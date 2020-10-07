«Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха»

Направление больших данных в «Техносерве» возглавил выходец их «Сбертеха». В группе рассматривают возможность выделить это направление в самостоятельную компанию.

Из Сбербанка — в «Техносерв»

Направление больших данных (BigData) в «Техносерве» возглавил Денис Рыбченко, который до этого девять лет вел тематику управления данными и аналитики в «Сбертехе» — дочерней ИТ-структуре Сбербанка.

В «Техносерве» указывают, что на упомянутом предыдущем месте работы Рыбченко занимался созданием и развитием корпоративного хранилища данных в роли ИТ-руководителя программы ЦХД (MIS — Management Information System) Сбербанка. Там же он курировал проекты управления данными и аналитики блока международных операций и дочерних банков, а также взаимоотношения с вендорами.

Представители «Техносерва» в разговоре с CNews уточнили, что к исполнению своих новых обязанностей в компании Рыбченко приступил в сентябре 2020 г.

«Ранее экспертиза была сконцентрирована в центре компетенций больших данных, руководителем которого был Георгий Шатиров, — отметили собеседники редакции. — Сейчас он занимается развитием нового направления в рамках “Техносерва”. Подробности мы планируем раскрыть в отдельном информационном сообщении.

Перспективы больших данных в «Техносерве»

Из формального заявления Рыбченко, которое цитирует его новый работодатель, можно заключить, что топ-менеджер ставит перед собой задачи создания новых продуктовых решений, в том числе в контексте курса страны на импортозамещение, а также формирование сильной команды, способной обеспечить реализацию высокотехнологичных проектов.

Новый руководитель направления больших данных в «Техносерве» Денис Рыбченко

С точки зрения гендиректора группы «Техносерв» Сергея Соловьева, рынок управления данными в России сейчас динамично растет — от осторожных пилотов бизнес переходит к организации работы с большими данными как на уровне их правильного накопления, так и на уровне аналитики. «В перспективе мы рассматриваем возможность выделения проекта “Большие данные” в самостоятельную компанию группы», — добавляет он.

Трудовая биография Дениса Рыбченко

По данным «Техносерва» Денис Рыбченко родился в 1974 г. в городе Заречный Пензенской области. В 1996 г. он окончил Пензенский государственный технический университет по специальности «Инженер-системотехник». В 2001 г. окончил магистратуру по направлению «Прикладная политология» в Высшей школе экономики в Москве.

С 1996 г. Рыбченко был разработчиком в пензенском обществе «Кристалл». С 2000 г. трудился в корпорации NetCrackerTechnology, участвовал в проектах внедрения решений компании клиентам в США, Австралии, Франции и Канаде, прошел путь от разработчика до директора программы «Комстар-ОТС» и МГТС.

В 2009 г. он перешел на должность директора департамента ведения проектов компании«Эн ди групп», где управлял портфелем проектов организации. В структурах Сбербанка Рыбченко работал с 2011 г.