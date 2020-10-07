Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео

Следственный комитет наложил арест на активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, основавших «Техносерв» и руководивших Промсвязьбанком, по уголовному делу о крупной растрате средств. Под арест попали, в том числе, многочисленные картины, среди которых есть и полотна советских художников. Стоимость арестованного имущества достигла 50 млрд руб.

Имущество под арестом

Следственный комитет России (СК) арестовал имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых, бизнесменов-основателей ИТ-интегратора «Техносерва» и бывших руководителей Промсвязьбанка. Под арест попали активы бизнесменов общей стоимостью 50 млрд руб.

Братьев Ананьевых обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Им инкриминируют вывод средств из Промсвязьбанка в размере 57,3 млрд руб. и $505,6 млн, совершенный в 2017 г., за день до того, как Центробанк ввел в нем временную администрацию.

На 7 октября 2020 г. местоположение самих братьев Ананьевых оставалось неизвестным – предположительно, бизнесмены находятся за пределами России.

Десятки картин

Следственный комитет опубликовал оперативное видео, на котором запечатлено арестованное имущество основателей «Техносерва». Все оно разместилось в гигантских размеров складе, и это несколько десятков картин, а также примерно такое же количество картонных коробок различных габаритов. Их содержимое на момент публикации материала оставалось неизвестным. Помимо этого, на видео можно увидеть лежащие на полу крупногабаритные рулоны – в СК не уточняют, что это такое.

Братья Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы

Перечень арестованного имущества Следственный комитет пока не предоставляет. Данное мероприятие стало следствием решения Арбитражного суда Москвы об аресте активов бизнесменов, вынесенного, как сообщал CNews, в конце мая 2019 г. Эта обеспечительная мера была напрямую связана с иском Промсвязьбанка к бывшим совладельцам, поданным в конце декабря 2018 г.

Арестованное имущество братьев Ананьевых. Оперативное видео СК

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

Имущество на миллиарды рублей в руках Алексея Ананьева

Дмитрий и Алексей Ананьевы владеют не только картинами, но также многочисленными машинами и недвижимым имуществом, а вместе с ними – и долями в ряде компаний. Так, согласно вердикту московского Арбитража, арест был наложен на доли Алексея Ананьева в таких компаниях как «ПСБ-менеджмент» (владеет 33%), «Прэктис капитал» (4%) и «Новое время» (удерживает 1/39 доли).

Список полотен в собственности Алексея Ананьева включает, помимо прочих, «Портрет Климента Ворошилова в кабинете» (художник И. Бродский), который Алексей Ананьев приобрел на аукционе Sotheby’s в 2009 г. за $1,3 млн. Полотно «Над заснеженными полями» (Г. Нисский, 1964 г.) обошлось бизнесмену в $2,5 млн. Эта покупка была рекордной по стоимости для советской официальной живописи.

Картина «Три художника» художника В. Попкова, принадлежащая Алексею Ананьеву

Картину «В пути» (Г. Нисский) Ананьев купил за $783,1 тыс., а «Спортсменка, завязывающая ленту» (А. Дейнека) стала собственностью бизнесмена за $920,5 тыс. В перечень полотен, которыми владеет Ананьев, также входят «Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция» (А. Герасимов), «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Красной армии» (А. Герасимов) и «Три художника» (В. Попков).

По решению суда, наложен официальный запрет на регистрационные действия любого характера в отношении недвижимости, которой владеет Алексей Ананьев. Сюда входят, в том числе, пять земельных участков в Московской области, квартира в Москве на Большой Спасской улице, а также три здания и семь земельных участков в Одинцовском районе Московской области в пос. Горки-2.

Под арест попало и движимое имущество Алексея Ананьева. Бывшему сооснователю «Техносерва», согласно судебным документам, принадлежат следующие автомобили премиум-класса: внедорожники Cadillac Escalade, Ford Excursion, Lexus LХ 570 и Mercedes-Benz GL63, а также квадроцикл Honda TRX400FA4. Также был арестован и самолет бизнесмена – Bombardier Challenger 650 с бортовым номером OE-LAN и серийным номером 6088 (аэропорт приписки – «Шереметьево»)

Арестованное имущество Дмитрия Ананьева

Судебные санкции распространяются и на собственность брата Алексея Ананьева – Дмитрия. В его случае арест был наложен на его 33-процентную долю в компании «ПСБ-менеджмент», личный самолет Bombardier Challenger 650 с бортовым и серийным номерами OE-LDN и 6087 соответственно (аэропорт приписки, как и в случае с самолетом Алексея – «Шереметьево») и на денежные средства, находящиеся на счетах в ПСБ и «Возрождении».

Движимое имущество Дмитрия Ананьева, подпадающее под санкции – это премиальные автомобили немецких марок BWM и Mercedes: BMW Х3 Xdrive 35I, Mercedes-Benz Viano, S600 и GL 450 4Мatic. Помимо этого, было арестовано некое водное судно – суд не предоставил его описание.

В дополнение к перечисленному были введены обеспечительные меры на недвижимое имущество Дмитрия, в том числе на земельные участки в Рузском и Одинцовском районах Московской области, квартиру и земельный участок в Ярославской области, а также на два помещения в Кропоткинском переулке.

Как братья обокрали собственный банк

В Следственном комитете полагают, что в 2017 г. Дмитрий и Алексей Ананьевы организовали преступную группу с целью вывода денег из Промсвязьбанка. Сделали они это, опасаясь утратить возможность управления своим банком по причине того, что ЦБ выявил в нем многочисленные нарушения при кредитовании.

По версии СК, в эту группу бизнесмены вовлекли, в общей сложности, девять человек, среди которых восемь бывших сотрудников банка и один иностранный гражданин. 14 декабря 2017 г., по решению Дмитрия Ананьева, группа совершила оплату в пользу компании «Promsvyaz Capital B.V.» (зарегистрирована в Амстердаме, Голландия).

Эта оплата была произведена якобы в счет приобретения у данной компании ряда ценных бумаг, включая акции «Промсвязьбанка» и облигации ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Деятельность всех этих компаний полностью контролировалась братьями-бизнесменами

Как установило следствие, в реальности сделка оказалась вымышленной – ценные бумаги перечисленных организаций никто не покупал. В результате на счета голландской компании были выведены упомянутые 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Сделка помогла Ананьевым создать видимость легальности перевода этих средств.

Соучастники пойманы

В СК утверждают, что на момент ареста имущества Ананьевых пять человек из числа соучастников уже были задержаны. В их отношении «в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск», – отметили представители Следственного комитета.

Напомним, что общее количество ответчиков по иску Промсвязьбанка, поданному в конце 2018 г., достигло 13. В их число, помимо самих братьев Ананьевых, вошли зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, и Татьяна Волошкина, которая курировала работу с вип-клиентами. Помимо этого, в списке оказались бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, как сообщал CNews, с сентября 2019 г. по инициативе СК находятся в международном розыске. Тогда же их приговорили к заочному аресту.

В октябре 2020 г. выяснилось, что Алексей Ананьев не только выводил средства из своего банка, но и наживался на госконтрактах Пенсионного фонда России (ПФР). В СК считают, что Ананьев управлял целой преступной схемой, в которой участвовала принадлежащая ему ИТ-компания «Редсис». Через нее Ананьев реализовал для ПФР контракты более чем на 5 млрд руб., за что сотрудники самого Фонда получили взятки на сотни миллионов рублей.