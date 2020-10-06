ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября
8 октября CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в страховании 2020».
8 октября CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в страховании 2020».
Основные вопросы к обсуждению:
- Какие проблемы страховых компаний решают ИТ?
- Как меняется отношение страховых компаний к ИТ?
- Как обеспечить внедрение стандартов МСФО 17?
- Как внедрить IFRS в привычную ИТ-инфраструктуру?
- Как разработать дорожную карту внедрения Solvency II?
- Какой будет единая база данных сведений о действующих договорах страхования имущества граждан и юридических лиц?
- Как технологии помогают страховщикам выполнять требования регулятора?
- Какие Insurtech-тренды сформировались на страховом рынке?
- Какие ИТ-сервисы нужны клиентам?
- Как повысить квалификацию страховых агентов?
- Как будет развиваться цифровое страхование?
- Сможет ли искусственный интеллект заменить страхового агента?
- Каким будет цифровое страхование в недалеком будущем?
Подтвердили выступление с докладом:
Александр Горяинов, руководитель дирекции информационных технологий, СК «Макс»;
Василий Степаненко, директор центра киберзащиты, DataLine;
Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;
Светлана Адрова, директор по инновациям и технологиям, «Капитал Лайф Страхование Жизни»;
Сергей Кравченко, руководитель разработки BI, «Росгосстрах»;
Екатерина Недосекина, руководитель продукта Diasoft Insurance Finance, компания «Диасофт»;
Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;
Никита Ломов, руководитель аналитического департамента, Ассоциация развития финансовых технологий.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.