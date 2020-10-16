В России начинается производство доступных бионических протезов

Разработано и сделано в России

В России готовится запуск серийного производства модульных бионических протезов SmartLi, разработанных в российской компании «Техбионик». Массовый выпуск протезов будет осуществляться на мощностях научно-производственного объединения (НПО) «Квант» (Концерн «Радиоэлектронные технологии» – «КРЭТ»), входящего в госкорпорацию «Ростех».

Сотрудники «Техбионика» в сотрудничестве с НПО «Квант» разработали шесть разновидностей модульных протезов, в том числе, специальные искусственные кисти для детей от пяти лет. Первая партия протезов будет выпущена силами НПО «Квант» в ближайшие полгода.

«Наши технологии, технические возможности и компетенции сотрудников позволяют создавать уникальную продукцию, – отметил Николай Колесов, генеральный директор «КРЭТ». – Например, бионические протезы, разработанные новгородскими инженерами, качественно отличаются от аналогов. Их функциональность, легкость существенно расширит возможности людей с ампутациями или аномалиями, снизит их зависимость от посторонней помощи и даже позволит заниматься спортом».

Стоимость протезов, по данным разработчиков, составит порядка 400 тыс. руб., что не превышает выплаты Фонда социального страхования. Таким образом, для пациента протез может быть бесплатным, за счет получения компенсации от государства, считают в НПО «Квант».

Серийный протез с модульным дизайном

Разработка модульных бионических протезов руки SmartLi ведется компанией «Техбионик» с 2018 г. НПО «Квант» с самого начала выступало производственным партнером, именно в его цехах выпускаются основные комплектующие для протезов.

Семейство бионических протезов SmartLi

Бионические модульные протезы SmartLi обеспечивают до шести степеней свободы движения, имитацию до трех фаланг искусственных пальцев и до семи шаблонов схватов. Время автономной работы протеза достигает 16 часов.

Протезы SmartLi обеспечивают скорость выполнения схвата от 1 с. с усилием до 60 Н. Каждый протез оснащается сенсорной системой обратной связи для схвата хрупких предметов. Для настройки и обучения протеза используется мобильное приложение с подключением к нейросети с возможностью обучения для управления жестами. Протезы SmartLi поставляются со сменными насадками у рабочего варианта протеза, есть возможность использования с косметическими оболочками.

Мобильное приложение для настройки и тренинга протеза

В настоящее время уже готовы опытные образцы биоэлектрических протезов предплечья и плеча для детей от 6 лет; протезов кисти, предплечья и плеча для подростков и взрослых от 16 лет; протезы кисти для подростков и взрослых от 16 лет.

Биоэлектрические протезы SmartLi

В «Техбионике» также разработан экзотренажер кисти с управлением по нейроинтерфейсу или вручную, предназначенный для реабилитации при спастических параличах кисти, с возможностью движения отдельных пальцев, а также модульный экзоскелет верхних конечностей для пациентов с вялыми и спастическими параличами.

Вес детских моделей протезов SmartLi составляет всего 100 г. По данным разработчиков, протезы просты в управлении и обладают широким функционалом. Наличие датчиков усилия, размещенных на изделии, позволяет манипулировать хрупкими и легко деформируемыми предметами.

Модульный экзоскелет верхних конечностей

Модульная конструкции протезов позволяет адаптировать их под конкретные нужды пациентов, в том числе, при случаях частичной ампутации или врожденной аномалии. Еще одним преимуществом модульной конструкции разработчики называют серийное производство выпуска составных элементов, за счет чего снижается себестоимость, сокращаются сроки изготовления и ремонта.

Образцы протезов уже прошли опытно-промышленные испытания с реальными пациентами, по итогам производились усовершенствования и выпуск образцов с расширенными возможностями. По данным разработчиков, в настоящее время завершается этап пилотирования и апробации добровольцами, который продлился несколько месяцев.

Производство и цена

«Производство протезов будет полностью осуществляться силами НПО "Квант", – сказал Станислав Муравьев, директор компании «Техбионик». – В течение полугода на базе предприятия выпустят первую серию готовых изделий. Предполагается, что на "Кванте" будет запущено и дальнейшее серийное производство протезов».

В НПО «Квант» отмечают, что стоимость зарубежных протезов, схожих по функциональным возможностям с разработками семейства SmartLi, составляет порядка 2-4 млн руб. Таким образом, российские протезы при цене 400 тыс. руб. обойдутся пациентам значительно дешевле импортных, а в случае компенсационных государственных выплат Фонда социального страхования будут фактически бесплатными.

В сентябре 2020 г. CNews также сообщил о том, что уже в 2021 г. на российском рынке появится модульный промышленный экзоскелетный комплекс ProEXO для защиты рабочих при тяжелых физических нагрузках. Базовая стоимость комплекса составит 30 тыс. руб.