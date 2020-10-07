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МЧС купит на 53 миллиона ПК для работы с гостайной, но на импортных процессорах

Бизнес Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Денис Воейков

МЧС закупает компьютеры для обработки сведения, составляющих гостайну. Они должны быть черного цвета, пройти спецпроверку ФСБ, иметь на борту российскую ОС, обладать различными средствами защиты, включая петлю на корпусе для висячего замка. При этом процессоры на них по заданным условиям могут быть только импортными.

Защищенные моноблоки для МЧС

Как выяснил CNews, МЧС намерено оснастить 78 своих управлений по всей России (включая Крым) компьютерами в защищенном исполнении для работ со сведениями, составляющими государственную тайну. Всего к поставке планируется 263 комплекта в составе моноблока с клавиатурой и мышью, предустановленной ОС, средства доверенной загрузки, печатающего устройством формата А4 и средства активной защиты информации от утечки за счет ПЭМИН (побочные электромагнитные излучения и наводки).

На эти цели министерство готово потратить 53 млн руб. Эта сумма установлена в качестве начальной максимальной сцены контракта в соответствующем тендере. Он был запущен 10 сентября 2020 г. в формате электронного аукциона. Непосредственным заказчиком выступает «Центральная база измерительной техники МЧС». Прием заявок от претендентов продлится до 8 октября, торги намечены на 12 октября. Победителю предстоит поставить технику до 15 декабря 2020 года.

Каждый ПК должен пройти спецприемку ФСБ. При этом поставщик должен обладать лицензией ФСБ на проведение работ, связанных с гостайной, а также лицензией ФСТЭК на право оказания услуг в области защиты гостайны в части технической информации.

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МЧС закупает моноблоки для работы с гостайной на импортных чипах

Несмотря на строгие условия тендерной документации по защите информации, параметры компьютеров прописаны таким образом, что базироваться они смогут только на импортных процессорах. В частности требующаяся частота на уровне не ниже 2,2 ГГц отметает все доступные на рынке «Эльбрусы», «Байкалы» и другие отечественные процессоры.

На момент выхода этого материала в МЧС не смогли ответить на вопрос CNews, с чем связаны столь высокие требования к чипам — в ущерб информационной безопасности, которая декларируется другими условиями тендера.

ОС будет российской

В отличие от чипов, операционная система на компьютерах будет российской. По условиям ТЗ, предустановленная на компьютеры ОС должна быть включена в Реестр отечественного ПО при Минцифры. При этом в своем составе она должна иметь механизмы защиты информации от несанкционированного доступа, включая мандатную и дискреционную систему разграничения доступа к ресурсам.

ОС должна включать в своем составе офисное ПО, в том числе программу просмотра изображений, текстовый редактор с поддержкой форматов .docx, .doc, .rtf, и .txt, редактор презентаций, табличный редактор с поддержкой форматов .xlsx, .xls и .csv. Кроме того, ОС должна быть сертифицирована ФСТЭК.

Изучив эти и другие требования МЧС к ОС, директор по инновациям группы компаний Astra Linux Роман Мылицын сообщил CNews, что им соответствует ОС Astra Linux Special Edition. «В частности по параметру сертификация по второму классу защиты информации и второму уровню доверия, — поясняил он. — Наша ОС сертифицирована по первому уровню защиты и доверия». В то же время, Мылицын заверяет, что никаких специфических требований по функциональности, которые не смогли бы удовлетворить другие отечественные ОС, в техзадании нет.

Некоторые подробности закупки

В соответствии с ТЗ, используемые в закупаемых МЧС моноблоках процессоры должны иметь шесть ядер и поддерживать оперативную память типа DDR4 объемом не менее 8 ГБ и частотой работы не ниже 2,4 ГГц. Объем памяти накопителя ПК должен составлять не менее 500 ГБ.

Встроенный в моноблок экран должен иметь диагональ не менее 23,8 дюйма, разрешение 1920 х 1080 пикселей и соотношение сторон 16:9.

При этом корпус моноблока может быть только черного цвета. И на этом корпусе должна иметься петля для установки висячего замка, «препятствующего вскрытию корпуса».

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