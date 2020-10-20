Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр

Вадим Ампелонский стал директором по связям с общественностью МХАТ им. Горького

Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал директором по связям с общественностью Московского академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Об этом сам Ампелонский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Ампелонский в 2004 г. окончил факультет журналистики Военного университета Министерства обороны. После этого работал военным корреспондентом. В 2013 г. стал пресс-секретарем Роскомнадзора, который тогда возглавлял Александр Жаров.

Как Ампелонский защищал госрегулирование интернета

Исторически Роскомнадзор занимался регулированием сферы телекоммуникаций и масс-медиа. С 2012 г. у ведомства появились новые полномочия – регулирование интернета и блокировка доступа к запрещенным сайтам. При этом основания для блокировки сайтов постоянно расширялись.

Деятельность Роскомнадзора вызывала недовольство общественности, особенно когда Роскомнадзор начала блокировать пиратские ресурсы, например, торрент-трекер Rutracker и библиотеку Flibusta. Пик недовольства пришелся на 2018 г., когда вместе с блокировкой мессенджера Telegram пострадало большое число интернет-ресурсов. В 2020 г. блокировка Telegram была отменена.

Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский

В 2014 г. Роскомнадзор также попытался взять под контроль деятельность блогеров, но через несколько от этого отказался. Ампелонский, будучи пресс-секретарем Роскомнадзора, активно защищал позицию регулятора и объяснял необходимость блокировки тех или иных интернет-ресурсов.

Уголовное дело в отношении Ампелонского

В 2017 г. проблемы начались у самого Ампелонского. В отношении него, а также начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, гендиректора госпредприятия «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Анастасией Звягинцевым и ее советника Александра Весельчакова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Фигурантов дела обвинили в организации схемы с задвоением зарплаты: якобы в ГРЧЦ были фиктивно трудоустроены «мертвые души», зарплата которых перечислялась сотрудникам Роскомнадзора. Звягинцева дала следствию подписку о невыезде, остальные фигуранты дела оказались под домашним арестом.

Впоследствии дело было переквалифицировано на статью о растрате. Ампелонский и другие фигуранты дела были отпущены под подписку о невыезде, благодаря чему пресс-секретарь Роскомнадзора смог вернуться к работе. Генпрокуратура предъявила им иск о взыскании 58 млн руб. ущерба. В конце 2018 г. уголовное дело было закрыто.

В начале 2020 г. Ампелонский покинул Роскомнадзор. Вскоре и глава ведомства Александр Жаров ушел со своей позиции, возглавив холдинг «Газпром-Медиа».

Патриотическое руководство МХАТ им. Горького

Отметим, что в конце 2018 г. художественным руководителем МХАТ им. Горького стал режиссер Эдуард Бояков, а его заместителем известный писатель патриотической направленности Захар Прилепин. Прилепин и Бояков известны, в том числе, своей поддержкой непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, образовавшихся в 2014 г. на территории Украины.