Российские студенты разработали приложение для автоматического вызова скорой помощи

Ярославская команда разработчиков создала мобильное приложение для фиксации дефектов электрооборудования при помощи голосового помощника «Михалыч» и заняла первое место в полуфинале конкурса «Цифровой прорыв». Решение было разработано для компании «Россеть», но авторы надеются применить свой продукт и в других отраслях.

ПО «Михалыч» для спасения электриков

Ярославские разработчики создали приложение для фиксации дефектов электрооборудования при помощи голосового помощника «Михалыч». Решение может спасти жизнь человеку в критических ситуациях. Если приложение улавливает звуки, характерные для аварий, например, звук электрического удара или крик, оно предлагает вызвать скорую помощь.

Приложение разработано в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) в рамках конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв». На этом конкурсе участники решают сложные кейсы, предложенные крупными коммерческими и государственными компаниями. Победители получают денежные призы и возможность наладить дальнейшее сотрудничество с ИТ-структурами этих организаций.

Проект стал победителем полуфинала, разработав лучшее решение для кейса, предложенного участникам соревнований «Россетями». Когда сотрудник проходит на подстанцию или осматривает линию электропередач и находит определенные дефекты, он не записывает это в отдельный журнал, а фиксирует в системе устно с помощью голосового помощника «Михалыч», рассказали разработчики.

Ярославские разработчики создали приложение, вызывающее скорую помощь пораженным электрикам

Если в момент заполнения формы сеть отсутствует, информация сохранится и автоматически отправится, когда сеть появится вновь. Авторы также разработали функцию вызова скорой помощи, когда «Михалыч» «слышит» звуки, характерные для происшествия, а также оптимизировали энергопотребление, чтобы повысить автономность работы гаджетов с приложением в удаленных условиях. Все это, как полагают разработчики, повышает шансы на спасение человека при аварии, а также на основе собранных данных дает возможность предсказывать потребность в преждевременном осмотре оборудования.

Изначально продукт ориентирован на профессионалов, специалистов по электрооборудованию, однако разработчики готовы адаптировать алгоритм вызова скорой для разных групп населения. «Вполне возможно адаптировать эту технологию для других ситуаций — записать необходимые голосовые триггеры, на которые будет реагировать приложение, чтобы вызвать скорую помощь. Это вполне можно будет использовать для пожилых людей, для людей с инвалидностью, для детей», — пояснил ТАСС капитан команды разработчиков Евгений Жданов. В состав команды, помимо Жданова, выпускника факультета психологии, вошли представители математического и физического факультетов Дык Фам, Павел Ивин и Алексей Сенников.

Первое место принесло команде Stinger 150 тыс. руб. Команда прошла в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который состоится в декабре 2020 г.

О конкурсе «Цифровой прорыв»

Конкурс «Цифровой прорыв» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется в рамках национального проекта «Образование». Первый конкурс стартовал в апреле 2019 г. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, а также крупные компании. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Текущий конкурс начался в марте 2020 г. Полуфинальные хакатоны проходят в восьми крупнейших ИТ-хабах России во всех федеральных округах.

Хакатон в Центральном федеральном округе собрал 164 команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других ИТ-специалистов. Участники за 48 часов должны были решить 10 кейсов — актуальных задач от коммерческих и государственных организаций и представителей МСП. Команды работали дистанционно, им помогали 125 трекеров и экспертов из специального медиа-хаба в Москве на площадке «Общероссийского народного фронта». В результате, участники полуфинального хакатона в ЦФО создали 100 ИТ-решений в сфере больших данных и искусственного интеллекта, блокчейна и онлайн-образования для городского благоустройства, соцсферы и бизнеса. Авторы 30 лучших решений разделили призовой фонд в 3 млн руб. и вышли в финал конкурса.

Платформа «Россия — страна возможностей» запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе Президента России Владимира Путина. Платформа объединила образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Такие решения сейчас востребованы рынком

ИТ-решения на стыке профессий и экстренного вызова помощи сейчас весьма популярны. В 2018 г. CNews рассказывал, что «Деснол софт», российский разработчик решений по автоматизации на базе платформы «1С», выпустил бесплатное мобильное приложение «Мобильная бригада». Приложение предназначено для работников ремонтных подразделений. Программа реализована на мобильной платформе «1С: Предприятие» и работает в связке с «1С: ТОИР 2 корп» (версия 2.0.20.1 и выше) – отечественной кросс-отраслевой системой управления техническим обслуживаем и ремонтами оборудования, обеспечивая двусторонний обмен данными для работы сотрудников на объектах.

В апреле 2019 г. CNews писал, что компания «Крок» сделала модуль интернета вещей для умной каски, который призван сократить уровень производственного травматизма и повысить производительность труда на промышленных предприятиях. Носимое устройство стало частью комплексного решения «Цифровой рабочий» для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности.