялось 17 сентября 2019 г., по результатам которого в законопроект было предложено внести дополнительные поправки – они были готовы ко второму чтению, прошедшему 21 ноября 2019 г. Третье и последнее чтение законопроекта в Госдуме состоялось 3 декабря 2019 г., а 16 декабря 2019 г. документ, прошедший проверку Совета Федерации, был подписан Президентом России и стал Федеральным законом № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде».