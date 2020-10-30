В новом классификаторе отечественного ПО произошли радикальные изменения. Исчезли разделы ОС и BI

Минцифры опубликовало финальную версию классификатора российского софта, который будет использоваться в реестре отечественного ПО. С момента выпуска предварительной версии в июне 2020 г. документ сильно изменился – число разделов уменьшилось, а количество классов, напротив, увеличилось.

Классификатор утвержден

Минцифры утвердило финальную версию классификатора российского программного обеспечения. Документ №486 от 22 сентября 2020 г. под названием «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных» опубликован на официальном портале правовой информации 29 октября 2020 г. (PDF-документ, сервер CNews).

Итоговая версия классификатора претерпела значительные изменения по сравнению с предварительной, о которой CNews писал в конце июня 2020 г. Сейчас она состоит из 11 разделов и 111 классов, то в предварительной было 97 классов, размещенных по 13 разделам. Часть классов и разделов были объединены, часть заменены на новые. Некоторые при этом исчезли, не получив никакой замены.

В декабре 2015 г. CNews сообщал о появлении ранней предварительной версии классификатора для реестра российского ПО. Он с самого начала должен был стать основой реестра отечественного ПО, которым чиновники пользуются при госзакупках, и который заработал в 2016 г.

Основные нововведения

В итоговом классификаторе больше нет разделов «Операционные системы», «Системы бизнес-анализа», «Прикладное программное обеспечение общего назначения» и «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач». Зато появились пункты «Офисные приложения» и «Средства анализа данных».

Все российское ПО теперь поделено на более чем 100 классов

Раздел «Встроенное программное обеспечение» теперь включает четыре класса вместо трех с полностью новыми названиями: «Встроенные системные программы: BIOS, UEFI и иные встроенные системные программы»; «Встроенные системные программы - операционные системы»; «Встроенные прикладные программы»; «Программное обеспечение интернета вещей, робототехники и сенсорики».

Раздел «Системное программное обеспечение» разросся с 7 до 12 классов, объединившись с упраздненным разделом «Операционные системы», но при этом утратил ряд прежних классов. Из перечня исчезли: «Утилиты и драйверы»; «Серверные операционные системы»; «Операционные системы для рабочих станций»; «Встраиваемые операционные системы».

В разделе Средства обеспечения информационной безопасности к уже имеющимся классам добавились: «Средства защиты каналов передачи данных, в том числе криптографическими методами»; «Средства управления доступом к информационным ресурсам»; «Средства резервного копирования»; «Средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак)»; «Средства обнаружения угроз и расследования сетевых инцидентов»; «Средства администрирования и управления жизненным циклом ключевых носителей»; «Средства автоматизации процессов информационной безопасности».

Четвертый раздел «Средства обеспечения информационной безопасности» при сохранении прежних классов получил один новый: «Системы предотвращения анализа и восстановления исполняемого кода программ».

Дополнительные изменения

Раздел классификатора «Прикладное программное обеспечение» получил дополнительные классы: «Поисковые средства»; «Средства управления проектами»; «Геоинформационные и навигационные средства (GIS)»; «Специализированное ПО органов исполнительной власти России, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием России для внутреннего использования»; «Средства управления контактными центрами»; «Средства управления диалоговыми роботами (чат- боты и голосовые роботы)»; «Базы знаний»; «Интеллектуальные средства управления экспертной деятельностью»; «Интеллектуальные средства разработки и управления стандартами и нормативами»; «Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов»; «Справочно-правовые системы»; «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

Новый раздел «Офисные приложения» включает следующие классы: «Файловые менеджеры»; «Коммуникационное программное обеспечение»; «Офисные пакеты»; «Почтовые приложения»; «Органайзеры»; «Средства просмотра»; «Браузеры»; «Редакторы мультимедиа»; «Редакторы презентаций»; «Табличные редакторы»; «Текстовые редакторы»; «Программное обеспечение средств электронного документооборота».

Раздел «Лингвистическое программное обеспечение» изменений не претерпел, а к разделу «Промышленное программное обеспечение» при сохранении всех классов добавился новый – «Средства автоматизированного управления техникой». Раздел «Системы управления процессами организации» тоже получил новый класс – «Средства централизованного управления конечными устройствами». Остальные остались в нем без изменений.

Из раздела «Системы обработки и визуализации массивов данных» были убраны классы «Геоинформационные и навигационные системы (GIS)» и «Специализированное ПО органов исполнительной власти России». Их перенесли в «Прикладное программное обеспечение».

Раздел «Средства анализа данных» полностью скопирован с «Системы бизнес-анализа», плюс в него добавлен новый класс – «Инструменты обработки, анализа и распознавания изображений». Раздел «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач» исключен полностью.