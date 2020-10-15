Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса

Глава Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о старте пилота по созданию единой платформы взаимодействия госорганов, граждан и бизнеса «Гостех». В финальной версии документа разработчик и оператор системы не прописан. Его вскоре определит тендер в формате аукциона.

Старт создания «Гостеха»

Правительство России утвердило параметры и сроки проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию госинформсистем и их компонентов на единой цифровой платформе «Гостех». Соответствующее постановление, проект которого был разработан Минцифрой и подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным 12 октября 2020 г., появилось на официальном портале правовой информации.

В соответствии с положениями документа, пилот пройдет с 1 ноября 2020 г. по 31 мая 2022 г. Напомним, в ранних версиях проекта постановления сроки были иными — с 1 июня 2020 г. по 31 декабря 2021 г. Также претерпели изменения и некоторые формулировки и положения.

Эксперимент будет касаться перехода на «Гостех» госинформсистем, обеспечивающих взаимодействие граждан, госорганов и коммерческих организаций. В частности он затронет сферы учета и управления госимуществом (в ведении Росимущества), обязательного медицинского страхования (ФОМС), кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр. (Росреестр).

Правительство одобрило пилот создания «Гостеха». Разработчика выявит аукцион

Другие сферы и информсистемы определят Минцифры — по предложению госорганов, являющихся участниками эксперимента. Эти предложения должны быть согласованы с АНО «Аналитический центр при Правительстве» и одобрены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Вышеупомянутыми участниками эксперимента, помимо Минцифры, АНО, ФОМС, Росимущества и Росреестра, выступают Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, акционерное общество «Российский экспортный центр» (с пометкой «на добровольной основе»), а также ФСБ и ФСТЭК. По желанию ими могут стать и другие госучреждения и юрлица, чья деятельность соответствует специфике проекта, — по согласованию с Минцифрой. Предполагавшееся ранее участие граждан-добровольцев в финальной версии документа не упоминается.

Эксперимент должен ответить на множество вопросов, включая удобство подобного подхода, необходимость внесения изменений в действующее законодательство и др. По окончании эксперимента Минцифры совместно с другими его участниками должно представить доклад о его итогах в Правительство.

По словам замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, эксперимент по «Гостеху» нацелен на достижение прогресса по пяти основным направлениям: «скорости реализации цифровых решений, надежности и безопасности, затратам на государственные информсистемы, качество в самых разных аспектах».

Платформу «Гостеха» создаст победитель тендера

Операторами создаваемых или развивающихся в рамках эксперимента ИТ-систем в сферах своей ответственности станут упоминавшиеся выше ФОМС, Росимущество, Росреестр, Минспорта, Минкультуры, Ростуризм и «Российский экспортный центр».

Что касается поставщика (создателя) и оператора платформы «Гостеха», то, как сообщили CNews в Минцифре, он будет определен позднее на конкурентной основе, причем в результате не конкурса, а аукциона. Отметим, что на аукционе единственным критерием оценки заявок выступает сумма предложения. На конкурсах заказчик вправе установить нестоимостные критерии, связанные, например, с опытом и ресурсами соискателя.

Напомним, вопрос того, кто именно должен стать разработчиком и оператором «Гостеха», на ранних этапах формирования проекта однозначного ответа не имел. В начале июня 2020 г. CNews писал о том, что заинтересованность и готовность принять участие в разработке «Гостеха» выразили ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России». Они предложили использовать для платформы наработки «Государственной единой облачной платформы» (ГЕОП, «Гособлако»), и не создавать «две системы, дублирующие функциональность».

В середине июня 2020 г. CNews описывал предложении Минцифры (на тот момент Минкомсвязи) по проведению экспериментального запуска «Гостеха» на базе технологий Сбербанка и назначении его единым оператором системы. При этом стоит помнить, что инициатором создания единой цифровой платформы госсервисов стал именно Сбербанк, который впервые продемонстрировал Правительству концепцию «Гостеха» в середине апреля 2020 г. В ее разработке также принимали участие Минкомсвязи и «Аналитический центр при Правительстве.

Впрочем, уже к концу июня 2020 г. стало ясно, что безальтернативно (без конкурентного отбора) «Гостех» Сбербанку не достанется.