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У властей просят сделать обязательной установку «российской ОС» на все ПК

ПО Софт Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
В составленный в Минцифры предварительный список мер поддержки ИТ-отрасли вошло предложение по предустановке российской операционной системы на все продаваемые в России компьютеры. По мнению экспертов, это вряд ли скажется на стабильности ПК, но точно увеличит их цену.

Тотальное импортозамещение. Без лазеек

Все компьютеры, продаваемые в России, должны поставляться с предустановленными операционными системами (ОС) и пакетами офисных программ отечественного производства. Такое предложение вошло в подготавливаемый Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предварительный список мер поддержки ИТ-отрасли, сообщил РБК со ссылкой на копию документа.

Список мер, составленный в ведомстве из предложений ИТ-компаний, ИТ-ассоциаций и профильных экспертов, включает почти 100 пунктов по 11 направлениям, включая информационную безопасность, здравоохранение, образование, ЦОДы, искусственный интеллект, офисное ПО, онлайн-кинотеатры, компьютерные игры, мессенджеры и другое.

В настоящее время список рассматривается в ряде заинтересованных министерств, сообщили источники РБК. В Минцифры проводится системная работа по обобщению предложений. Предполагается, что на финальной стадии из списка будет отобрано около 20-30 предложений, которые будут представлены курирующему ИТ-отрасль вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Автор предложения по обязательной предустановке российских ОС и офисного ПО в предварительном списке мер намеренно не указан, чтобы «не оказывать влияние на мнение ведомств при рассмотрении предложений», пояснили источники РБК.

Стимуляция импортозамещения

По мнению авторов предложения по предустановке отечественных ОС и офисных пакетов на все новые ПК, отсутствие такого требования привело к тому, что «не все разработчики инженерного программного обеспечения решают вопросы совместимости своих продуктов с отечественными системами и офисными пакетами».

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Установка отечественных ОС и офисного ПО может стать обязательной

Кроме того, появление требования об обязательной предустановке обеспечит разработчикам дополнительные стимулы для решения вопросов совместимости, «что положительно скажется на снижении зависимости от иностранного ПО», говорится в документе.

Как ранее сообщал CNews, с 1 июля 2020 г. планировалось вступление в силу закона о предустановке отечественного ПО на все ввозимые в Россию смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ, однако из-за пандемии коронавируса вступление закона в силу перенесли на 1 января 2021 г.

Инициатива по обязательной предустановке отечественных ОС и офисного ПО может быть реализована менее чем за год, и на ее реализацию не потребуется государственного финансирования, но понадобится изменить ряд нормативно-правовых актов, говорится в документе. Предложению, по данным РБК, присвоен второй приоритет из трех возможных, однако источники издания пояснили, что приоритет имеет минимальное влияние, поскольку итоговый пакет мер будет формироваться по итогам обсуждений в тематических рабочих группах.

В настоящее время в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», расположенный на портале Минцифры России, включены десятки операционных систем российского происхождения, включая такие как «Стрелец», «ОСнова», «Лотос», семейства ROSA, Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Базальт», «Аврора» и другие.

Неоднозначная реакция индустрии

Ранее CNews со ссылкой на данные IDC сообщил о том, что по итогам II квартала 2020 г. российский рынок настольных и мобильных компьютеров показал рост на 30,1% год к году до 1,49 млн штук. Резкий рост российского рынка ПК и ноутбуков был обусловлен переходом миллионов пользователей на удаленный режим работы и обучения в связи с пандемией коронавируса.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят Dell, HP, Apple, Samsung и др.) заявил РБК, что такие требования «по меньшей мере избыточны». По его мнению, установка отечественной ОС на ПК может привести к непредсказуемым результатам, и в итоге «производитель не сможет гарантировать стабильность и качество его работы». Предустановка нескольких ОС приведет к перегрузке памяти и повышению стоимости за счет необходимости оплаты каждой лицензии.

В Asus заявили РБК, что компания будет выполнять такое требование, если его примут – тем более, что Windows 10 поддерживает установку двух ОС на один накопитель через виртуальную машину. Тем не менее, в Acer отметили значительную стоимость российских ОС по сравнению с Microsoft Windows.

Инициативу также скептически встретили разработчики операционных систем. Так, в «Базальт СПО» назвали эту меру чрезмерной, предложив в качестве разумной альтернативы требование доступности выбора покупки любого ПК с отечественной ОС.

Другие предложения поддержки ИТ отрасли из списка Минцифры

Среди предложений, вошедших в предварительный список мер по поддержке российской ИТ-отрасли, РБК также упоминает субсидирование заказчиков, приобретающих отечественные ОС и офисное ПО, а также субсидирование процентной ставки по ипотеке для специалистов в области Data Science с целью сокращения риска «утечки мозгов».

В предварительный список также вошло предложение признать аудиовизуальные сервисы ИТ-компаниями для получения льгот по страховым и пенсионным отчислениям; распространить льготы по налогу на прибыль (3%) и по социальным взносам (7,6%) на российские интернет-сервисы в части доходов от рекламной выручки, а также снять часть ограничений по рекламе алкоголя и рецептурных лекарств в СМИ и аудиовизуальных сервисах.

Среди других мер упомянуто обеспечение российских разработчиков компьютерных игр финансовой господдержкой, в том числе «для продвижения русской культуры и истории в мире»; актуализация нормативов СанПиНа 2.2.2/2.4.1340-03 о времени нахождения учеников перед компьютером; включение затрат на импортозамещение в тарифы естественных монополий, а также требование к госкомпаниям по формированию отдельных бюджетов на импортозамещение иностранного ПО и включение в KPI руководства госкомпаний показателей по освоению бюджетов на импортозамещение.

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