Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР

Алексей Ананьев, основатель «Техносерва» и экс-совладелец Промсвязьбанка, по версии следствия, управлял гигантской преступной схемой с госконтрактами для ПФР. Как полагает Следственный комитет России, под руководством Ананьева принадлежащая ему ИТ-компания «Редсис» реализовала для Фонда контракты более чем на 5 млрд руб., за что сотрудники Фонда получили взятки на сотни миллионов рублей.

Ананьев «купил» ПФР

Следственный комитет России (СК) возбудил дело против Алексея Ананьева, основателя и бывшего главу крупного ИТ-интегратора «Техносерв» и экс-совладельца Промсвязьбанка. Как пишет РБК, бизнесмен находится под подозрением о подкупе руководителей ряда департаментов Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно имеющимся данным, Алексей Ананьев давал взятки чиновникам ПФР в обмен на преференции при заключении госконтрактов. Уголовное дело против него возбудил следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России Григорий Маскальцов по ч. 5 ст. 291 (дача взятки) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вместе с Ананьевым фигурантами дела стали несколько сотрудников «Техносерва», ИТ-компании «Редсис», напрямую связанной с Ананьевым, и ряд руководящих лиц в ПФР.

С чего все началось

История с Ананьевым, ПФР, взятками и госконтрактами, по данным СК, началась в 2015 г. Несколько сотрудников Пенсионного фонда России, чьи личности пока не установлены, предложили бенефициарам ГК «Редсис» в обмен на деньги предоставлять им информацию о госзакупках в Фонде. «Известно, что обратились к Сергею Евгеньевичу Гордееву, который описывается в материалах дела как бенефициарный владелец, и еще нескольким его компаньонам, личности которых пока не установлены», – сообщили РБК представители Следственного комитета.

ПФР стал для Ананьева и его сообщников источником миллиардов рублей

В качестве дополнения к информации чиновники пообещали бенефициарам «Редсиса» помощь в победе на торгах и реализации госконтрактов компаниям из состава ГК. Сергей Гордеев вместе со своими партнерами, по информации СК, на предложение госслужащих ответили согласием.

Зачем все это было нужно

Итогом «переговоров» между госслужащими и предпринимателями стало «соглашение» о совместной подготовке к госторгам. Чиновники со своей стороны начали готовить техзадания и выставлять начальную максимальную цену госконтрактов и заранее предоставлять ИТ-компаниям информацию об этих контрактах, еще на этапе их планирования.

Сами контракты касались разработки ПО, закупок телеком-оборудования и вычислительной техники, приобретения лицензий на софт, а также построения локальных компьютерных сетей и предоставления информационно-вычислительных услуг. В дополнение к этому ГК «Редсис» в обмен на деньги получила от сотрудников ПФР план информатизации Фонда на 2016 г.

«Редсис» участвовала в схеме не только деньгами. Компания вела подготовку техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов.

Кто реализовывал преступные схемы

Следствие считает, что люди из руководства ПФР, обратившиеся к бенефициарам «Редсиса» с предложением о «сотрудничестве», привлекли «к исполнению принятых на себя преступных обязательств» Дмитрия Кузнецова – руководителя (на тот момент) ИТ-департамента ПФР. Вместе с ним был ли привлечены и глава отдела ПФР по обеспечению информационно безопасности Евгений Никитин, начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Рубен Энфиаджян, руководитель департамента по осуществлению закупок ПФР Александр Руднев, а также несколько сотрудников департамента госуслуг ПФР и госучреждения Межрегиональный информационный центр ПФР, в том числе его руководитель Константин Янкин.

На момент публикации материала Дмитрий Кузнецов больше не работал в ПФР – он уволился по собственному желанию. Рубен Энфиаджян тоже ушел из Фонда, некоторое время работал советником директора ФГБУ НИИ «Восход», но к нынешнему моменту покинул и это место.

Со стороны «Редсиса» в схеме участвовал один из бенефициаров – Василий Васин. В Следственном комитете полагают, что он привлек к участию в схеме нескольких топ-менеджеров компании – технического директора Александра Ланина, директора департамента по работе с госзаказчиками социальной сферы Дмитрия Радченко, финансового директора Константина Могильникова, заместителя финдиректора Анастасию Телегину и руководителя отдела финконтроля Александру Абрамову. «Все они знали об отношениях между фондом и их организациями», – сообщили РБК представители СК.

Как со всем этим связан Ананьев

В ГК «Редсис» входит компания ООО «Редсис», зарегистрированная в Санкт-Петербурге в октябре 2013 г. с уставным капиталом, по данным ЕГРЮЛ, в размере 500 тыс. руб. На момент публикации материала организация находилась в стадии банкротства.

