Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета

Бизнес Кадры Телеком ТВ и радио Интернет ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Из Минцифры уходит замминистра Алексей Волин, курировавший медиа-отрасль и интернет. При нем было прекращено аналоговое вещание федеральных телеканалов. В то же время основные полномочия по регулированию интернета оставались за Роскомнадзором.

Алексей Волин уходит из Минцифры

Как стало известно CNews, Министерство цифрового развития в ближайшее время покинет заместитель министра Алексей Волин, курирующий медиа-отрасль и интернет. Об этом CNews сообщил источник, близкий к министерству.

В пресс-службе Минцифры сообщила CNews, что все кадровые решения публикуются на портале правовой информации Правительства. Алексей Волин отказался от комментариев.

Алексей Волин – старожил министерства, он работает в своей должности с 2012 г., при нем сменились три главы ведомства. Когда Волин приходил в министерство, ведомство возглавлял Николай Никифоров. Затем министром стал Константин Носков, а сейчас министерство возглавляет Максут Шадаев.

У Алексея Волина богатый опыт работы в медиа-отрасли и в сфере связей с общественностью. В конце 1990-х годов он работал в Управлении по связям с общественностью Администрации Президента, затем был замглавы аппарата Правительства, продолжая заниматься данной сферой.

После первого ухода из Правительства в 2003 г. Волин возглавил «Издательский дом «Родионова». Затем он руководил кинокомпанией «Амедиа».

Минцифры и регулирование интернета

Когда в 2012 г. Волин пришел в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры), в России началось регулирование интернета: был принят первый закон о блокировке запрещенных сайтов. Впоследствии перечень оснований для блокировки сайтов неоднократно расширялся.

volin6001.jpg
Заместитель главы Минцифры Алексей Волин

Минкомсвязи хотело возглавить данный процесс и создало некоммерческое партнерство «Чистый интернет», которое планировало заняться блокировками запрещенных сайтов. Однако данная сфера осталась в компетенции Роскомнадзора. Единственным исключением стала блокировка зеркал пиратских сайтов: согласно принятому в 2017 г. закону, вопрос о признании сайта зеркалом ранее заблокированного пиратского ресурса находится в компетенции Минкомсвязи.

Минцифры и цифровизация телевидения

Другим вопросом, который курировал Волин, была цифровизация эфирного телевещания. Соответствующая федеральная целевая программа была принята в 2009 г. и предполагала запуск трех мультиплексов цифровых эфирных телеканалов вместе с отказом от аналогового кабельного вещания.

Если с первым мультиплексом цифрового вещания все прошло достаточно успешно, то со вторым мультиплексом, состав которого был определен в 2012 г., возникли проблемы. Каналам из второго мультиплекса было невыгодно платить за вещание и в цифровой среде, и в аналоговой, поэтому его развитие было приостановлено, а в 2015 г. рассматривался вопрос о сворачивании второго мультиплекса.

Чтобы помочь вещателям, в 2015 г. был принят закон, обязывающий всех операторов платного телевидения бесплатно как для зрителей, так и для каналов транслировать телеканалы, входящие в оба цифровых мультиплекса. Правда, по факту операторы продолжили брать плату с абонентом за просмотр федеральных телеканалов.

Власти также долго не решались начать процесс отключения аналогового вещания, но в конце 2018 г. он все-таки был запущен. Это позволило на полную мощность запустить второй мультиплекс. В конце 2018 г. был принят еще один закон, обязывающий операторов спутникового телевидения бесплатно транслировать телеканалы двух мультиплексов на мультиплексов, где отсутствует цифровое эфирное телевидение.

Нерешенные вопросы в сфере телерадиовещания

Однако третий мультиплекс цифрового телевидения так и не был запущен. Участниками третьего мультиплекса должны были стать региональные телеканалы, которые в итоге продолжают вещать в аналоговой среде.

Также остается нерешенным вопрос с частотами в диапазоне 700 МГц, использовавшиеся для аналогового вещания. Телекоммуникационная отрасль и часть руководства Минцифры выступают за передачу их под сети четвертого и пятого поколения сотовой связи (4G и 5G), однако Волин выступал против передачи телевизионных частот операторам связи и вместо этого предлагал запустить на них вещание высокой четкости (HDTV).

Программа развития телерадиовещания также предполагала запуск цифрового радиовещания. В России даже был разработан собственный стандарт цифрового радио – «Равис». Однако Волин не видел перспектив для цифрового радиовещания, считая, что это разрушит рекламный рынок.

Перетасовка заместителей министра цифрового развития

У Максута Шадаева, возглавившего Минкомсвязи в начале 2020 г., сейчас восемь заместителей. При этом премьер-министр Михаил Мишустин несколько раз менял предельное число заместителей министра в ведомстве, и сейчас оно составляет девять. То есть даже без ухода Волина в Минцифре остается одно вакантное место заместителя министра.

Ранее издание РБК и Telegram-канал «Нецифровая экономика» писали о возможном уходе замминистра Олега Иванова, курирующего телекоммуникационного отрасль. На его место прочили технического директора сотового оператора Tele2 Алексея Телкова.

Источник CNews, близкий к министерству, также говорит о скором приходе Телкова на должность замминистра. В Tele2 не стали комментировать данный вопрос. Впрочем, пока Олег Иванов, наоборот, расширяет свои полномочия, став куратором информационной безопасности и импортозамещения.

С Шадаевым продолжает работать Олег Пак, который, как и Волин, стал замминистра еще при Николае Никифорове. Сейчас Пак получил повышение до первого замминистра. Из команды прежнего министра Коснтантина Носкова в министерстве остаются двое его заместителей: Евгений Кисляков (ранее курировал программу «Цифровую экономику») и Максим Паршин (ранее курировал цифровое госуправление, сейчас – «Цифровую экономику»).

Новичками в министерстве стали трое заместителей министра: Олег Качанов, Андрей Черненко и Дмитрий Огуряев.

Черненко и Качанов ранее уже работали в Минкомсвязи, а Огуряев пришел в ведомство из Сбербанка. Также в начале 2020 г. заместителем министра и статс-секретарем стала сенатор Людмила Бокова, но недавно она покинула ведомство.

Другие материалы рубрики

Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется

Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах

«Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха»

Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео

МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет

У властей просят сделать обязательной установку «российской ОС» на все ПК

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Техноблог

Зачем нужен холодильник объемом один кубический микрометр?

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
CNEWS TV
Создан первый в мире телевизор с дисплеем SLED, который лучше квантовых...
СК арестовал имущество основателей «Техносерва» на десятки...
Microsoft сделала свой MacBook Air
Найден способ заблокировать все умные кофеварки в мире
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра