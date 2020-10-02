Microsoft строит на Украине два огромных ЦОДа

Microsoft в рамках сотрудничества с властями Украины построит в стране два дата-центра, которыми смогут пользоваться и власти. Они будут возведены в рамках инвестиций компании в развитие облачных сервисов на Украине в размере $500 млн. Власти страны даже намерены перенести свой сервис госуслуг в облако Microsoft Azure.

Microsoft договорилась с Украиной

Корпорация Microsoft собирается инвестировать в ИТ-отрасль Украины $500 млн. Эти деньги она планирует потратить, в частности на строительство сразу двух центров обработки данных (ЦОД), которые расположит в пределах границ этой страны.

О планах компании по вливанию полумиллиарда долларов в облачные сервисы Украины говорится в меморандуме о сотрудничестве, который представители Microsoft подписали совместно с Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры, не стоит путать с одноименным российским министерством). Документ получил подписи сторон 2 октября 2020 г.

Как пишет сетевое издание AIN.UA, услугами будущих ЦОДов Microsoft будут пользоваться и украинские госорганы, но для этого необходимо, чтобы хранящиеся в них данные не покидали пределов страны. Впрочем, для регулирования этого момента необходимы соответствующие изменения в законодательство Украины, которые пока еще не внесены.

Выгода для госструктур

Подписанный меморандум о сотрудничестве рассматривает и ряд преференций для украинских госорганов по использованию сервисов Microsoft. Так, им могут быть предоставлены скидки или специальные условия на работу в Azure (облака Microsoft), Office 365 (облачный аналог классического MS Office) и другие веб-сервисы компании.

У Microsoft грандиозные планы по развитию своих облаков на Украине

Глава украинского Минцифры Михаил Федоров заявил, что правительство уже рассматривает вопрос о переносе в Microsoft Azure сервисов из состава государственного мобильного приложения «Дія 2.0», презентованного Президентом Украины Владимиром Зеленским в начале февраля 2020 г. Приложение представляет собой набор госуслуг, которые и Минцифры и планирует перенести в облако американской корпорации.

Также в рамках новой договоренности стороны пришли к соглашению о внедрении на Украине современных ИТ на общегосударственном, региональном и межотраслевом уровнях. В частности, были помянуты искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления, интернет вещей и Big Data.

О сроках переноса «Дiя 2.0» в Microsoft Azure стороны не сообщили, как и о датах возведения ЦОДов и местах их расположения.

В ожидании закона

Перенос украинских госуслуг в американское облако задержится как минимум до принятия закона об облачных технологиях, в котором и рассмотрены все условия хранения чувствительной информации в пределах границ Украины. «Особое внимание мы уделяем хранению данных именно в нашей стране. Мы не хотим, чтобы сенсативные данные хранились в других странах», – заявил глава украинского Минцифры.

Сам проект закона с номером 2655 был принят к рассмотрению 20 декабря 2019 г. на момент публикации материала он прошел пока лишь первое чтение в Верховной Раде Украины, состоявшееся 16 июня 2020 г. Впереди его ждут еще два чтения, одобрение Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и подпись Владимира Зеленского.

Другие аспекты сотрудничества

Михаил Федоров сообщил, что в рамках партнерства с Microsoft к развитию облачных сервисов на Украине будет привлечено свыше 100 тыс. новых специалистов в этой области. Притом все они будут найдены в течение следующих трех лет.

Помимо этого, Microsoft намерена провести на Украине олимпиаду по программированию. Также она хочет начать обучать украинских студентов пользоваться своими программными разработками.

В дополнение к перечисленному с 2 октября 2020 г. на Украине заработала официальная поддержка игровой платформы Microsoft Xbox. Это означает, что для регистрации в ней украинцам больше не придется «притворятся» жителями других стран.

Нужно больше ЦОДов

В ближайшие несколько лет стоить центры обработки данных на Украине будет не только Microsoft. В конце августа 2020 г. CNews писал о том, что в этой стране будет возведен гигантский дата-центр мощностью 1 ГВт (гигаватт).

Меморандум о его строительстве подписали украинская госкомпания «Энергоатом», крупнейший производитель электроэнергии на Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии страны, и компания ООО «H2», разрабатывающая экологичные энергетические решения.

По данным «Энергоатома», размер запланированных вложений должен достигнуть $700 млн. ЦОД расположится на юге страны вблизи Запорожской АЭС и будет потреблять шестую часть ее мощности – по состоянию на октябрь 2020 г. Запорожская АЭС состояла из шести энергоблоков, каждый мощностью 1000 МВт (мегаватт) или 1 ГВт.