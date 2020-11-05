Все бизнес-активы интернет-омбудсмена России признаны банкротами

Обе бизнес-организации, доли в которых частично или полностью принадлежат интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву, по решениям суда стали банкротами. Другого публичного бизнеса у Мариничева официально нет.

Крах бизнеса интернет-омбудсмена

Как выяснил CNews, все коммерческие компании, в которых владельцем или соучредителем выступает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, к настоящему моменту по решениям суда признаны банкротами. В частности речь идет о компании «Радиус груп», в которой доля предпринимателя составляет 100%, и компании «Кнопп», где на него приходится 30% долей (оставшиеся 70% числятся за Еленой Дементьевой). По данным ЕГРЮЛ, других публичных бизнес-активов у Мариничева не имеется, хотя это и не исключает вероятности того, что он может выступать акционером закрытых обществ (АО), состав которых не отражен в доступных для общественности реестрах.

У «Радиус групп» проблемы начались еще в июне 2019 г., когда с иском о банкротстве к этой организации в Арбитражный суд Москвы обратилось ООО «Энергосбережение и модернизация промышленных предприятий». Как выяснилось позже, претензии истца касались неуплаты задолженности в размере 18,5 млн руб. и неустойки в сумме 3,5 млн руб.

В процессе очень долгого и крайне запутанного разбирательства к претензиям первоначального истца добавились иски множества других организаций. В их числе «Темпесто-центр», «Грандтехсервис», «Девятый трест — Екатеринбург», «Медэксперт», АСПТ «Спецавтоматика», комбинат по переработке вторичных ресурсов «Сплав», «Современные технологии», «Трилис», ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина, «Геоклима», «Версо-монолит», «Профессиональное снабжение», «Омск-технология», «Специализация, гениальность и мастерство», «Пожарный регистр», «Ареал» и др.

Бизнес интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева обанкрочен

В результате сначала суд в середине ноября 2019 г. ввел в отношении «Радиус групп» так называемое наблюдение, а в середине сентября 2020 г. — внешнее управление. Последние из этих решений было принято на основании отчета временного управляющего компанией, который сообщил о «невозможности восстановления платежеспособности должника». После этого 17 сентября 2020 г. Мариничев по данным ЕГРЮЛ утратил статус лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юрлица «Радиуса». То есть по сути он больше не является гендиректором компании.

Что касается «Кнопп», то эта компания обанкротила себя сама, подав соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы 17 августа 2020 г. — на основании невозможной к погашению долговой нагрузки в 300 тыс. руб. Два месяца спустя, служители Фемиды требование «Кнопп» удовлетворили, введя в отношении организации наблюдение.

На момент публикации данного материала представители «Радиус груп» и лично Мариничев прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Чем известны компании Мариничева

«Радиус груп» является ИТ-интегратором с компетенциями в области построения и эксплуатации ЦОДов. Именно с ними связан крупнейший господряд этой организации на 2,2 млрд руб. В конце 2014 г. она стала победителем тендера ГУП Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных объектов» по проекту «Реконструкция производственного корпуса № 24, расположенного по адресу: Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 24» (территория технополиса «Москва»; бывшая территория завода «Москвич»).

В техзадании конкурса сообщалось, что реконструируемый корпус предназначен для размещения в нем наукоемких производств: опытных участков по разработке технологий производства, сборке и испытаниям специального и технологического оборудования, по разработке технологий изготовления, сборки и испытаниям робототехнических систем, источников и накопителей энергии, а также центра обработки электронных данных.

Все работы должны были завершиться в начале 2017 г. Принял ли их заказчик, не ясно. В реестре договоров на сайте госзакупок нужный договор не находится ни по одному из идентификаторов. Мариничев и «Радиус» этот вопрос CNews не прояснили.

Самый крупный из публичных проектов «Кнопп» также связан с реконструкцией цеха бывшего завода «Москвич». В марте 2015 г. CNews писал, что к I кварталу 2016 г. силами «Кнопп» перестроит под ЦОД помещения площадью 14,2 тыс. квадратных метров. На реализацию этого проекта столичные власти выделили 450 млн руб., а еще 3 млрд руб. должен был вложить сам «Кнопп» — резидент технополиса «Москва». Завершен ли этот проект, также не вполне ясно.

Другие проблемы «Радиус групп»

Напомним, в январе 2020 г. CNews выяснил, что с точки зрения российских властей «Радиус груп» неправомерно занимает историческое здание в центре Москвы — объект культурного наследия «Дом Долгоруковых, середина XVIII в., с палатами XVII в.». В наказание на компанию был наложен административный штраф в 20 тыс. руб.

Решение об этом в середине января 2020 г. принял Арбитражный суд Москвы, в который с иском к «Радиус груп» 28 ноября 2019 г. обратилась Басманная межрайонная прокуратура столичного Центрального административного округа. Служители Фемиды посчитали, что офис компании размещается в здании без надлежаще оформленных документов: «без правовых оснований в отсутствие договора аренды, без согласия собственника (Росимущества), без проведения конкурса на право заключения договора аренды федерального имущества».

Формальное финансовое состояние активов

По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка «Радиус групп» составила 2,5 млрд руб. с приростом этого показателя на 14% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 16,1 млн руб.

Масштаб бизнеса «Кнопп» в 2019 г. был существенно скромнее. Выручка организации составила 111,5 млн руб. с падением этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 41%. Компания также осталась в прибыли, но в размере всего 34 тыс. руб.