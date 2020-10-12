Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Спецназ США готовится к кибервойне с Россией

Интернет ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Эльяс Касми

В составе американского спецназа могут появиться кибервойска для возможной виртуальной войны с КНР и Россией. В нее войдут хакеры, специалисты по ИИ и машинному обучению, а также знатоки языков.

США готовится к кибервойне

Американские войска специального назначения (special operations forces, SOF) будут готовиться к возможной кибервойне с Россией и Китаем. Как пишет издание The National Interest, для американскому спецназу нужны новые специалисты, чтобы он мог вести борьбу не только с повстанцами и террористами, но и был готов к «угрозам XXI века».

Согласно публикации журналиста The National Interest Питера Сучиу (Peter Suciu), в сентябре 2020 г. состоялась ежегодная конференция Национальной оборонно-промышленной ассоциации по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности (National Defense Industrial Association Special Operations/Low Intensity Conflict, SO/LIC). В рамках этого мероприятия высшее руководство и командование SOF обсуждали проблемы, с которыми сталкивается меняющийся мир. В частности, они считают, что в составе SOF должна появиться команда, состоящая из хакеров, а также тех, кто владеет иностранными языками и умеет мыслить и управлять дронами.

Об этом говорил и исполняющий обязанности помощника министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Эзра Коэн-Ватник (Ezra Cohen-Watnick). Выступая на SO/LIC, он заявил, что Пентагон должен перейти к соревнованию великих держав, но в то же время не полностью отказываться от сосредоточения на сдерживании и конфликтах высокого уровня. По его словам, уроки и практики нерегулярных военных конфликтов, использованные за последние два десятилетия, останутся очень актуальными, хотя и будут изменены с учетом нового глобального политического ландшафта.

usa600.jpg

Хакеры без боевой подготовки станут частью американского спецназа

«Мы должны адаптировать и закрепить эти навыки таким образом, чтобы бросить вызов стратегиям наших противников и сформировать конкурентную среду в нашу пользу. Наши противники доказали, что нерегулярные действия могут активно формировать окружающую среду в их пользу, и все это ниже порога, при котором мы, вероятно, ответим обычными силами», – сказал Эзра Коэн-Ватник.

«В своем нынешнем виде американский спецназ не отражает потребности современного общества. Данный факт должен заставить нас всех задуматься. Существуют препятствия , которые оставляют необходимые нам таланты за пределами формирований», – добавил политик.

Почему именно США и Россия

Питер Сучиу уверен, что киберспецназ следует готовить к виртуальной войне именно с Россией и Китаем потому, что эти страны в настоящее время являются серьезными конкурентами США на мировой арене. При этом Китай уже вовлечен в кибервойну с американской стороной, и попутном между странами ведутся непрекращающиеся торговые споры. Россию Питер Сучиу упомянул как страну, в международной политике отдающую предпочтение многочисленным дезинформационным тактикам.

usa601.jpg

Эзра Коэн-Ватник уверен в необходимости внедрения кибервойск в спецназ США

Журналист полагает, что учения американского «киберспецназа» не вытеснят традиционные военные учения, в том числе и недавние Fiction Urchin, состоявшиеся в сентябре 2020 г. Это была часть многонациональных учений, в которых участвовали десять стран-союзников и стран-партнеров. В частности, конкретно в Fiction Urchin принимали участие не только американские войска специального назначения, но также и украинские.

Как США будет противостоять России и Китаю в виртуальном пространстве

Питер Сучиу пишет, что для победы над КНР и Россией в кибервойнах и качественного обучения киберспецназа командование специальных операций США (Special Operations Command, SOCOM), которое исторически служило испытательным полигоном для инноваций, должно продолжать изучать и внедрять новые технологии. Притом оно должно делать это с опережением, чтобы в случае вероятного военного конфликта США не пришлось использовать непроверенные тактики и методы борьбы с противником.

Это может потребовать широкого внедрения актуальных технологий, включая искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. По данным Сучиу, SOCOM уже зачислил ряд сотрудников в программу ИИ в Объединенном центре искусственного интеллекта Министерства обороны США.

Другие материалы рубрики

Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис»

Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО

В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов

В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции

Электронные дневники российских школьников сдали в аренду под рекламу

ОНЛАЙН-конференция CNews «Цифровой офис будущего» состоится 14 октября

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Техноблог

Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий?

Как сохранить слух в мегаполисе и не потерять его навсегда

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
CNEWS TV
Виртуальный магазин стрелкового оружия VaRms
Работа программы Smart Tomo Engine на процессоре Эльбрус-8СВ
Samsung привезла в Россию упрощенный флагманский смартфон Galaxy S20...
AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра