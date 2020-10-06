МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет

МВД планирует купить 7,77 тыс. ПК на 271,9 млн руб. с предустановленной ОС Astra Linux. Заданные параметры процессоров допускают использование «Байкалов», но отсекают «Эльбрусы» по причине недоступности нужной модели в широкой продаже. Возможно цена за единицу товара непомерно занижена.

Настольные ПК для МВД

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) готово потратить 271,9 млн руб. на закупку настольных компьютеров для своих подразделения в 69 городах по всей России, за исключением Крыма. В планах ведомства приобрести 7 770 комплектов из системного блока, монитора, клавиатуры, мыши и веб-камеры. Допускается поставка форм-фактора моноблок, объединяющего экран и системный блок в одном корпусе.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере МВД. Он был объявлен 2 октября 2020 г. в формате электронного аукциона. Прием заявок от претендентов продлится до 14 октября. Торги намечены на 16 октября. Поставка техники должна быть осуществлена будущим подрядчиком до 15 декабря 2020 г.

«Байкалам» — да, «Эльбрусам» — нет

Примечательной особенностью техзадания являются требования, предъявляемые к процессорам ПК. С одной стороны, в них практически полностью отсутствует конкретика. Как и во многих предыдущих своих компьютерных тендерах, МВД выставляет лишь условие по уровню производительности чипов — при выполнении стандартного комплексного теста «(7z b) утилитой 7-Zip/p7zip (версия 16.02 64-бит) по метрике Rating MIPS (строка Tot:)», она должна составить не менее 8 тыс. единиц.

МВД ищет поставщика сверхдешевых ПК по цене 35 тыс. за штуку

При этом единственный конкретный параметр в ТЗ описывает максимальную частоту процессора. А именно ее заданный высокий уровень обычно отсекает от госзакупок все отечественные чипы. Здесь она выставлена на уровне «не менее 800 МГц». И этому показателю соответствуют как некоторые «Эльбрусы», создаваемые компанией МЦСТ, так и «Байкалы» компании «Байкал электроникс» — единственные отечественные процессорные линейки для широкого применения.

Однако другие технические параметры требующихся МВД компьютеров прописаны в техзадании весьма подробно. И по ним можно заключить, что процессору необходимо поддерживать оперативную память типа DDR4 (не ниже).

В разговоре с CNews представитель МЦСТ Максим Горшенин подтвердил, что несмотря на то, что в линейке «Эльбрусов» уже есть серийная модель с поддержкой DDR4 — «Эльбрус-8СВ», приобрести эти чипы в больших объемах пока нельзя. Появление на них готовых компьютеров Горшенин ожидает в 2021 г.

Что же касается «Байкалов», то гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов заверил CNews, что в целом последний из выпущенных компанией процессоров, «Байкал-М» полностью проходит по параметрам техзадания.

«Единственный момент, на текущую дату еще может не быть обеспечена полная совместимость со всем ПО, которое требуется по документации, но эта проблема решается, мы ведем активную работу со всеми производителями ПО, совместимость с которым должна быть обеспечена по условиям конкурса», — добавил он.

ОС известна, это Astra Linux

В связи с последней ремаркой Евдокимова отметим, что по тендерным документам заказчик требует предустановки на ПК российской операционной системы Astra Linux Special Edition.

При этом в ТЗ отмечается, что на всех ПК должно быть обеспечено функционирование софта из состава операционной системы, а именно ПО с графическим пользовательским интерфейсом для работы с интерактивным справочным материалом, а также создания, просмотра и редактирования файлов.

Также техника должна быть совместима с графическим пользовательским интерфейсом, предназначенным для воспроизведения мультимедийной информации (MPEG-1 Layer 3 (MP3), MPEG-4 Part 10 (H.264), OGG, FLAC), архивирования и сжатия файлов, работы с файловой системой (файловый менеджер), интерактивного взаимодействия с веб-серверами (веб-браузер).

Цена ПК занижена и нереальна?

С точки зрения Андрея Евдокимова у рассматриваемой закупки МВД могут возникнуть проблемы из-за выставленной цены лота. В пересчете на один ПК она составляет 34,99 тыс. руб.

В этой связи стоит отметить, что на этапе подготовки к тендеру заказчик проконсультировался сразу с шестью возможными поставщиками. За стартовую цену лота в итоге была принята самая низкая из оценок, в то время как остальные пять респондентов МВД определили предполагаемую цену ПК в интервале от 37,9 тыс. руб. до 64,26 тыс. руб.

«Такая цена не оставляет шансов ни одному российскому производителю процессоров, — полагает Евдокимов. — Да даже и российская техника на иностранных процессорах, на наш взгляд, тут не пройдет».