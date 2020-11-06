«Росатом» переводит 90 тыс. сотрудников на отечественное ПО

В ближайшие два года «Росатом» планирует перевести как минимум треть своих сотрудников на российское ПО. Корпорация уже нашла ОС, подходящую для импортозамещения, а к концу ноября 2020 г. будет определен и отечественный пакет офисных программ, который окажется на компьютерах ее сотрудников. Об импортозамещении «железа» «Росатом» пока ничего не говорит.

Миграция за два года

Как стало известно CNews, 90 тыс. сотрудников госкорпорации «Росатом» к 2023 г. перейдут на программное обеспечение, разработанное в России и входящее в реестр отечественного ПО.

Как сообщили CNews представители АО «Гринатом» (интегратор «Росатома»), число работников госкорпорации, подлежащих переводу на российское ПО, определено в плане мероприятий ведомства по организации перехода на преимущественное использование отечественного ПО, в том числе и офисного. Постепенная миграция на российский софт уже началась.

90 тыс. человек – это приблизительно 30% от общего числа сотрудников госкорпорации. По итогам 2019 г. штате «Росатома» числилось около 266,4 тыс. человек (с учетом всех входящих в нее компаний, включая 1780 человек в зарубежных организациях), разделенных на четыре общие категории. Руководителей в госкорпорации насчитывается 32,5 тыс., специалистов – 107,6 тыс., служащих – 10,1 тыс. и рабочих – 116,2 тыс. Пока неизвестно, представители каких именно категорий первыми ощутят на себе импортозамещение.

Зарубежный Office больше не нужен

Масштабный переход «Росатома» на российское ПО начался в последних числах октября 2020 г. CNews писал, что госкорпорация объявила открытый конкурс по выбору отечественного офисного пакета для своих сотрудников. Согласно техническому заданию к госзакупке, обеспечить офисным ПО нужно будет 87 компаний из состава «Росатома», а поставка лицензий будет осуществляться до 2022 г. включительно.

«Росатом» закупится российским ПО на миллиард рублей

Максимальная сумма контракта составляет 214,27 млн руб., а количество лицензий исчисляется десятками тысяч. Для примера, самому «Росатому» в IV квартале 2020 г. потребуется 700 лицензий, в течение всех 2021 и 2022 гг. – 275 и 300 соответственно, а «Гринатому», интегратору госкорпопорации – а 1200, 1437 и 812 лицензий за те же периоды времени. В общей сложности в планы корпорации входит приобретение около 20 тыс. лицензий.

Прием заявок на участие в конкурсе завершился 3 ноября 2020 г., подведение итогов по нему запланировано на 20 ноября 2020 г. В «Росатоме» также сообщили CNews, что в рамках данной закупки количество лицензий фиксированное, и, если возникнет необходимость в приобретении дополнительных, госкорпорация организует отдельную закупочную процедуру.

Теперь исключительно отечественные ОС

Наряду с офисным ПО компаниям из состава «Росатома» понадобилась и новая операционная система, на которую они смогут перевести своих сотрудников. Здесь, в отличие от российских заменителей Microsoft Office, разработчик, как и сама ОС, на которых госкорпорация остановила свой выбор, уже известны, притом вместе с суммой, планируемая к вложению в миграцию.

В начале ноября 2020 г. CNews сообщал, что «Росатом» готов потратить на российские ОС и их поддержку 820,2 млн руб. Он даже объявил тендер, который продлится до 12 ноября 2020 г. (победителя назовут 2 декабря 2020 г.). Тем не менее, название поставщика установлено заранее – госкорпорация отдала предпочтение компании «Русбитех» и ее операционной системе Astra Linux.

Следует отметить, что «Росатому» потребовались обе модификации Astra Linux, существующие на ноябрь 2020 г. – ОС общего назначения Astra Linux Common Edition, доступная рядовым пользователям, и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition, ориентированная на госорганизации и структуры.

В «Гринатоме» уточнили CNews, что выбор в пользу именно Astra Linux обусловлен накопленным опытом госкорпорации применения именно этой опрационной системы, а также «недопустимостью остановки ряда систем, функционирующих на данной ОС».

Лицензий на ОС «Росатому» потребовалось вдвое больше, нежели лицензий офисного ПО. Госкорпорация закупит свыше более 40 тыс. лицензий, притом бессрочных, для 90 дочерних компаний.

Как и в случае с офисными программами, интеграция ОС в состав компьютеров «Росатома» начнется в 2020 г. с закупки 4250 лицензий для «Росэнергоатома», 1204 – для «Гринатома» и еще 700 лицензий – непосредственно в сам «Росатом».