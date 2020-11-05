Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы

США устроили хакерскую атаку на Россию с целью не допустить ее вмешательства в выборы главы государства. Аналогичные меры были предприняты и против Ирана. Российские власти неоднократно заявляли, что не влияют на демократические процессы в других странах. Кроме того, нет ни одного доказательства участия российских хакеров во взломе системы голосования США.

Лучшая защита – нападение

США провели «превентивные» кибератаки на Россию и Иран в стремлении помешать этим странам вмешаться в выборы Президента США. По данным телеканала NBC News, атаки были проведены в рамках наступательной операции против иранских и российских «киберструктур».

Телеканал, не раскрывая свои источники и детали кибероперации, заявил, что предпринятые американскими властями меры возымели действие. В результате атак на Россию и США и виртуальном пространстве. В сообщении говорится, что «было очень тихо», и что кибератак, направленных на вмешательство в президентские выборы, «было очень мало».

Власти США не подтвердили и не опровергли информацию о превентивных кибератаках против российских и иранских хакеров. Между тем, в основной день голосования (3 ноября 2020 г.) глава Министерства внутренней безопасности США Чак Вулф (Chuck Wolfe) отметил, что его ведомство не фиксировало попыток взлома.

Слова Вулфа подтвердил и глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Кристофер Кребс (Christopher Krebs). Он добавил также, что в на этот раз Штаты подготовились к выборам более тщательно, чем в 2016 г.

Новые президентские выборы

В борьбе за пост Президента США ведут действующий президент, республиканец Дональд Трамп (Donald Trump) и демократ Джозеф Байден (Joseph Biden). На момент публикации материала голосование было завершено, проводился подсчет голосов. В лидерах был Джозеф Байден – он набрал пока 264 голоса выборщиков, тогда как у Трампа было лишь 214. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

Выборы Президента США 2020 прошли без масштабных кибервзломов

В случае победы Трампа это будет его второй срок – на выборах в 2016 г. он победил в борьбе за пост Президента, обойдя своего главного конкурента – Хиллари Клинтон (Hillary Clinton). Это жена экс-президента США Билла Клинтона (Bill Clinton).

Россия не взламывает американские выборы

Российские власти регулярно опровергают обвинения в попытках тем или иным способом повлиять на выборы в других странах. Глава МИД России Сергей Лавров прямо заявил, что нет ни одного факта, указывающего на вмешательства России в выборы в иностранных государствах.

Аналогичного мнения придерживается и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. По его словам, обвинения России в подобных деяниях «абсолютно голословны».

Тем временем, в начале сентября 2020 г. за два месяца до проведения в США президентских выборов на одном из российских хакерских форумов появились сообщения с раздачей баз данных об американских избирателях их ряда штатов, включая Мичиган и Коннектикут. Как сообщал CNews, эти базы содержали от 2 до почти 8 млн строк, и информация в них очень детализирована.

Информация в этих БД оказалась подлинной – она актуальна на март 2020 г. Ряд экспертов увидели в этой утечке подготовку к обвинению русских хакеров во вмешательстве в президентские выборы.

США подозревают Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 г., но у них пока нет прямых доказательств этого. Также Штаты в октябре 2020 г. обвинили Россию в кибератаке на Олимпийские игры в Корее, прошедшие в 2018 г.

Минюст США предъявило обвинение шести россиянам, попутно заявив, что они же «работали» и во время президентских выборов во Франции в 2017 г. Также их подозревают в кибератаках с использованием вируса NotPetya.

Шестеро обвиненных россиян – это Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин. Американский Минюст утверждает, что все они – сотрудники российской разведки.