Из Правительства уходит куратор искусственного интеллекта

Как стало известно CNews, из Минэкономразвития уходит замминистра Оксана Тарасенко, курирующая направление искусственного интеллекта. Случилось это после того, как в нацпрограмму «Цифровая экономика» был добавлен федпроект «Искуственный интеллект» с бюджетом в размере 36 млрд руб.

Оксана Тарасенко уходит из Минэкономразвития

Из Министерства экономического развития может уйти замминистра Оксана Тарасенко, курирующее направление искусственного интеллекта. Об этом CNews рассказал источник, близкий к Правительству. Пресс-служба ведомства не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Тарасенко пришла на госслужбу в 2011 г. в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), которое тогда находилось в ведении Минэкономразвития. В 2015 г. Тарасенко перешла на работу в Минэкономразвития на должность директора департамента корпоративного управления.

В 2017 г. давала показания в качестве на стороне обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняли в вымогательстве взятки у главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. В итоге суд приговорил Улюкаева к восьми годам заключения.

В июле 2018 г. Тарасенко стала помощником министра экономического развития, в декабре того же года – заместителем министра.

Владимир Путин и искусственный интеллект

В прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина была подготовлена Национальная стратегия искусственного интеллекта. После этого началась работа над федеральным проектом искусственного интеллекта, который должен был войти в национальную программу «Цифровая экономика».

Замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко

Подготовкой обоих документов занимался Сбербанк. В предварительной версии федпроекта «Искусственный интеллект» предполагалось, что затраты на его реализацию за период до 2024 г. включительно составят 120 млрд руб., из которых федеральный бюджет потратит 90,5 млрд руб., внебюджетные источники – 29,5 млрд руб.

Куратором федпроекта должно было стать Минэкономразвития. Однако весной в рамках процесса секвестирования бюджетных затрат Минкомсвязи, основной куратор нацпрограммы «Цифровой экономики», выступило против появления отдельного федпроекта по искусственному интеллекту.

Замминистра связи Максим Паршин считал, что развивать данное направления надо в рамках федпроекта «Цифровые технологии», в котором и так значилось развитие искусственного интеллекта. Однако Владимир Путин дал поручение Правительству о подготовке отдельного федпроекта по теме искусственного интеллекта.

После этого президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности утвердил федпроект «Искусственный интеллект». Куратором этого федпроекта стала Оксана Тарасенко.

Финальный вариант федпроекта «Искусственный интеллект»

Размер затрат в финальном варианте федерального проекта был значительно снижен. За период до 2024 г. включительно на развитие искусственного интеллекта он составил 36,3 млрд руб, из которых федеральный бюджет должен будет потратить 29,4 млрд руб, внебюджетные источники – 6,9 млрд руб.