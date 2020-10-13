Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард

Созданная Сергеем Мацоцким после ухода из IBS компания «Рубитех» за 3,5 месяца своего существования успела получить как минимум семь господрядов на сумму в 1 млрд руб. Последний из подписанных контрактов касается модернизации ИТ-инфраструктуры ЦОДов Минфина за 265 млн руб.

Контракт с Минфином для «Рубитеха»

Как выяснил CNews, модернизацией ИТ-инфраструктуры распределенной системы ЦОДов Минфина займется компания «Рубитех», организованная в июне 2020 г. сооснователем известного ИТ-интегратора IBS Сергеем Мацоцким после того как он покинул свое детище двумя месяцами ранее, в апреле.

Контракт достался «Рубитеху» по итогам тендера Минфина, который был запущен министерством 18 сентября 2020 г. в формате электронного аукциона. Начальная цена лота была выставлена на уровне 265 млн руб. По окончании срока подачи заявок никто кроме «Рубитеха» желания принять в торгах не выразил. На этом основании аукцион официально был признан несостоявшимся, а соглашение подписано с единственным претендентом — без снижения стартовой цены.

Сведения о контракте были размещены в единой закупочной информсистеме 12 октября. По условиям техзадания, поставка программных и технических средств и их пусконаладка должны завершиться в течение 75 календарных дней с даты подписания соглашения.

Новое детище Сергея Мацоцкого получило крупный контракт Минфина и довела объем исполняемого ею госзкаказа до 1 млрд рублей

Местом проведения работ определены ЦОДы ФНС в Москве на Ильинке, а также в подмосковной Дубне (федеральный дата-центр) и в Городце Нижегородской области (резервный дата-центр).

«Рубитех» и его господряды

Напомним, в случае с «Рубитехом» его бенефициары не учреждали новое юрлицо, а переименовали уже существовавшее — «ИБС консталтинг» (ранее «дочка» IBS).

Кадровой основой компании (порядка 400 человек) стал бывший дивизион ИТ-инфраструктуры IBS. Поэтому «Рубитех» себя позиционирует в качестве системного интегратора с экспертизой в построении ИТ-инфраструктуры, проектировании ЦОДов, создании сетевых решений и технологий в сфере информационной безопасности.

Компания унаследовала от IBS права на тематические авторские разработки. В частности именно она станет развивать решения под брендом «Скала-Р». Мацоцкий называет ее «самой известной российской гиперконвергентной вычислительной платформой, ставшей основой для многих самых современных информационных систем». Среди других решений компания в момент возникновения упоминала специализированные программно-аппаратные комплексы для поддержки высокопроизводительных СУБД, хранения больших массивов данных и аналитики, а также продукты для виртуализации рабочих мест (VDI).

Возглавляет компанию Игорь Ведехин — давний партнер Мацоцкого. Что касается самого экс-совладельца IBS, то в июне 2020 г. Ведехин в разговоре с CNews выразил уверенность в том, что Мацоцкий «будет принимать самое активное участие в развитии компании как основатель бизнеса».

По данным сайта госзакупок и базы «Контур.фокус», описываемый контракт с Минфином — это уже не первые деньги, получаемые «Рубитехом» на госзаказе в качестве самостоятельной компании.

В частности ее достался подряд на 36,1 млн руб. «Московского областного центра ИКТ» на поставку телеком-оборудования для административного здания в деревне Раздоры для подключения к телекомсети правительства Московской области и договор на 6,9 млн руб. «Московского городского треста геолого-геодезических и картографических работ» на разработку документации техно-рабочего проекта системы контроля доступа. Также он получил и 163,8 млн руб. от Минтруда на поставку ПАКов для модернизации инфотехнологической инфраструктуры ФКУ ГБ МСЭ министерства и 296,1 млн руб. от «Дирекции единого заказчика минздрава Московской области» на поставку коммутационного оборудования для организации доступа к инфраструктуре региональных информресурсов Московской области для учреждений здравоохранения Московской области в 2020 г.

Кроме того, «Рубитех» уже стал победителем, но с ним пока не подписаны контракты на 199,5 млн руб. Минцифры на поставку программных и технических средств для создания продуктивного контура Национальной системы управления данными (НСУД) и дооснащения стенда главного конструктора НСУД, а также на 38,1 млн руб. Минфина на поставку сертификатов продления техподдержки системы ИТ-инфраструктуры ЦОДов министерства в 2020 г.

Таким образом, сумма этих заключенных и готовящихся к подписанию соглашений за прошедшие с момента появления самостоятельной компании 3,5 месяца на сегодняшний день составляет как минимум 1,01 млрд руб.

Что именно закупает Минфин

По условиям нового контракта с Минфином «Рубитеху» необходимо поставить заказчику серверные фермы, маршрутизаторы, коммутаторы, средство защиты от DDoS-атак, ПО виртуализации серверов, ПО управления средой виртуализации, средства обнаружения вторжений, средства защиты среды виртуализации, пакет дополнений к подсистеме контроля защищенности и пр.

В документах говорится, что средства обнаружения вторжений и защиты среды виртуализации должны быть совместимы на уровне протоколов управления и политик безопасности с продуктами компании «Код безопасности». При этом ПО виртуализации серверов должно быть совместимо с имеющимся у заказчика ПО VMware vSphere, а ПО управления средой виртуализации — с VMware Center.

Из примечательных подробностей отметим, что в ТЗ в разделе требований к средствам защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) говорится, что они должны обеспечивать поддержку операционных систем «Альт 8 СП», Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special Edition, а также CentOS и Red Hat Enterprise Linux Server.

На вопрос CNews, используются ли в ЦОДах Минфина, обеспечивающих работоспособность его ИТ-систем, какие-либо нелинуксовые ОС, в министерстве на момент выхода этого материала ответить не успели.

Как разделялся IBS

О разделе бизнеса IBS между его основателями Сергеем Мацоцким (владел долей в 25%) и Анатолием Карачинским стало известно 13 апреля 2020 г. С точки зрения даты объявления об этом событии раздел был приурочен к началу нового финансового года. Было сообщено, что Мацоцкий перестает быть миноритарным акционером компании и выходит из состава совета директоров IBS (ПАО «ИБС ИТ услуги»).

В IBS утверждали, что данное решение было принято основателями по взаимному согласию и «с чувством глубокого уважения к вкладу каждого в партнерство», которое длилось более 30 лет. Реорганизация должна позволить обоим предпринимателям сконцентрироваться на приоритетных для себя направлениях ИТ-бизнеса. Помимо дивизиона инфраструктуры, Мацоцкому отошли компании БФТ и Arenadata.

В последнем на момент раздела публичном отчете ПАО «ИБС ИТ услуги» (по МСФО), который завершился 31 марта 2019 г., указано, что выручка этой структуры по итогам того года составила 27,9 млрд руб. при показателе чистой прибыли в 1,82 млрд руб. В IBS сообщили CNews, что показатели этого ПАО релевантны всему бизнесу группы компаний.