Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа»

Арктику предлагают сделать цифровой

Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предлагает создать в Арктике опорную сеть интеллектуальных центров сверхбыстрой обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов, пишет ТАСС, а также предложить льготные условия для развития центров обработки данных (ЦОДов) на базе отечественного оборудования.

Как пишет «Коммерсант», Совет разработал план цифровизации арктических регионов страны. Планируется, что компании, которые запустят ЦОДы в Арктике, смогут сэкономить на их охлаждении. В частности, приводит пример ТАСС, подобные проекты существуют в Швеции, где «создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового ЦОДа».

Кроме того, Минвостокразвития рекомендует разработать ведомственный проект «Цифровая Арктика» с системой преференций для ИТ-проектов. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подтвердил «Коммерсанту», что обсуждается создание налоговых льгот для ИT-компаний и создание арктических дата-центров.

Пилотные проекты на севере Карелии

Формирование на севере Карелии сети ЦОДов — одно из приоритетных направлений Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, утвержденной Президентом России на период до 2035 г. В частности, в Карелии до 2025 г. будет построена распределенная сеть дата-центров, предполагающая наличие центрального узла и собственного производства хранилищ.

Совет по цифровой экономике предлагает построить в Арктике сеть ЦОДов на льготных условиях

Инвестор проекта «Кю дата-центр» на территории алюминиевого завода «Русала» в Надвоицах Сегежского района уже вложил в площадку 520 млн руб. и создал 120 новых рабочих мест. Петрозаводский государственный университет также создает сеть дата-центров на 20 тыс. стойко-мест. Пилотный объект появится на территории завода «Петрозаводскмаш» в 2020 г., а в 2021 г. университет будет строить второй центр в Костомукше.

Планируется, что основная часть мощностей будет сосредоточена в арктических районах республики, так как климатические условия позволяют снижать затраты на эксплуатацию до 40%.

Мнения участников рынка

Как пишет «Коммерсант», президент Ассоциации участников рынка ЦОДов Игорь Дорофеев опасается, что предложение строить дата-центры в Арктике будет интересно лишь госкомпаниям. Для частных же компаний запуск таких центров в подобных условиях будет малоперспективен: «ЦОДы должны находиться максимум в 300 км от потребителя, только такое расстояние гарантирует отсутствие задержек в передаче информации», — говорит он. Кроме того, ЦОДы, по его словам, сейчас строят в Москве, но даже столичный рынок полностью не занят. По данным агентства iKS-Consulting, к концу 2020 г. в Москве и Санкт-Петербурге будет сосредоточено 85% серверных стоек, а в регионах — 15%.

Установка ЦОДов в малонаселенных районах будет заведомо сопряжена с трудностями, пишет «Коммерсант», — там мало потребителей, почти не профильных специалистов для обслуживания ЦОДов, соответственно, их нужно будет привлекать из других регионов и платить высокие зарплаты.

Кроме того, для поддержания стабильной работы ЦОДов нужен постоянный мониторинг и стабилизация температуры локальных участков, как объясняет заместитель гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрей Шолохов. Для этого нужен стабильный доступ к электроэнергии, а в Арктике с этим бывают проблемы, говорит он.