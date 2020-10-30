Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

В новом классификаторе отечественного ПО произошли радикальные изменения. Исчезли разделы ОС и BI

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Минцифры опубликовало финальную версию классификатора российского софта, который будет использоваться в реестре отечественного ПО. С момента выпуска предварительной версии в июне 2020 г. документ сильно изменился – число разделов уменьшилось, а количество классов, напротив, увеличилось.

Классификатор утвержден

Минцифры утвердило финальную версию классификатора российского программного обеспечения. Документ №486 от 22 сентября 2020 г. под названием «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных» опубликован на официальном портале правовой информации 29 октября 2020 г. (PDF-документ, сервер CNews).

Итоговая версия классификатора претерпела значительные изменения по сравнению с предварительной, о которой CNews писал в конце июня 2020 г. Сейчас она состоит из 11 разделов и 111 классов, то в предварительной было 97 классов, размещенных по 13 разделам. Часть классов и разделов были объединены, часть заменены на новые. Некоторые при этом исчезли, не получив никакой замены.

В декабре 2015 г. CNews сообщал о появлении ранней предварительной версии классификатора для реестра российского ПО. Он с самого начала должен был стать основой реестра отечественного ПО, которым чиновники пользуются при госзакупках, и который заработал в 2016 г.

Основные нововведения

В итоговом классификаторе больше нет разделов «Операционные системы», «Системы бизнес-анализа», «Прикладное программное обеспечение общего назначения» и «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач». Зато появились пункты «Офисные приложения» и «Средства анализа данных».

russ600.jpg
Все российское ПО теперь поделено на более чем 100 классов

Раздел «Встроенное программное обеспечение» теперь включает четыре класса вместо трех с полностью новыми названиями: «Встроенные системные программы: BIOS, UEFI и иные встроенные системные программы»; «Встроенные системные программы - операционные системы»; «Встроенные прикладные программы»; «Программное обеспечение интернета вещей, робототехники и сенсорики».

Раздел «Системное программное обеспечение» разросся с 7 до 12 классов, объединившись с упраздненным разделом «Операционные системы», но при этом утратил ряд прежних классов. Из перечня исчезли: «Утилиты и драйверы»; «Серверные операционные системы»; «Операционные системы для рабочих станций»; «Встраиваемые операционные системы».

В разделе Средства обеспечения информационной безопасности к уже имеющимся классам добавились: «Средства защиты каналов передачи данных, в том числе криптографическими методами»; «Средства управления доступом к информационным ресурсам»; «Средства резервного копирования»; «Средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак)»; «Средства обнаружения угроз и расследования сетевых инцидентов»; «Средства администрирования и управления жизненным циклом ключевых носителей»; «Средства автоматизации процессов информационной безопасности».

Четвертый раздел «Средства обеспечения информационной безопасности» при сохранении прежних классов получил один новый: «Системы предотвращения анализа и восстановления исполняемого кода программ».

Дополнительные изменения

Раздел классификатора «Прикладное программное обеспечение» получил дополнительные классы: «Поисковые средства»; «Средства управления проектами»; «Геоинформационные и навигационные средства (GIS)»; «Специализированное ПО органов исполнительной власти России, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием России для внутреннего использования»; «Средства управления контактными центрами»; «Средства управления диалоговыми роботами (чат- боты и голосовые роботы)»; «Базы знаний»; «Интеллектуальные средства управления экспертной деятельностью»; «Интеллектуальные средства разработки и управления стандартами и нормативами»; «Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов»; «Справочно-правовые системы»; «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

Новый раздел «Офисные приложения» включает следующие классы: «Файловые менеджеры»; «Коммуникационное программное обеспечение»; «Офисные пакеты»; «Почтовые приложения»; «Органайзеры»; «Средства просмотра»; «Браузеры»; «Редакторы мультимедиа»; «Редакторы презентаций»; «Табличные редакторы»; «Текстовые редакторы»; «Программное обеспечение средств электронного документооборота».

Раздел «Лингвистическое программное обеспечение» изменений не претерпел, а к разделу «Промышленное программное обеспечение» при сохранении всех классов добавился новый – «Средства автоматизированного управления техникой». Раздел «Системы управления процессами организации» тоже получил новый класс – «Средства централизованного управления конечными устройствами». Остальные остались в нем без изменений.

Из раздела «Системы обработки и визуализации массивов данных» были убраны классы «Геоинформационные и навигационные системы (GIS)» и «Специализированное ПО органов исполнительной власти России». Их перенесли в «Прикладное программное обеспечение».

Раздел «Средства анализа данных» полностью скопирован с «Системы бизнес-анализа», плюс в него добавлен новый класс – «Инструменты обработки, анализа и распознавания изображений». Раздел «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач» исключен полностью.

Другие материалы рубрики

Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус

Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи

«Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО

Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября

В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers

Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Техноблог

Как избежать обновлений, которые сломают ваши устройства?

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет
Показать еще
CNEWS TV
Microsoft создала инструмент для тренировки ИИ без написания...
Смартфоны научатся сворачиваться в рулон. Создан первый рабочий...
Сверхкомпактный ПК Chuwi LarkBox Pro может заменить системный блок
Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм процессором для...
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online