Гендиректор компании – Игорь Дзюба, а сама она на 100% принадлежит кипрскому офшору «Ралиева менеджмент ЛТД». В то же время 100% этой компании находятся в залоге у Промсвязьбанка – на момент исполнения преступных схем с ПФР Алексей Ананьев был его совладельцем.

Алексей Ананьев купил ГК «Редсис» в сентябре 2016 г. «Ананьев знал, что все госконтракты пенсионного фонда достаются Гордееву и поэтому он проявлял интерес к приобретению этих активов», – сказал РБК представитель СК, отметив, что после покупки ГК бизнесмен не только продолжил давать взятки чиновникам, но даже встал во главе всей организованной преступной группы. «Он посадил на место советника председателя правления ПФР своего подчиненного по «Техносерву» Алексея Иванова», – добавил представитель Следственного комитета.

В 2017 г. Алексей Иванов был назначен зампредом правления ПФР, что позволило ему контролировать все подразделения Фонда, фигурирующие в уголовном деле. «Иванов отвечал перед Ананьевым за работу всей схемы с госконтрактами», – отметил сотрудник СК. Он сообщил также, что после назначения Иванова в схеме появились новые участники – вице-президент ГК «Техносерв» Андрей Богомолов и глава подразделения «Техносерва» по работе с госструктурами Алексей Копейкин.

По данным СК, «Редсис» активно выполняла госконтракты ПФР, а также Межрегионального инфоцентра этого Фонда, в период с 2017 по 2019 гг. Общая сумма контрактов составила 5,33 млрд руб. При этом следствие установило, что с 2016 по 2019 гг. бизнесмены заплатили сотрудникам ПФР в пределах 210 млн руб.

Алексей Иванов был задержан СК в июле 2019 г. по подозрению в получении взяток от Алексея Копейкина. Сам Копейкин тоже был задержан в тот же период времени.

Бизнесмен в бегах

Алексей Ананьев с сентября 2019 г. по инициативе СК находится в международном розыске. Его обвинили в особо крупной растрате по заявлению Промсвязьбанка. Решение о заочном аресте Алексея и его брата Дмитрия Ананьева, еще одного экс-сооснователя банка, как сообщал CNews, принял Басманный суд Москвы.

Братьев Ананьевых обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). «Следствием установлено, что братья Ананьевы растратили более 102 млрд руб., принадлежавшие Промсвязьбанку», – отметил следователь по делу.

На 5 октября 2020 г. местоположение братьев Ананьевых оставалось неизвестным – предположительно, бизнесмены находятся за пределами России.

Помимо этого, бизнесмены подозреваются в легализации денежных средств (пп. "а", "б" статьи 174 прим. 1 УК РФ) и причинении ущерба путем обмана (пп."а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). По мнению следствия, все преступления Ананьевыми были совершены в составе организованной группы, однако ее члены на момент публикации материала установлены не были. Размеры растрат, полагают следователи, составили более 66 млрд руб. и $575 млн.

Уголовное дело о совершении Ананьевыми всех перечисленных преступлении было заведено после обращения временной администрации банка, введенной в конце 2017 г. и ставшей следствием финансовых махинаций бизнесменов, в Следственный комитет России. По итогам следствия Промсвязьбанк был признан потерпевшим по этому делу.

Поводом для международного розыска братьев-бизнесменов послужило заявление Промсвязьбанка, поданное временной администрацией 21 декабря 2018 г. Общее количество ответчиков по иску банка достигло 13, и в их число вошли бывшие топ-менеджеры финансовой организации.

Общая сумма претензий по данному иску достигла 282,2 млрд руб., в 194,2 млрд руб. из которых был оценен нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. ПСБ хотел взыскать с ответчиков за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

Заочному аресту бизнесменов предшествовал арест их имущества – картин из Института русского реалистического искусства, самолетов, автомобилей, а также сверхдорогой недвижимости, в различных населенных пунктах России. Постановление об аресте было вынесено Арбитражным судом Москвы в мае 2019 г.

После санации Промсвязьбанка братья Ананьевы поделили оставшиеся у них активы. В январе 2018 г. Алексей получил полный контроль над «Техносервом», а Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировались Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Компания «Техносерв» была основана в 1992 г и считалась одной из крупнейших российских ИТ-компаний. По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» она занимала пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб., однако в 2018 г. выбыла из рейтинга.

В 2018 г. Алексей Ананьев продал 40% акций «Техносерва» банку ВТБ, а потом заложил в этом же банке дополнительные 49,99%. Ананьев был отстранен от управления компанией в декабре 2018 г. по решению ВТБ по причине «грубых ошибок самого бизнесмена и его менеджмента, приведшие к предбанкротному состоянию компании».

До конца 2018 г. ВТБ реализовал залог Ананьева по причине неисполнения кредитных обязательств и вместе с этим забрал права распоряжения долей. В итоге у Алексея Ананьева осталась доля в «Техносерве» в размере 10,01%, которую он продал за $1000 евро.